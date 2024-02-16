ŞOK'a iPhone 15 Pro Max Geldi! 15 Şubat 2024 ŞOK Kataloğundaki iPhone Modelleri
ŞOK'a iPhone 15 Pro Max Geldi! 15 Şubat 2024 ŞOK Kataloğundaki iPhone Modelleri
Türkiye'nin popüler perakende zincirlerinden biri olan ŞOK, getirdiği dikkat çekici ürünlerle kullanıcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz ay Dyson gibi sürpriz bir ürünlerle karşımıza çıkan ŞOK, bu sefer de iPhone modellerini vitrinine taşıdı. ŞOK'un sunduğu iPhone modelleri ve bu modellere dair fiyat bilgilerine gelin birlikte bakalım.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 16.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
ŞOK, 15 Şubat'a özel indirimli kataloğunda birçok ürünün yanı sıra, en dikkat çeken ürün hiç şüphesiz iPhone oldu.
iPhone 15 Pro Max özellikleri neler?
128 GB depolama alanına sahip modeli de 65 bin 999 TL'lik bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.
ŞOK iPhone fiyat listesi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Koşun koşun kaçırmayın :)
Apple şokta...