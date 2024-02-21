Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Işıltılarının Sırrı Ortaya Çıkıyor! Ünlülerin Gözdesi Olmuş Fondötenler

etiket Işıltılarının Sırrı Ortaya Çıkıyor! Ünlülerin Gözdesi Olmuş Fondötenler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 12:23

Göz kamaştırıcı ışıltılarıyla her zaman dikkat çeken ünlülerin güzellik sırlarından biri de fondötendir. Kendilerini her zaman kusursuz ve çekici gösteren bu makyaj ürünü, cildin pürüzsüz ve aydınlık görünmesini sağlar. Bu nedenle, ünlülerin makyaj çantalarında her zaman yerini alan fondötenlerini, kullanan isimleri sizin için araştırdık ve benzer önerileri de eklemeyi ihmal etmedik. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 21.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Gemma Chan

1. Gemma Chan

Bobbi Brown Skin LongWear Weightless Foundation SPF 15.

Chan, cildinin tonunu dengelemek için gerektiği yerlerde kullanıyor. Sadece belirli bölgeleri kapatmak için sevse de, biz bu ürünün katmanlandırılabilir olmasını seviyoruz. Formülü, tam kapatıcılık sunan ve 16 saat boyunca kalıcı olan bir ürün. Doğal, çok boyutlu mat bir bitişi var ve nefes alabilir, ağırlıksız bir his veriyor.

Benzer önerilerimiz burada.

Hepsiburada

2. Camila Cabello

2. Camila Cabello

Camila Cabello'nun makyaj ekibi, şarkıcının yüzünde defalarca L'Oréal Paris Infaillible 24H Matte Cover Yüksek Kapatıcı Fondöten'i kullanmış. Bu ürünü seviyoruz çünkü hem uygun fiyatlı, hem katmanlandırılabilir hem de hafif bir yapıya sahip. Uygun fiyatlı bu fondöten, kalıcılığı ve profesyonel bir görünüm sağlama yeteneğiyle öne çıkıyor. L'Oréal Paris Infaillible 24H Matte Cover Yüksek Kapatıcı Fondöten'i, makyajınızı bir üst seviyeye taşımanız için ideal bir seçenek.

Buraya tıktık

Amazon

3. Meghan Markle

3. Meghan Markle

Meghan Markle'ın kullandığı ürünler hakkında pek konuşmasa da, makyaj artisti Daniel Martin, Dior Backstage Face & Body Fondöten'i kullanmayı çok sevdiğini belirtiyor. Hem yüzde hem de vücutta kullanılabilen bu fondöten, çift görevli bir ürün olması sebebiyle büyük bir avantaj sağlıyor.

Benzer önerilerimiz burada

Hepsiburada

4. Margot Robbie

4. Margot Robbie

Marie Claire ile yaptığı röportajda Margot Robbie, günlük kullanım için en sevdiği fondötenin Ellis Faas Skin Veil Foundation olduğunu açıkladı. Bu seçimini kesinlikle anlıyoruz. Formül, cildin üzerinde adeta kayarak uygulanıyor ve o kadar hafif ki, muhtemelen yüzünüzde olduğunu unutacaksınız. Bu fondöten, Robbie'nin mükemmel cilt görünümünün sırrı olabilir. Ellis Faas Skin Veil Foundation maalesef ülkemize henüz gelmedi. 

Buraya tıklayarak benzer önerilerimizi inceleyebilirsiniz

Hepsiburada

5. Halsey

5. Halsey

Halsey'nin makyaj artisti Denika Bedrossian, Emmy Ödülleri için şarkıcıya Nyx Professional Makeup Born to Glow Naturally Radiant Foundation'ı kullanmış. Bu uygun fiyatlı seçenek, yeterli derecede kapatıcılık sağlarken aynı zamanda hoş bir ışıltı verme konusunda oldukça başarılı. Bu ürün, doğal bir parlaklık elde etmek isteyenler için ideal bir seçenek ve sadece 629 TL gibi bir fiyata sahip.

Buraya tıklayın

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Saweetie

6. Saweetie

Saweetie, Vogue Beauty Secrets videosunda Nars Natural Radiant Longwear Fondöten'i çok sevdiğini açıkladı. Bu ürün, uzun süreli kullanım iddialarının doğru olması nedeniyle hayranların favorisi. Uzun bir gece sizleri bekliyorsa, bu mükemmel fondötene şans vermeniz gerekir.

Benzer önerilerimiz için buraya tıktık

Hepsiburada

7. Rosie Huntington-Whiteley

7. Rosie Huntington-Whiteley

Rosie Huntington-Whiteley'in kendi makyaj markası olan Rose Inc Skin Enhance Luminous Tinted Serum.

Evet, evet, kendi makyaj markası olduğunu biliyoruz ancak Rosie Huntington-Whiteley yakın zamanda Into the Gloss'a en sevdiği fondötenin Rose Inc Skin Enhance Luminous Tinted Serum olduğunu söyledi. 'Cildimi daha canlı göstermek için Skin Enhance'ı kullanıyorum ve ardından tüm yüzüme biraz fondöten gibi kapatıcı uyguluyorum.'

Maalesef ülkemize henüz ulaşmadı. Benzer yapıdaki fondötenleri incelemek için buraya tıklayın

Hepsiburada

8. Hailey Bieber

8. Hailey Bieber

Hailey Bieber, TikTok'ta birçok hazırlık videosu paylaşıyor ve her videoda sürekli olarak Chanel Les Beiges Healthy Glow Fondöten'i kullanıyor. Bu ürün, hafif ve havadar olmasına rağmen oldukça fazla kapatıcılık sunması sebebiyle, üzerinde çalıştığınız her türlü doğal makyaj görünümü için mükemmeldir. Bu ürün, lüks bir seçenek olmasına rağmen, kalitesi ve performansı ile her kuruşuna değer.

Burada

9. Kendall Jenner

9. Kendall Jenner

Kendall Jenner'ın Vogue India'ya bir YouTube videosunda anlattığına göre, Giorgio Armani Power Fabric+ - Uzun Süre Kalıcı Mat Fondöten'i kullanıyor. Ayrıca hakkında da 'Çok genç yaşlardan beri kullanıyorum. Kız kardeşlerimden biri bana bu ürünü önerdi. Hiç makyaj yapmış hissi vermiyor.' diyor. Eğer mat bir fondöten arıyorsanız ve orta ila tam kapatıcılık istiyorsanız, bu ürün mükemmel bir seçim olacaktır. Üstelik, Kendall Jenner onaylı bir ürünü geçemezsiniz.

Buraya tıklayarak ulaşın

Benzer önerilerimiz için buraya tıklayın

Hepsiburada

10. Winnie Harlow

10. Winnie Harlow

Winnie Harlow, Allure ile yaptığı bir röportajda, MAC Fix Soft Matte Foundation Stick'ın NC45 tonunun kendisi için vazgeçilmez bir ten ürünü olduğunu açıkladı. Ne yazık ki, bu ürün artık üretilmiyor ancak yerini Studio Fix Fluid SPF 15 aldı ve dürüst olmak gerekirse, bu sıvı versiyonu da aynı derecede etkileyici. Üstelik geniş bir renk skalasıyla geliyor. Bu ürünün fiyatı ise 2.979 TL.

Buraya tıklayarak ulaşın

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Miranda Kerr

11. Miranda Kerr

Son dönemlerde bir röportajda Miranda Kerr, Rms Beauty UnCoverup Natural Finish Concealer ile birkaç damla yüz yağı karıştırdığını itiraf etti. 'Benim uyguladığım bir tüyo ya da hile, RMS kapatıcımın içine bir damla yağ eklemek. Sonrasında bir makyaj fırçası ile karıştırıyorum. Bu, bana hafif hissettiren, ışıltılı ve güzel bir görünüm kazandırıyor.'

Bu ürün, henüz ülkemizde olmadığı için sizinle paylaşamıyoruz ama benzer önerilerimizi eklemeyi unutamazdık. Buraya tıklayın

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?