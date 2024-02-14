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Doğal İçerikleriyle Bakım Rutininize Yenilik Getirecek Cosmed Markasının En Sevilen Ürünleri

etiket Doğal İçerikleriyle Bakım Rutininize Yenilik Getirecek Cosmed Markasının En Sevilen Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 13:23

Sağlıklı ve bakımlı bir cildin peşinde olan herkesin en büyük yardımcısı kaliteli ve doğal içerikli kozmetik ürünlerdir. İşte bu noktada Cosmed markasının ürünlerinin payı büyük. Sizin için, bu markanın en beğenilen ve çok satan ürünlerini bir araya getirdik. Üstelik, kısa süre için geçerli olan indirim fırsatları sayesinde bütçenizi zorlamadan bu kaliteli ürünlere sahip olabilirsiniz. Gelin, hiç vakit kaybetmeden bu ürünleri beraber inceleyelim.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 14.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Cosmed Atopia Cleansing Oil 400 ml

1. Cosmed Atopia Cleansing Oil 400 ml

Cosmed Atopia Temizleme Yağı, kuru ve kuruluğa bağlı cilt sorunları yaşayanlar için ideal bir çözüm sunuyor. Bu nemlendirici özellikli temizleme yağı, cildinizi çevresel faktörlerden arındırırken aynı zamanda nemlendirecek ve çift aşamalı bir temizlik sağlayacak. Ayrıca lime kokusuna da bayılacaksınız.🍋 Bebekler ve çocuklar için de güvenle kullanılabilir.

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2. Cosmed Atopia Lip Balm SPF 20

2. Cosmed Atopia Lip Balm SPF 20

SPF 20 faktörlü bu balm, güneşin zararlı ışınlarına karşı dudaklarınızı korurken aynı zamanda yoğun nemlendirme özelliği ile dudaklarınızın sağlıklı ve taze kalmasına yardımcı olur. Şu anda indirimli bir fiyat olan 229,42 TL'den satın alabileceğiniz bu ürün, dudak bakımınız için ideal bir seçenek.

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3. Cosmed Atopia 4C Cica Centella Cream 40 ml

3. Cosmed Atopia 4C Cica Centella Cream 40 ml

Cosmed Atopia 4C Cica Centella Cream, 40 ml boyutunda bir yatıştırıcı onarıcı bariyer kremi. Bu ürün, özellikle kuru ve tahriş olmuş ciltler için harika. Rahatsızlık hissi veren cilt problemlerinin onarılmasına yardımcı olacak bu ürüne bayılmamak elde değil. Bebekler ile çocuklar tarafından da güvenle kullanılabilir.

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4. Cosmed Alight Enzyme Peeling Powder 75 Gr

4. Cosmed Alight Enzyme Peeling Powder 75 Gr

Bu ürün, cildinizi nazikçe arındırır ve aydınlık, nemli bir görünüm kazandırır. Islak cilt ve boyun bölgenize az miktarda ürünü suyla aktive edip dairesel hareketlerle uygulayın ve bol suyla durulayın. Hem gündüz hem de gece kullanımına uygun olan bu ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

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5. Cosmed Revolution Moisturizing Eye Sorbet 15 ml

5. Cosmed Revolution Moisturizing Eye Sorbet 15 ml

Bu ürün, göz çevrenizin ihtiyaç duyduğu nemi sağlamak ve yaşlanmanın belirgin etkilerini azaltmak için özel olarak formüle edilmiş. 20 yaşından itibaren kullanım için ideal olan bu nemlendirici, göz çevrenizdeki hassas cildi korumak ve beslemek için mükemmel bir seçim olacak. 

Şimdi sadece 543,92 TL.

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6. Cosmed Alight Brightening Vitamin C Serum 30 ml

6. Cosmed Alight Brightening Vitamin C Serum 30 ml

Cildinize parlaklık ve canlılık kazandırırken aynı zamanda nemlendirme özelliğiyle cildinizi kuruluktan koruyacak bu ürün, cilt bakım rutininizin vazgeçilmez bir parçası olacak. Cildinizin sağlıklı ve ışıl ışıl görünmesini istiyorsanız, Cosmed Alight Brightening Vitamin C Serum'u mutlaka denemelisiniz.

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7. Cosmed Skinologist Salicylic Sulfur Mask 75 ml

7. Cosmed Skinologist Salicylic Sulfur Mask 75 ml

Cosmed Skinologist Salicylic Sulfur Mask, yağlı ve karma cilt tipleri için özel olarak formüle edilmiş. Bu maske, cildinizi derinlemesine temizlerken aynı zamanda cilt tonu eşitsizliklerini de gidermeye yardımcı olur. Kullanımı oldukça basittir; temiz yüz ve boyun bölgenize, dudak çevresi hariç olmak üzere uygulayın ve 10 dakika bekleyin. Sonrasında bol su ile durulayın. Optimum sonuçlar için haftada 1-2 kez kullanılması öneriliyor. 

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8. Cosmed Sun Essental Dry Touch Cream Gel

8. Cosmed Sun Essental Dry Touch Cream Gel

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Yağlı ciltler için birebir. Güneş kremi konusunda hassasım, birçok markanın güneş kremini kullandım, çok pahalı olanlar da dahil. Bu ürüne bayıldım, bir daha başka ürün kullanmayı düşünmüyorum, hep bundan alacağım. Çok kolay dağılıyor, beyazlık bırakmıyor. Dağıldıktan sonra sabitlenip matlaşıyor, cildi yağlandırmıyor. Makyaj altına da çok rahat uygulanıyor, makyajı bozmuyor, mükemmel, ben bayıldım.

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9. Cosmed Day To Day Gentle Cleansing Gel 200 ml

9. Cosmed Day To Day Gentle Cleansing Gel 200 ml

Normalden karma ciltlere sahip olan ve nemini kaybetmiş ciltler için ideal bir çözüm sunan, mineral ve kenevir tohumu yağı ile zenginleştirilmiş bu arındırıcı temizleme jeli, günlük bakım gereksinimlerinizi karşılayacak. Day To Day Gentle Cleansing Gel 200 ml, cildinizi canlandırırken aynı zamanda temizlik ihtiyacını da karşılar.

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10. Complete Benefit Purifying Facial Cleanser 200 ml

10. Complete Benefit Purifying Facial Cleanser 200 ml

Yağlı ve karma ciltler için ideal olan bu ürün, cildinizi gün boyunca maruz kaldığı çevresel kirleticilerden ve makyaj artıklarından derinlemesine temizler. Aşırı sebum üretimini dengeleyerek cildin mat görünüm kazanmasına yardımcı olur. Ölü hücrelerden arındırarak cildinize tazelik ve canlılık katar. 

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11. Cosmed Alight Deodorant Dry Serum 50 ml

11. Cosmed Alight Deodorant Dry Serum 50 ml

Cosmed Alight Deodorant Dry Serum 50 ml, koltukaltı bölgenizdeki istenmeyen lekelerin ve kararmaların oluşumunu engelleyen bir ürün olup cildinizin nefes almasını kısıtlamadan etkili bir koruma sağlar ve aynı zamanda cilt tonu eşitsizliklerini giderir. 

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12. Cosmed Skinologist 2% Bha Concentrate 100 ml

12. Cosmed Skinologist 2% Bha Concentrate 100 ml

Cosmed Skinologist 2% Bha Concentrate, yağlı ve akne sorunu yaşayan ciltler için özel olarak tasarlanmış, peeling etkisi olan bir solüsyon. Cilt yüzeyinin yenilenmesine ve inatçı cilt pürüzlerinin azaltılmasına yardımcı olmayı amaçlayan bu ürünü kullanıcılar öneriyor. 

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13. Cosmed Nail - Cuticle Balsam 15 ml

13. Cosmed Nail - Cuticle Balsam 15 ml

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Doktor tavsiyesiyle aldık, deneyip göreceğiz. Vazelin gibi bir yapısı var, kokusu yok. Minicik ama pirinç tanesi kadar alsan bile fazla geliyor. Doktoruma çok güvendiğim için şans verdim, tırnak yapısını düzeltmesi açısından. 

Burada

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14. Cosmed Sd Plus Balancing Face And Body Cleanser 200 ml

14. Cosmed Sd Plus Balancing Face And Body Cleanser 200 ml

Yağlı ve pullanma eğilimli ciltler için özel olarak formüle edilmiş olan Balancing Face & Body Cleanser, cildinizi nazikçe temizler ve yeniler. Salisilik asit ve çay ağacı yağı içeren bu etkileyici temizleme jeli, cildinizi arındırırken aynı zamanda dengeleyici bir etki sağlar.

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15. Cosmed Hair Guard Anti-Hair Loss Serum 100 Ml

15. Cosmed Hair Guard Anti-Hair Loss Serum 100 Ml

Cosmed Hair Guard AntiHair Loss Serum, Hint yağı ve Ginkgo Biloba içeriğiyle dökülme karşıtı bir bakım serum. Kuru saç derinize uygulayabileceğiniz bu serumu, haftada en az 3 gün kullanmanız öneriliyor.  

Ürün, dermatolojik olarak test edilmiştir. İçeriğinde Aqua, Glycerın, Polysorbate 20, Peg6 Caprylıc/Caprıc Glycerıdes, Panthenol, Caprylyl Glycol,mEsculentus Fruıt Extract ve daha birçok bileşen bulunmaktadır.

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Kafamın ön tarafında yeni saçlar çıktı. Kafamın tepe bölgesinde de çıktığını düşünüyor dedi kuaförüm. Saç analizine gittiğimde de 'Ne kullanıyorsanız onu kullanmaya devam edin' dedi. Kafamın dörtte biri dökülmüş, genetik dökülmesi olan, 10-15 günlük kullanım sonucunu paylaşan 30 yaşında biriyim. Dolayısıyla kullanmanızı, hiç olmazsa denemenizi kesinlikle tavsiye ederim.

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16. Cosmed 10% Azelaic Solution 30 ml

16. Cosmed 10% Azelaic Solution 30 ml

Cosmed'in 10% Azelaic Solution 30 ml ürünü, hassas ve kızarıklığa meyilli ciltler için ideal bir serum. Bu ürün, cildinizi aydınlık ve nemli bir görünüme kavuştururken, aynı zamanda cilt tonunuzu ve dokunuzu da iyileştirir. Bu serum, durulanmaz ve hem gündüz hem de gece kullanımına uygundur.

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17. Cosmed Day To Day Ultra Moisturizing Nourishing Cream 40 ml

17. Cosmed Day To Day Ultra Moisturizing Nourishing Cream 40 ml

Cosmed Day To Day Ultra Moisturizing Nourishing Cream, her cilt tipine uygun bir bakım kremidir. Bu ürün, günlük kullanıma idealdir ve cildinizi nemlendirirken aynı zamanda besler. Cildinizin daha canlı ve dolgun bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. 

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