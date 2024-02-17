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A101'de Satışa Sunulan Samsung Tablet Galaxy Tab S6 Lite Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satışa Sunulan Samsung Tablet Galaxy Tab S6 Lite Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 11:01

15 Şubat 2024 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Samsung Tablet Galaxy Tab S6 Lite modeli özellikleri ve yorumları ile burada! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 15 Şubat a101.com.tr internete özel Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Samsung Tablet Galaxy Tab S6 Lite modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 16.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

15 Şubat 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık.👇

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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Samsung Tablet Galaxy Tab S6 Lite, herkes tarafından merak konusu oldu.

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Samsung Tablet Galaxy Tab S6 Lite, herkes tarafından merak konusu oldu.

Tablet arayışında olanlar bilir ki, binlerce model arasından en iyisini ve uygununu bulmak zor olabiliyor. Bundan dolayı, özellikle merak edilen Samsung Tablet Galaxy Tab S6 Lite Modeli'nin özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını incelemek istedik.

Hafif ve ince yapısıyla rahatlıkla taşınabilen bu tablet, çizim yapmayı sevenler ve oyun meraklıları için ideal bir seçim.

Hafif ve ince yapısıyla rahatlıkla taşınabilen bu tablet, çizim yapmayı sevenler ve oyun meraklıları için ideal bir seçim.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 10.5 inç boyutundaki ekranı ile kullanıcılarına adeta bir sanat eseri yaratma ve oyun oynama olanağı sunar. İnce çizgileri ve hafifliği ile kullanım kolaylığı sağlayan Tab S6 Lite, hem işlevsel hem de estetik bir deneyim için harika.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite tablet, pek çok içerik ve dosya için yeterli alan sunar.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite tablet, pek çok içerik ve dosya için yeterli alan sunar.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 64 GB hafıza kapasitesi ile tüm verilerinizi rahatlıkla saklayabileceğiniz bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Etkileyici basınç hassasiyeti özelliği sayesinde, hassas ve detaylı işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu özelliklerinin yanı sıra, geniş ekranı ve kullanıcı dostu ara yüzü ile de dikkat çeken bu tablet, iş ve eğlence amaçlı kullanımlarınızda size mükemmel bir deneyim sunacağı kesin.

Ayrıca 4G tablet, microSD kart özelliği sayesinde artırılabilen hafızaya sahip.

Galaxy Tab S6 Lite modeli, S Pen deneyimini tam anlamıyla yaşamanızı sağlayan bir tablet.

Galaxy Tab S6 Lite modeli, S Pen deneyimini tam anlamıyla yaşamanızı sağlayan bir tablet.

Bu kalem, tabletin kutusunda bulunuyor ve ekstra bir ücret ödemek gerektirmiyor. S Pen, adeta kaliteli bir kalemle yazı yazıyormuş hissi vermesinin yanı sıra bataryalı olmadığından şarj gerektirmiyor, bu da sınırsız kullanım imkanı sağlıyor. Ekstra tablet kalemi almanıza gerek kalmaması da büyük bir avantaj.

Ekran kapalıyken bile not alabilirsiniz, böylece ders notlarınızı kaçırmazsınız.

Ekran kapalıyken bile not alabilirsiniz, böylece ders notlarınızı kaçırmazsınız.

Çift ekran uygulaması da dikkat çekici bir özellik. Notlarınızı dijital hale getirebilir, ses kaydı alabilir ve PDF ya da Word belgesi olarak paylaşabilirsiniz. Bu özellikler, not almayı ve paylaşmayı kolaylaştırıyor.

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Bu tablet, sizin güvenli ve kesintisiz bir teknoloji deneyimi yaşamanızı sağlayan bir araç olacak.

Bu tablet, sizin güvenli ve kesintisiz bir teknoloji deneyimi yaşamanızı sağlayan bir araç olacak.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB, 7040 mAh'lik güçlü bataryasıyla kesintisiz bir kullanım deneyimi sunar. Bu 10.4 inçlik tablet, kullanıcılarına özgürce ve güvenle teknolojiyi keşfetme olanağı sağlar. Gelişmiş güvenlik sistemleri sayesinde, cihazınız ve değerli verileriniz her türlü kötü niyetli yazılıma karşı koruma kalkanına sahip olur.

Teknik Özellikler:

Teknik Özellikler:

  • Bluetooth: Var

  • Disk Kapasitesi: 64 GB

  • Ekran Boyutu: 10,4 inç

  • Ekran Modeli: TFT

  • HDMI: Yok

  • İşlemci Çekirdek Sayısı: 8 çekirdek

  • İşlemci Markası: Samsung Exynos

  • İşletim Sistemi Tabanı: Android

  • İşletim Sistemi: Android 10

  • Kalem Uyumluluğu: Evet

  • Max Ekran Çözünürlüğü: 2000 x 1200

  • Mobil Bağlantı: 4G

  • Pil Gücü (mAh): 7040 mAh

  • Ram Kapasitesi: 4 GB

  • Sim Kart Uyumu: Evet

  • Temel İşlemci Hızı: 2,3 GHz

  • Garanti Süresi: 24 ay garantili

Tableti satın almadan önce kullanıcı yorumlarını okumanızı ve ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamayacağına karar vermeniz de büyük önem taşıyor.

Tableti satın almadan önce kullanıcı yorumlarını okumanızı ve ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamayacağına karar vermeniz de büyük önem taşıyor.

Bazı kullanıcı yorumları şöyle:

  • Kargolama çok iyiydi. Elektronik cihaz olunca insan endişe ediyor haliyle. Kardeşime aldım, iyi bir cihaz. Tavsiye ederim, öğrenci için yeterli depolama alanı sunuyor ve 64 GB arttırılabilir hafızası da var, tatmin edici. Kalemi de kullanışlı, alın derim. 😊

  • Görüntü kalitesi full HD, keşke 2K olsaydı. Hız olarak iyi sayılır. Şarj dolum süresi 4 saat, 8-10 saat canlı derse dayanıyor. Ses kalitesi çok iyi. Orijinal olmayan ekran koruyucu ve standlı kılıf ile kullanıyorum, dokunma hassasiyeti bundan dolayı düştü, kalemli kullanım daha iyi, fazla sıkıntı olmadı. Çocukların kullandığı ürün olduğundan ekran boyutu ve özellikleri yeterli. 

  • Derslerimde ve oyun keyfimde bana çok yardımcı oluyor, kalemle gelmesi de ayrı bir güzellik. Eğer depolama sizin için çok önemliyse almayın, çünkü 64GB yetmeyebilir. Bunu bir yere kadar SD kartla destekleyebilirsiniz ama daha fazla depolamaya sahip tabletlere bakmanız çok daha iyi olacaktır.

  • Birkaç sene önce kızım için almıştım. Yorum yapmak yeni nasip oldu. O dönemin şartlarına göre iyi bir rakam ödemiştim ama hiçbir şekilde pişmanlık oluşturmadı. Kuruşuna kadar hakkını verdi. Değiştireceğim zaman yine aynı markanın bir modelini seçmek için yeterli sebep verdi bana.

  • İnternette gezinme, not alma, video izleme gibi işlemler için ideal bir ürün. Kalemi ile birlikte gelmesi güzel; not alma, çizim gibi işlemlerde kolaylık sağlıyor. Eğer oyun oynamak isterseniz, güncel büyük oyunlarda keyif alamayabilirsiniz; daha güçlü tabletlere yönelmeniz iyi olur.

  • Samsung kalitesi tartışılmaz. Kalitesine göre uygun fiyatlı ve oldukça şık bir tablet. Elinize aldığınızda zaten kaliteyi hissediyorsunuz.

Aradığınız tabletin Samsung Tablet Galaxy Tab S6 Lite olduğuna karar verdiyseniz Hepsiburada güvencesiyle de buradan alabilirsiniz. Fiyatı 8.882 TL.

Amazon güvencesiyle almak istiyorsanız da buradan ulaşabilirsiniz. Fiyatı 7.949 TL.

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Kutu açılımını merak edenleri buraya alalım!😍

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