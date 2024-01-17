Beyaz Eşya Almanın Tam Zamanı! Fenomen İndirimler Arasında En Çok Tercih Edilen Beyaz Eşyalar
Beyaz Eşya Almanın Tam Zamanı! Fenomen İndirimler Arasında En Çok Tercih Edilen Beyaz Eşyalar
Fenomen İndirimler hız kesmeden devam ederken beyaz eşya kategorisinde de bu indirimlerin etkisi hissediliyor. Belki de uzun zamandır göz koyduğunuz bir çamaşır kurutma makinesi var ve tam da şimdi almak için en uygun zaman. Gelin, indirimdeki beyaz eşya ürünlerine birlikte göz atalım.
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Evde bitmek bilmeyen toz, kurumayan çamaşırlardan artık bıktıysanız çamaşır kurutma makinesi almanın zamanı gelmiş demektir.
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En çok tavsiye edilen ve satın alınan kombiler arasında DemirDöküm Nitromix P 24 kw Tam Yoğuşmalı Kombi yer alıyor.
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Arçelik 6167 Inox Bulaşık Makinesi
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