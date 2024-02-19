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Zodyak'ın En Duygusal ve Hassas Burcu! Balık Burçları İçin Alınabilecek En Anlamlı Hediyeler

etiket Zodyak'ın En Duygusal ve Hassas Burcu! Balık Burçları İçin Alınabilecek En Anlamlı Hediyeler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 10:01

Balık burçları, hayalperest, duygusal ve yaratıcı kişilikleriyle bilinir. Bu yüzden hediye seçerken onların duygusal dünyalarına hitap eden, anlamlı ve özel hediyeler seçmek onları mutlu etmenin anahtarıdır. İşte balık burcuna hediye seçiminde size ilham verecek bazı öneriler...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 18.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Gucci - Bloom, Balık burcu kadınlar için yaratılmış olabilir.🌸🌼🪻🌹🏵️

1. Gucci - Bloom, Balık burcu kadınlar için yaratılmış olabilir.🌸🌼🪻🌹🏵️

Balık burcu olan kişiler, duygusal ve hayal gücü geniş olanlar arasında ilk sıradadır. Genellikle farklı ve hoş kokulara karşı bir zaafı vardır ve hafif, meyveli veya çiçeksi parfümler onlar için idealdir. Bundan dolayı, Gucci Bloom, balık burcu olan sevdikleriniz için mükemmel bir hediye olabilir. Doğal sambac yasemini ve sofistike tüberoz beyaz çiçeklerinin karışımı ve Hindistan'a özgü olan kırmızı çiçekli Çin hırvalı kuşu  birleşerek bu kokuya eşsiz bir asalet kazandırır.

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2. Kişiselleştirilmiş hediyeler, bu burcun hassas ve duygusal yapısına hitap eder ve onlar için büyük anlam taşır.

2. Kişiselleştirilmiş hediyeler, bu burcun hassas ve duygusal yapısına hitap eder ve onlar için büyük anlam taşır.

İçerisine anılarınızı taşıyan fotoğraflar koyabileceğiniz bir hediye kutusu ideal bir seçenek olabilir. Kapalıyken sade bir hediye kutusu gibi görünen bu kutu, açıldığında ise adeta üç boyutlu bir fotoğraf albümüne dönüşür. Fotoğraflar ve kişisel notlarınızın yanı sıra, kutunun ortasında yer alan minik bölme de ekstra bir sürpriz hediye için ideal bir yer olacak.

Fiyatı 149 TL. Burada

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3. "Yukarı Bak" filminin en önemli detayı olan bu macera kitabını görünce gözleri dolabilir.

3. "Yukarı Bak" filminin en önemli detayı olan bu macera kitabını görünce gözleri dolabilir.

Fotoğraflarınız, yazılarınız ve daha fazlasını bu deftere ekleyebilirsiniz. Kartpostallarınızı ve diğer hatıralarınızı bu deftere yapıştırabilirsiniz. Eğer gezmeyi ve anı biriktirmeyi seven bir çiftseniz, bu defter, Balık burcu olan sevgilinize harika bir hediye olacaktır. 

Fiyatı 479 TL.

Burada

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4. Balık burçları maneviyata önem verir.

4. Balık burçları maneviyata önem verir.

Bu yüzden, ona bir yoga matı hediye etmek, bu özelliğini ne kadar değer verdiğinizi ve desteklediğinizi gösterir. Bu hediye, onun manevi yolculuğunda bir adım daha ilerlemesine yardımcı olabilir. Bu düşünceli hediye, ona ne kadar önem verdiğinizi ve manevi yönünü ne kadar anladığınızı gösterir.

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5. Hayal dünyası geniş olan Balık burçlarına, rüyalarını süsleyecek bir hediye ne dersiniz?

5. Hayal dünyası geniş olan Balık burçlarına, rüyalarını süsleyecek bir hediye ne dersiniz?

Amazon Kindle Touch EKitap Okuyucu, ilham kaynağı olabilecek yüzlerce kitabı bir arada sunuyor. Bu hediye, ona yeni bir hobi kazandırmanın yanı sıra, ömrü boyunca keyif alabileceği bir deneyim sunacak. Dolayısıyla, doğum günü için ideal bir seçenek olacağı kesin.

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6. Soğuğa karşı savaş açan sevgiliniz için harika bir hediye olacağı kesin.

6. Soğuğa karşı savaş açan sevgiliniz için harika bir hediye olacağı kesin.

Bu sıcak torbası, pelüş bel kılıfı ile birlikte gelerek, yürüyüş esnasında bile elleri, omuzları ve beli sıcak tutmayı hedefler. Soğuk kış günlerini de hesaba katarsak düşünceli hediyeler karşısında içi giden Balık burçlarına özel olarak tasarlanmış diyebiliriz. 

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7. CUTEBEE Minyatür Book Nook Kiti, minik bir kütüphane görünümünde tasarlanmış, detaylarıyla göz dolduruyor.

7. CUTEBEE Minyatür Book Nook Kiti, minik bir kütüphane görünümünde tasarlanmış, detaylarıyla göz dolduruyor.

Yaratıcılık, Balık burçlarının doğasında vardır. Bu nedenle, onlara son dönemlerde popülerliği artan CUTEBEE Minyatür Book Nook Kiti'ni hediye etmek, benzersiz bir seçenek olabilir. Bu kit, kitap köşesine şirin ve özgün bir hava katacak. 

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8. LEGO Icons Gül Buketi 10328

8. LEGO Icons Gül Buketi 10328

Yetişkinler için tasarlanmış LEGO Icons Gül Buketi yapım seti, projeleri seven Balık burcu için hem anlamlı hem de yaratıcı bir hediye olacak. Bu özgün set, bir düzine uzun saplı gül ve dört adet küçük beyaz çiçekli bahar yıldızı çiçeğini oluşturmak için gereken tüm parçaları içerir.

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9. Değer verdiği anları ölümsüzleştirmesi için Xiaomi Taşınabilir Fotoğraf Yazıcısı'na bir göz atın.

9. Değer verdiği anları ölümsüzleştirmesi için Xiaomi Taşınabilir Fotoğraf Yazıcısı'na bir göz atın.

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Ürün güzel. Tabii ki çok kaliteli bir baskı sunmuyor. Tam tadında baskı veriyor. Gayet pratik, istediğiniz görüntüyü 20 sn civarında basabiliyor. Çıkardığınız fotoğraflar yapıştırılabilir, bu güzel bir özellik. Kağıtları tabii ki biraz pahalı. Herkesin telefonunda yüzlerce belki de binlerce fotoğraf vardır, bununla en azından evinize güzel bir görsellik verebilirsiniz. Pişman olmazsınız.Buraya tıklayın

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10. Balık burcu erkekleri, aksesuarlardan çok hoşlanırlar.

10. Balık burcu erkekleri, aksesuarlardan çok hoşlanırlar.

Casio markasına ait olan bu klasik saat, Balık burcu erkek arkadaşınıza çok yakışacak. Zamanın değerini bilen bir sevgiliniz varsa bu hediyeye bayılacağı kesin. Siyah ve çelik rengi tüm kombinleriyle uyum sağlayacak.

Saatin özellikleri:

  • Cam: Mineral

  • Çalışma Tipi: Pilli (Quartz)

  • Kasa Tipi: Yuvarlak

  • Kordon Rengi: Gri

  • Su Geçirmezlik: 50 m

  • Kordon: Çelik

  • Kasa Malzemesi: İyon Kaplama

  • Kasa Çapı: 43 mm

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11. Balık burcu erkeklerini daha da çekici kılacak bir parfüm bulmak aslında sandığınız kadar karmaşık değil.

11. Balık burcu erkeklerini daha da çekici kılacak bir parfüm bulmak aslında sandığınız kadar karmaşık değil.

Bergamot, mandalina, biberiye, yasemin, söğüt, nilüfer, fulya ve zambak notaları, bu erkeklerin hassas ve seçici zevklerini tatmin eder. Bu nedenle, onlara hediye olarak  1990'ların ortalarında çıkan Versace - Blue Jeans, vintage bir erkek parfümünü düşünebilirsiniz. Bu parfüm, balık burcu erkeklerinin zarif ve sofistike zevklerine hitap ederken, aynı zamanda onların çekiciliğini de artıracaktır.

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12. Her gün kullanacağı ve her baktığında sizi hatırlayacağı bir hediyeye ne dersiniz?

12. Her gün kullanacağı ve her baktığında sizi hatırlayacağı bir hediyeye ne dersiniz?

Tommy Hilfiger markasının kalitesini bilen bilir. Erkek arkadaşınız için şık bir hediye arayışındaysanız bu önerimize bayılacaksınız. Kalitesi malzemesi sayesinde ona uzun yıllar eşlik edeceği kesin.

Fiyatı 1.149 TL. 

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13. Sevdiğinize "Daha iyi bir hediye düşünülemezdi." dedirtecek o ürünle sizi tanıştıralım.

13. Sevdiğinize "Daha iyi bir hediye düşünülemezdi." dedirtecek o ürünle sizi tanıştıralım.

Uzun yıllar öncesinde çıkmasına rağmen 2023 yılında patlama etkisi yaratan Ray-Ban'ın bu Unisex Wayfarer güneş gözlüğü modeli herkesin dilinde. Eğer sevgiliniz bu gözlüğe sahip değilse ve biraz da olsun bütçeniz varsa kaçırmamanız gereken hediyelerden biri.

3.300 TL. Buraya tıklayın

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