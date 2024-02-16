ŞOK'a iPhone 15 Pro Max Geldi! 15 Şubat 2024 ŞOK Kataloğundaki iPhone Modelleri

iPhone 15 Pro Max, teknoloji devi Apple'ın en yeni ve en gelişmiş ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Bu cihaz, 6.7 inç boyutunda, 460 ppi, 2796 x 1290 piksel çözünürlükte bir ekranla geliyor. Ekran, 120 Hz ProMotion, Dynamic Island özellikleri, 2.000.000:1 kontrast oranı ve 2000 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Cihazın boyutları 159,9 mm uzunluk, 76,7 mm genişlik ve 8,25 mm kalınlık olup, ağırlığı 221 gramdır. Titanyum gövdeye sahip olan iPhone 15 Pro Max, IP68 sertifikasıyla 30 dakika boyunca maksimum 6 metre derinlikte suya dayanıklılık gösteriyor.

Cihazın kalbinde, 2x performans ve 4x verimlilik çekirdeğine sahip Apple'ın kendi üretimi olan A17 Pro işlemci bulunuyor. Bu işlemciye 6 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine eşlik ediyor. Depolama seçenekleri ise 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB dahili hafıza olarak sunuluyor.

Bağlantı seçenekleri arasında 5G, Uydu Haberleşme, TypeC (10 Gbps’ye kadar USB 3) bağlantı noktası, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 2. Nesil Ultra Geniş Bant çipi ve VoLTE bulunuyor.

Kamera özellikleri arasında 48 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açı kamera ve 12 Megapiksel telefoto kamera bulunuyor. Ayrıca, arka kamera video çözünürlüğü 4320p@24fps(8K), 2160p@60fps(4K), 1080p@60fps olup, ağır çekim video desteği de sunuyor. Ön kamera ise 12 Megapiksel ve 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor.

Diğer özellikler arasında HDR10, Dolby Vision, HLG, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama gibi özellikler bulunuyor. İşletim sistemi olarak da iOS 17 kullanılıyor. iPhone 15 Pro Max, bu özellikleriyle kullanıcılarına üst düzey bir teknoloji deneyimi sunuyor.