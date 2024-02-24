"Bunlar Resmen Yuva Yıkım Ekibi!" Kızılcık Şerbeti 52. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
"Bunlar Resmen Yuva Yıkım Ekibi!" Kızılcık Şerbeti 52. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde karakterlerin giydiği kıyafetler, izleyicilerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Alev, Nursema, Kıvılcım, Pembe ve Doğa'nın her bölümde tercih ettikleri zarif ve göz alıcı kıyafetler, merak konusu oluyor. Haydi, 52. bölümde bu muhteşem kıyafetlerin hangi markalara ait olduğunu ve fiyatlarını birlikte keşfedelim.
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Bu içerik 24.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Çizgili kazaklardan bir türlü vazgeçemiyorsanız Alev'in kazağı tam da size göre.
Nişan elbisesi arayışında olanlara müjdeyi biz verelim istedik.
Alev'in bu ceket elbisesi herkes tarafından merak ediliyor.
Tül elbise modası geri mi dönüyor yoksa...
Saks mavisi Kıvılcım'a sizce de çok yakışmamış mı?
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Doğa'nın giydiği mont Hummel markasına ait ve şimdi indirimde.
Görkem'in beyaz mor çizgili boğazlı triko kazağını arayanlar burada mı?
Farklılıktan yanaysanız sizi benzersiz bir kabanla tanıştırmaya geldik.
Kaşe yeleklere bir şans vermek istiyorsanız...
Doğa'nın tül bluzu kesinlikle bu bölümün en güzel parçasıydı.
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Oysho markasına ait olan fermuarlı triko ceketi merak ediyorsanız...
Kürk detaylı, beyaz bu mont da merak konusu olmaya devam ediyor.
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