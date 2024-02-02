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Trend Alarmı! 2024'ün En Gözde Renkleriyle Dolabınıza Eklemeniz Gereken Şık Kombin Önerileri

etiket Trend Alarmı! 2024'ün En Gözde Renkleriyle Dolabınıza Eklemeniz Gereken Şık Kombin Önerileri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 11:46

Bu yılın modasını belirleyen renklerle dolabınızda yer açın ve şıklığınızı bir üst seviyeye taşıyın. İşte size, 2024'ün en popüler renklerine uygun, zarif ve göz alıcı kombin önerilerimiz. Bu önerilerle gardırobunuzda taze bir soluk yaratın ve stilinizi yeniden tanımlayın. Bu şık parçalarla, her zaman modayı yakından takip eden biri olarak kalabilirsiniz. Bu yılın renklerini dolabınıza ekleyin ve her zaman şık ve modern görünün.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 01.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Açık sarı tonları.

Açık sarı tonları.

'Sessiz lüks' terimi belki geçen yılın ortasında olduğu kadar güncel olmayabilir, ancak bu terim büyük ölçüde minimalist ve klasik parçalar üzerine odaklanıyor. Bundan dolayı 2024'ün renk trendlerinde soluk sarı etkisini görmeniz mümkün. Bu sarı ton, o kadar ince ki, bazı ışıklarda derin bir krem, diğerlerinde bir bej gibi görünebilir. Bizce, bu uyum yeteneği sayesinde kombininizin diğer parçalarıyla uyum sağlayacağı kesin. 

Önerilerimiz burada

Hepsiburada

Açık mavi tonları.

Açık mavi tonları.

İlkbahar/yaz 2024 podyumlarında mavinin tonlarının tamamı mevcuttu ancak her moda editörünün başını çeviren bu belirli soluk mavi tonuydu. Gökyüzü mavisi belki de yılın en 'moda' rengi olabilir. Bu, her cilt tonuna ve saç rengine uygun olan nadir renklerden biri.

Önerilerimiz burada

Hepsiburada

Turuncu.

Turuncu.

Renk enstitüsü Pantone, 'Peach Fuzz' rengini '2024'ün Rengi' olarak ilan etti ve bu kararın ilham kaynağının 2024 ilkbahar/yaz sezonunda bulunduğu açıkça görülüyor. Yumuşak şeftali tonlarıyla birlikte, turuncu renk kendini tekrar eden bir podyum teması olarak kanıtladı. Yeni sezonda moda dünyasının turuncu renklere yöneleceği kaçınılmaz bir gerçek. 

'Bunun için yeterli turuncu giysim yok' diyorsanız bu koleksiyon tam size göre.

Hepsiburada

Gümüş gri tonları.

Gümüş gri tonları.

Gri bir trend gibi görünmeyebilir. Ancak, podyumların tüm genişliğinde bu kadar çok kıyafette yer aldığında, kesinlikle dikkate alınması gereken bir ton oluyor. Tamamen gri kıyafetler giymek belki de taklit etmesi en kolay podyum trendlerinden biridir, çünkü çoğumuzun bunu yapmak için zaten yeterince gri parçamız var. Yine de, gri renklerde kıyafetler arıyorsanız bu link tam size göre.

Hepsiburada

Cherry red.

Cherry red.

Son on iki ay boyunca pembe belirleyici bir renk olmuş olsa da, 2024'e yaklaştıkça, onun yerini kırmızı tonlarının alması yönünde bir değişim gördük. Genellikle daha olgun ve sofistike olarak düşünülen parlak kırmızı, kabanlar ve örgüler şeklinde moda sahnesinde boy göstermeye başladı. Elbette bunlar hala değerli yatırımlar ancak, yaz geldiğinde daha fazla kırmızı elbise görmeyi bekleyemeyiz. 

Kışı bu renkle geçirmeniz için önerilerimiz burada

Hepsiburada
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Çikolatalı kahve tonları.

Çikolatalı kahve tonları.

90'lı yılların geri dönen trendleri arasında, en uzun ömürlüsü hiç şüphesiz ki kahverengi. Daha önce hiç görmediğimiz bir şekilde geri dönen bu renk, bu sezon çizmelerden çantalara, ayakkabılardan giysilere kadar her şeyi ele geçirdi. Loewe, Ferragamo, Givenchy, Gucci, Hermès, Max Mara, Michael Kors ve Saint Laurent gibi ünlü markaların tüm bahar/yaz koleksiyonlarında baştan aşağıya bu renk yer aldı.

Önerilerimiz burada

Hepsiburada

Kar beyaz.

Kar beyaz.

Beyazın bir 'trend' olmadığını savunanlar çok. Beyaz, klasiktir ve zamansızdır. Tasarımcılar, beyazı farklı kumaşlarda pamuk, deri, şifon, ipek, yün keşfederek daha taze bir hale getirdiler ve bu yıl onu tam da bu şekilde giymeliyiz; çeşitli şekillerde katmanlandırılmış. Ancak, bahar/yaz mevsiminden bahsettiğimize göre tamamen şaşırtıcı olmasa da, birçok beyaz elbise vardı. Örgü elbiseler, ceketlerle modaya ayak uydurmanız mümkün. 

Buraya tıklayarak ulaşın

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Antep fıstığı yeşili.

Antep fıstığı yeşili.

Geçen yıl, yeşil rengin çimen tonlarıyla koleksiyonlarda boy göstererek büyük bir trend oluşturduğunu gördük. 2024 için tasarımcılar, renk araştırmalarına devam ediyorlar ancak daha ince bir yorumlama eğiliminde, tıpkı diğer öneriler gibi. Buna adaçayı, fıstık yeşili, defne, çeladon ya da sadece açık yeşil diyebilirsiniz, tercih size kalmış. Önemli olan, bu rengi giymeniz. Bu tonları giymeniz, trendin devam etmesi anlamına geliyor.

Önerilerimiz için tıktık

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Gümüş rengi.

Gümüş rengi.

Son birkaç sezonun en büyük moda geri dönüşlerinden biri kesinlikle gümüş. Metalik ton uzun süre boyunca altın yüzünden gözden düşmüştü. Bu sezon gümüş rengi moda dünyasına patladı ve her şeyi kapladı; jean tipi pantolonlar, elbiseler, çantalar ve ayakkabılar. Eğer zaten yatırım yaptıysanız, 2024'te gümüşün sadece bir şey olmaktan daha fazlası olduğunu, tam anlamıyla bir takıntı haline geldiğini duymaktan memnun olacaksınız.

Önerilerimiz burada

Şimdiye kadar bahsettiğimiz renkleri en güzel şekilde sunan Holly Lolly markasının ürünlerini buradan inceleyebilirsiniz

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