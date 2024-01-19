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ŞOK'a Dyson V15 Dikey Süpürge Geliyor! 20 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Dyson V15 Dikey Süpürge Geliyor! 20 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
19.01.2024 - 10:53

ŞOK 20 Ocak 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 Ocak 2024 - 23 Ocak 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

KOCHLER Elektrikli Yemek Isıtıcı Sefer Tası 479 TL

KOCHLER Elektrikli Yemek Isıtıcı Sefer Tası 479 TL

  • Petcom 3 Katlı Beslenme Kutusu 119 TL 

  • Epson Ecotank L3250 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 4.599 TL

  • Mikado Wireless Şarj RGB Işıklı Speaker 499 TL 

  • Mikado Cube Led Işıklı Speaker Hoparlör 399 TL 

  • S-Link 15W 3 in 1 Magsafe Kablosuz Şarj Cihazı 599 TL 

  • Everest W23 Siyah Akıllı Bileklik 299 TL

  • Everest Dijital Yazı Tahtası 99,95 TL

  • Gokidy İtfaiye Kovalı Blok Seti 179 TL 

  • Güzellik Kovalı Blok Seti 179 TL 

  • Doktor Seti 79,95 TL 

  • Ahşap Satranç Takımı 149 TL 

  • Niloya Bebek ve Tospik 349 TL 

  • Kurmalı Araba ve Pist Seti 69,95 TL

Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge 25.999 TL

Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge 25.999 TL

  • Sunny FHD 43'' Webos Dualled TV 7.399 TL

  • Yui M123 Easy Chef Premium Mikser 4.999 TL

  • Sunny UHD 55'' Webos Dualled TV 12.299 TL

  • Philips HD9270/90 XL Airfryer 5.499 TL

  • Hoover 9 Kg Kurutma Makinesi 16.499 TL

  • Hoover 9 Kg 1400 Devir Çamaşır Makinesi 10.599 TL

  • Altus 4 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 8.999 TL

  • Altus 1000 Devir 7 kg Çamaşır Makinesi 9.299 TL

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