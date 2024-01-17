Beyaz Eşya Almanın Tam Zamanı! Fenomen İndirimler Arasında En Çok Tercih Edilen Beyaz Eşyalar

Fenomen İndirimler hız kesmeden devam ederken beyaz eşya kategorisinde de bu indirimlerin etkisi hissediliyor. Belki de uzun zamandır göz koyduğunuz bir çamaşır kurutma makinesi var ve tam da şimdi almak için en uygun zaman. Gelin, indirimdeki beyaz eşya ürünlerine birlikte göz atalım.

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