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"Bunlar Resmen Yuva Yıkım Ekibi!" Kızılcık Şerbeti 52. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket "Bunlar Resmen Yuva Yıkım Ekibi!" Kızılcık Şerbeti 52. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 14:28

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde karakterlerin giydiği kıyafetler, izleyicilerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Alev, Nursema, Kıvılcım, Pembe ve Doğa'nın her bölümde tercih ettikleri zarif ve göz alıcı kıyafetler, merak konusu oluyor. Haydi, 52. bölümde bu muhteşem kıyafetlerin hangi markalara ait olduğunu ve fiyatlarını birlikte keşfedelim.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 24.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Çizgili kazaklardan bir türlü vazgeçemiyorsanız Alev'in kazağı tam da size göre.

Çizgili kazaklardan bir türlü vazgeçemiyorsanız Alev'in kazağı tam da size göre.

Alev'in giydiği yarım fermuarlı bu kazak Tubia markasına ait olup sadece 499 TL. Buraya tıklayın

Nişan elbisesi arayışında olanlara müjdeyi biz verelim istedik.

Nişan elbisesi arayışında olanlara müjdeyi biz verelim istedik.

House of Zarif markasına ait olan bu yüksek kalite inci görünümlü kumaş ile tasarlanmış olan elbise nişan için harika ancak fiyatı biraz tuzlu. 

Fiyatı 20.000 TL. Burada

Alev'in bu ceket elbisesi herkes tarafından merak ediliyor.

Alev'in bu ceket elbisesi herkes tarafından merak ediliyor.

KNTLGY markasına ait olan Midnight Velvet Oversize Ceket Elbise 6,999.95 TL.

Buraya tıktık

Tül elbise modası geri mi dönüyor yoksa...

Tül elbise modası geri mi dönüyor yoksa...

Seize the Day markasına ait olan bu tül elbise Doğa'ya sizce de çok yakışmamış mı? Fitayı 1750 TL. Burada

Saks mavisi Kıvılcım'a sizce de çok yakışmamış mı?

Saks mavisi Kıvılcım'a sizce de çok yakışmamış mı?

Ekol markasına ait olan bu saks mavisi Blazer Düğmeli Ceket, 2999 TL. Burada

Takım olarak giyebileceğiniz pantolon da yine ekol markasına ait ve 1590 TL. Buraya tıktık

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Doğa'nın giydiği mont Hummel markasına ait ve şimdi indirimde.

Doğa'nın giydiği mont Hummel markasına ait ve şimdi indirimde.

2.559,95 TL yerine 1.809,95 TL. Buraya tıktık

Görkem'in beyaz mor çizgili boğazlı triko kazağını arayanlar burada mı?

Görkem'in beyaz mor çizgili boğazlı triko kazağını arayanlar burada mı?

QOOQ markasına ait olan bu triko kazağın maalesef stokları tükenmiş ancak incelemek isterseniz burada

Farklılıktan yanaysanız sizi benzersiz bir kabanla tanıştırmaya geldik.

Farklılıktan yanaysanız sizi benzersiz bir kabanla tanıştırmaya geldik.

İpekyol markasına ait olan bu çizgi desen, dokulu kaban 2.879,70 TL. Buraya tıklayın

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Kaşe yeleklere bir şans vermek istiyorsanız...

Kaşe yeleklere bir şans vermek istiyorsanız...

Levidor markasına ait olan bu Kahve Düğme Kapamalı Kaşe Yelek 1249 TL. Burada

Doğa'nın tül bluzu kesinlikle bu bölümün en güzel parçasıydı.

Doğa'nın tül bluzu kesinlikle bu bölümün en güzel parçasıydı.

Beshka markasına ait olan bu tül bluzun stokları tükenmiş. İncelemek isterseniz burada

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Oysho markasına ait olan fermuarlı triko ceketi merak ediyorsanız...

Oysho markasına ait olan fermuarlı triko ceketi merak ediyorsanız...

Beyaz renk seçeneği de olan bu Oysho markasına ait olan triko 1290 TL. Burada

Kürk detaylı, beyaz bu mont da merak konusu olmaya devam ediyor.

Kürk detaylı, beyaz bu mont da merak konusu olmaya devam ediyor.

Seize the Day markasına ait olan Eva mont modeli 1.750 TL. Buraya tıktık

Şimdiye kadar konuştuğumuz Kızılcık Şerbeti 52.bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini de sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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