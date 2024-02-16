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ŞOK'a iPhone 15 Pro Max Geldi! 15 Şubat 2024 ŞOK Kataloğundaki iPhone Modelleri

etiket ŞOK'a iPhone 15 Pro Max Geldi! 15 Şubat 2024 ŞOK Kataloğundaki iPhone Modelleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 20:31

Türkiye'nin popüler perakende zincirlerinden biri olan ŞOK, getirdiği dikkat çekici ürünlerle kullanıcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz ay Dyson gibi sürpriz bir ürünlerle karşımıza çıkan ŞOK, bu sefer de iPhone modellerini vitrinine taşıdı. ŞOK'un sunduğu iPhone modelleri ve bu modellere dair fiyat bilgilerine gelin birlikte bakalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 16.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Dyson V15 Dikey Süpürge'nin olduğu kataloğu burada sizinle paylaşmıştık.👇

Dyson V11 Dikey Süpürge'nin bulunduğu katalog ise buradaydı.👇

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ŞOK, 15 Şubat'a özel indirimli kataloğunda birçok ürünün yanı sıra, en dikkat çeken ürün hiç şüphesiz iPhone oldu.

ŞOK, 15 Şubat'a özel indirimli kataloğunda birçok ürünün yanı sıra, en dikkat çeken ürün hiç şüphesiz iPhone oldu.

Eylül ayında tüketicilerle buluşan Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB modeli, 77 bin 999 TL'lik cazip bir fiyat etiketiyle sunuluyor. Bu katalog, teknoloji severler için büyük bir fırsat sunuyor.

Aynı model telefonun Amazon fiyatı ise 79 bin 999 TL.

iPhone 15 Pro Max özellikleri neler?

iPhone 15 Pro Max özellikleri neler?

iPhone 15 Pro Max, teknoloji devi Apple'ın en yeni ve en gelişmiş ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Bu cihaz, 6.7 inç boyutunda, 460 ppi, 2796 x 1290 piksel çözünürlükte bir ekranla geliyor. Ekran, 120 Hz ProMotion, Dynamic Island özellikleri, 2.000.000:1 kontrast oranı ve 2000 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Cihazın boyutları 159,9 mm uzunluk, 76,7 mm genişlik ve 8,25 mm kalınlık olup, ağırlığı 221 gramdır. Titanyum gövdeye sahip olan iPhone 15 Pro Max, IP68 sertifikasıyla 30 dakika boyunca maksimum 6 metre derinlikte suya dayanıklılık gösteriyor.

Cihazın kalbinde, 2x performans ve 4x verimlilik çekirdeğine sahip Apple'ın kendi üretimi olan A17 Pro işlemci bulunuyor. Bu işlemciye 6 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine eşlik ediyor. Depolama seçenekleri ise 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB dahili hafıza olarak sunuluyor.

Bağlantı seçenekleri arasında 5G, Uydu Haberleşme, TypeC (10 Gbps’ye kadar USB 3) bağlantı noktası, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 2. Nesil Ultra Geniş Bant çipi ve VoLTE bulunuyor.

Kamera özellikleri arasında 48 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açı kamera ve 12 Megapiksel telefoto kamera bulunuyor. Ayrıca, arka kamera video çözünürlüğü 4320p@24fps(8K), 2160p@60fps(4K), 1080p@60fps olup, ağır çekim video desteği de sunuyor. Ön kamera ise 12 Megapiksel ve 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor.

Diğer özellikler arasında HDR10, Dolby Vision, HLG, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama gibi özellikler bulunuyor. İşletim sistemi olarak da iOS 17 kullanılıyor. iPhone 15 Pro Max, bu özellikleriyle kullanıcılarına üst düzey bir teknoloji deneyimi sunuyor.

128 GB depolama alanına sahip modeli de 65 bin 999 TL'lik bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.

128 GB depolama alanına sahip modeli de 65 bin 999 TL'lik bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.

Apple iPhone 15 Pro 128 GB Amazon fiyatı ise 67 bin 999 TL. Ancak, daha ekonomik bir iPhone modeli arayışında olanlar için önceki yılların modelleri de mevcut. Bu kapsamda, 2019 yılında tüketicilerle buluşan Apple iPhone 11 64 GB, 22 bin 699 TL'lik bir fiyatla alıcı buluyor. Bir üst sınıf olan Apple iPhone 12 128 GB modeli ise 27 bin 599 TL'lik bir fiyatla satışa sunuluyor. Bu durum, iPhone severler için çeşitli seçenekler sunuyor ve bütçeye uygun bir model seçme imkanı sağlıyor.

Apple iPhone 11 64 GB Amazon fiyatı 23 bin 849 TL.

Apple iPhone 12 128 GB Amazon fiyatı ise 28 bin 399 TL.

ŞOK iPhone fiyat listesi:

ŞOK iPhone fiyat listesi:

  • Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB: 77 bin 999 TL

  • Apple iPhone 15 Pro 128 GB: 65 bin 999 TL

  • Apple iPhone 12 128 GB: 27 bin 599 TL

  • Apple iPhone 11 64 GB: 22 bin 699 TL

ŞOK'ta yer alan Apple iPhone modellerine buradan ulaşabilirsiniz. 

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