A101'de Satışa Sunulan Samsung Tablet Galaxy Tab S6 Lite Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Kargolama çok iyiydi. Elektronik cihaz olunca insan endişe ediyor haliyle. Kardeşime aldım, iyi bir cihaz. Tavsiye ederim, öğrenci için yeterli depolama alanı sunuyor ve 64 GB arttırılabilir hafızası da var, tatmin edici. Kalemi de kullanışlı, alın derim. 😊

Görüntü kalitesi full HD, keşke 2K olsaydı. Hız olarak iyi sayılır. Şarj dolum süresi 4 saat, 8-10 saat canlı derse dayanıyor. Ses kalitesi çok iyi. Orijinal olmayan ekran koruyucu ve standlı kılıf ile kullanıyorum, dokunma hassasiyeti bundan dolayı düştü, kalemli kullanım daha iyi, fazla sıkıntı olmadı. Çocukların kullandığı ürün olduğundan ekran boyutu ve özellikleri yeterli.

Derslerimde ve oyun keyfimde bana çok yardımcı oluyor, kalemle gelmesi de ayrı bir güzellik. Eğer depolama sizin için çok önemliyse almayın, çünkü 64GB yetmeyebilir. Bunu bir yere kadar SD kartla destekleyebilirsiniz ama daha fazla depolamaya sahip tabletlere bakmanız çok daha iyi olacaktır.

Birkaç sene önce kızım için almıştım. Yorum yapmak yeni nasip oldu. O dönemin şartlarına göre iyi bir rakam ödemiştim ama hiçbir şekilde pişmanlık oluşturmadı. Kuruşuna kadar hakkını verdi. Değiştireceğim zaman yine aynı markanın bir modelini seçmek için yeterli sebep verdi bana.

İnternette gezinme, not alma, video izleme gibi işlemler için ideal bir ürün. Kalemi ile birlikte gelmesi güzel; not alma, çizim gibi işlemlerde kolaylık sağlıyor. Eğer oyun oynamak isterseniz, güncel büyük oyunlarda keyif alamayabilirsiniz; daha güçlü tabletlere yönelmeniz iyi olur.