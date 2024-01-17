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Beyaz Eşya Almanın Tam Zamanı! Fenomen İndirimler Arasında En Çok Tercih Edilen Beyaz Eşyalar

etiket Beyaz Eşya Almanın Tam Zamanı! Fenomen İndirimler Arasında En Çok Tercih Edilen Beyaz Eşyalar

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
17.01.2024 - 18:01

Fenomen İndirimler hız kesmeden devam ederken beyaz eşya kategorisinde de bu indirimlerin etkisi hissediliyor. Belki de uzun zamandır göz koyduğunuz bir çamaşır kurutma makinesi var ve tam da şimdi almak için en uygun zaman. Gelin, indirimdeki beyaz eşya ürünlerine birlikte göz atalım.

Bu içerik 17.01.2024 tarihinde güncellenmiştir, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Evde bitmek bilmeyen toz, kurumayan çamaşırlardan artık bıktıysanız çamaşır kurutma makinesi almanın zamanı gelmiş demektir.

Evde bitmek bilmeyen toz, kurumayan çamaşırlardan artık bıktıysanız çamaşır kurutma makinesi almanın zamanı gelmiş demektir.

  • Hoover Ndeh9A2Tcbexs-17 9 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi, en çok tercih edilen çamaşır kurutma makinelerinden biri. 

  • Aquavision su tankı teknolojisi

  • Ütü kuruluğu, askı kuruluğu, dolap kuruluğu ve ekstra kuru olmak üzere 4 farklı kurutma derecesi seçeneği 

  • Ayakkabı kurutma rafı

  • 15 program sayısı 

  • Nem sensörü 

  • 259 yıllık enerji kWh

  • A++ Enerji sınıfı

  • 9 Kg kurutma kapasitesi 

  • Isı pompalı gibi özellikleri bulunuyor. 

Fenomen İndirimler kapsamında 17.789 TL'den 16.010,10 TL'ye düşmüş.

Buradan ulaşabilirsiniz.

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Samsung WW90T4020CE/AH 1200 Devir 9 kg Çamaşır Makinesi

Samsung WW90T4020CE/AH 1200 Devir 9 kg Çamaşır Makinesi

  • Dayanlıklı ve verimli Dijital Inverter Teknolojisi ile daha sessiz ve güçlü performans 

  • Kazan Temizliği 

  • Stayclean çekmecesi ile kalıntı bırakmadan tüm deterjanın akmasını sağlama

  • AB yeni enerji sınıfı D 

  • 72 Db ses gücü değeri 

  • 9 kg yıkama kapasitesi

  • 1200 maksimum devir hızı 

  • Devir başına ortalama su tüketimi 50 lt 

  • Çocuk kilidi gibi özellikleri bulunuyor.

 16.459 TL yerine 14.813,10 TL fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Ürün çok mükemmel , almak isteyenler hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla alabilirler sessiz çalışma ve kolay kullanım sonuçta Samsung güvencesi ile alınır, ayrıca satıcıya teşekkür ederim ürünü zamanında ve güvenli şekilde gönderdiği için.

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En çok tavsiye edilen ve satın alınan kombiler arasında DemirDöküm Nitromix P 24 kw Tam Yoğuşmalı Kombi yer alıyor.

En çok tavsiye edilen ve satın alınan kombiler arasında DemirDöküm Nitromix P 24 kw Tam Yoğuşmalı Kombi yer alıyor.

Yüksek verim, ısı konforu ve doğal gaz tasarrufunu bir arada sunan Demirdöküm Nitromix, yeni nesil enerji uyumlu A sınıfı ısıtma verimliliğine sahip. Bu sayede düşük doğal gaz tüketimi ile yüksek tasarruf sağlıyor.

Düşük ses seviyesi, hızlı sıcak su konforuyla verdiğiniz her kuruşa değecek bir kombi diyebiliriz.

İndirime girmişken bu fırsatı kaçırmayın. 

İndirimde yer alan beyaz eşyaların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

%108 verimli bu kombi Türk mühendisleri ile Vaillantın deneyimlerini birleştirmesi sonucu üretilmiş ve bu iki deneyimi harmanlamış olan bu kombi gerçekten verilen emeklere değmiş. İnanılmaz sessiz ve cimri. Doğalgaz faturanıza inanamayacaksınız. Bunlar tamamen kullanım sonucu oluşturduğum kendi yorumumdur arkadaşlar. Düşünmeden alabilirsiniz.

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Zirvedeki yerini koruyan Hoover NDEH 10A2TSBE-17 10 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi

Zirvedeki yerini koruyan Hoover NDEH 10A2TSBE-17 10 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi

  • Kumaş türü ve ihtiyaca göre özelleştirilmiş 9 farklı bakım programı 

  • 10 kg kurutma makinesi 

  • hOn uygulaması ile etiket tanıma ve sanal dolap ile en doğru ve özel kurutma işlemi yapabilme

  • A++ enerji sınıfı 

  • Sıfır su atığı sağlayan Aquavision teknolojisi ile 5 litrelik su tankıyla su biriktirme

  • 4 farklı kurutma derecesi 

  • Ses Seviyesi (dB): 66

Buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan beyaz eşyaların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

1 ay önce de Hoover çamaşır makinesi aldım ve ondan memnun kalınca kurutma makinesini de sipariş ettim. İlk kurutmada çift kişilik nevresim takımını 59dk da çok güzel şekilde hiç nem olmadan kuruttu. Ardından bir makine havlu yıkamıstim onu da 3 saatlik programa attım ama 1.55 saatte bitirdi zamanı kısaltti. Wifi çok kolay kuruldu. Çamaşır makinesi wifiden bitti uyarısı gelince direkt kurutmaya atmak, kurutmadan bitti uyarısı gelince de hemen çamaşırları ütülü gibi katlayıp kaldırmak harikaydı. Çıkan tozlar keşke daha önce alsaydım dedirtti. İlk gözlemlerim çok olumlu umarım uzun vadede de memnun kalırım. Sadece üst üste montaj aparatı 830 lira (çekmeceli) çamaşır makinesi delinmeden takılma özelliği biraz pahalı. Bu ürün için ' wizaaard' değil 'HOn' uygulamasi uyumlu. Buna dikkat edin sonra wifi olmadı vs demeyin.. Alacaklara iyi günlerde kullanın diyorum..

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Vestel NF48001 No-Frost Buzdolabı

Vestel NF48001 No-Frost Buzdolabı

  • Enerji tasarrufu adına tasarlanan “Ekran Koruma Modu” ile buzdolabınızın kapağını açıp kapatmadığınız takdirde ekran ışığı yanmayacak ve kapalı bir konumda görünme 

  • Buzmatik 

  • Otomatik Sıcaklık Kontrolü

  • Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler

  • Çok Yönlü Soğutma Sistemi

  • Taze Hava Teknolojisi

  • Enerji Tüketimi (kWh/yıl): 311

  • Derinlik (cm): 72

  • Ürün Tipi: Dondurucu Üstte

  • Genişlik (cm): 70

  • Yükseklik (cm): 183

  • Ağırlık (kg): 74,5

  • Soğutma Tipi: No-Frost

  • Toplam Brüt Hacim (lt): 480

17.913 TL yerine 16.121,70 TL fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Ürün görsellerde göründüğünden daha şık ve zarif. Fişe taktıktan sonra 1 saat içerisinde ideal soğukluğuna ulaştı. İçi 4 kişilik bir aileye çok rahat yetecek kadar geniş, buzluğunun hacmi benim için önemliydi oldukça geniş. Servis çok hızlı bir şekilde geldi kurulumu yaptı. Vestel markasını eskiden Buzdolabı ürünlerinde sevmezdim fakat bu konuda çok yol aldıkları apaçık ortada. Her şeyi internetten alan ben ilk kez bir beyaz eşyayı internetten aldım çekincelerim vardı lakin her şeyiyle dört dörtlük bir deneyim oldu. Teşekkürler Vestel ve Hepsiburada ekibi.

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Arçelik 6167 Inox Bulaşık Makinesi

Arçelik 6167 Inox Bulaşık Makinesi

Bulaşık makinesini değiştirmek isteyenler, yeni evinde yeni eşyalara yer vermek isteyenler için Arçelik 6167 Inox Bulaşık Makinesi ideal bir seçim olacak.

  • DeepClean teknolojisi, bulaşık makinenizdeki sepetin kısmında etkili olacak şekilde içeri yerleştirilen bir aparat sayesinde, aparatın üzerine yerleştirilecek şişeler ve tencereler için özel yıkama alanı sağlıyor.

  • Yeni nesil yıkama teknolojisi CornerWash makinenizin en köşelerine bile erişen su püskürtme sistemi

  • Otomatik kapı açma özelliği 

  • Buhar ve ekstra sıcak durulamanın gücüyle HijyenMax özelliği virüs ve bakterilerin* %99,99'unu öldürerek hijyen sağlıyor.

  • Programın sonunda ekstra kurutma ve buhar uygulaması sayesinde bulaşıkların uzerinde kalan su damlalarının küçülmesini ve yok olmasını sağlar.

  • 6 program sayısı 

  • Bardak koruma sistemi 

  • Ses Seviyesi (dBA): 46 dBA

  • Ekonomi Programı Süresi (dk): 224

  • Güç (W): 1800 - 2100 W

  • Enerji Tüketimi: 0.747 kWh

  • Su Tüketimi: 9.5 L gibi özelliklere sahiptir. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan beyaz eşyaların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü yaklaşık bir buçuk ay önce aldım. Önce kullanayım, sonra yorum yapayım dedim. Gayet başarılı, harika bir ürün. 12 arkadaşıma da önerdim, onlar da aldılar ve çok memnunlar. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ses olayı, yıkama harika ötesi. 20 yıllık evliyim, 5. makine. İlk defa bu kadar memnun kaldım bir makineden. Arçelik ve satıcıya çok teşekkür ederim. Satıcı, her adımda yardımcı oldu.

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E.C.A Citius Premix 24/24 Kw (20.000 Kcal) Tam Yoğuşmalı Kombi

E.C.A Citius Premix 24/24 Kw (20.000 Kcal) Tam Yoğuşmalı Kombi

% 107,5 verim ile karşımıza çıkan Eca Citius Premix, tesisatı ve kombiyi koruma altına alan otomatik By-Pass sistemine sahip.

Sabit sıcaklıkta su alma imkanı ve sessiz çalışmasıyla en çok satın alınan kombiler arasında yerini almış. Minimal boyutuyla her yere kolaylıkla monte edilebilirsiniz.

Telefonunuza yükleyeceğiniz uygulama ile nerede olursanız olun kombi ayarlarınıza erişebilirsiniz.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Kullanım menüsü oldukça kolay.Kalorifer ve sıcak su kapasitesi hızlı ve sessiz ısıtması ile mükemmel. Dış görünüşü estetik ve ebat olarakta ideal ölçülerde. Yerli yılların markası. Yedek parça sıkıntısı yok yaygın servis ağı almam için en büyük neden oldu.

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Sezonda daha yüksek fiyatla almak yerine indirimli fiyatıyla şimdi alabileceğiniz en beğenilen klima: Vestel Flora Doğa Inverter 092 9000 BTU Wifi Klima

Sezonda daha yüksek fiyatla almak yerine indirimli fiyatıyla şimdi alabileceğiniz en beğenilen klima: Vestel Flora Doğa Inverter 092 9000 BTU Wifi Klima

Vestel Flora Doğa Inverter 092 9000 BTU Wifi Klima, akıllı özellikleri ve internet bağlantısı sayesinde gelişmiş kullanıcı deneyimi sunuyor. Wi-Fi özelliği sayesinde, klimanızı herhangi bir mobil cihazdan veya uzaktan kumandanızı kullanarak kontrol edebiliyorsunuz. Bu özellik, evden uzakta olduğunuzda bile klimalarınızı yönetmenizi sağlıyor.

  • İç mekanlarda daha temiz ve sağlıklı bir hava ortamı oluşturan iyonizer filtresi

  • Evin hava kalitesini artırmak için rahatlatıcı etkiye sahip yeşil çay yapraklarından elde edilen catechin özlü filtresi

  • Nem alma fonksiyonu 

  • Çıkarılıp yıkanabilen ön filtre

  • +46 °C 'de bile soğutma

  • Isıtma modunda klimanızın dış ünite eşanjör yüzeyinde buzlanma oluştuğunda otomatik olarak buz gidererek performansını koruma

  • Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden çalışma 

  • Otomatik iç ünite temizleme 

  • Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu

  • DC inverter sistemlerle kıyaslandığında daha fazla enerji tasarrufu, daha sessiz ve dengeli çalışma sağlama

  • Klima durduğu yerin sıcaklığına göre değil, sizin bulunduğunuz yerdeki sıcaklık koşullarına göre ideal dereceye ulaşabilme özelliğine sahip.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Ürün şahane, geldi 2 gün sonra bağlandı. Sorunsuz olarak çalışmakta. Ürün Wifi bağlantısı ile çok kaliteli bir teknoloji sünüyor. Ben bizzat bağladım, okuldan eve dönerken açıyorum 15 dk kala buz gibi oluyor içerisi. Kumandayı kullanmıyorum bile, telefondan hallediyorum. Klima çok sessiz ve enerji olarak çok az yiyor. Uygulama üzerinden takip edebiliyorsunuz, kaç para elektrik yaktığını bile görüntüyelebiliyorsunuz.

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Grundig GDH 92 PKS 9 kg A++ Kurutma Makinesi

Grundig GDH 92 PKS 9 kg A++ Kurutma Makinesi

Multisense teknolojisi ile öne çıkan Grundig, çamaşırları kurutmak için gereken süreyi otomatik olarak belirliyor. İçerisindeki akıllı sensörleri sayesinde de çamaşırların nem seviyesini ölçüp gereken kuruluğa ulaştığı zaman kurutma işlemini durduruyor.

  • A++ enerji verimlilik sınıfı 

  • Heat Pump ısı pompalı yenilikçi kurutma teknolojisi ile düşük sıcaklıkta bile kurutma imkanı

  • 65 dB gürültü seviyesi

  • 15 program sayısı

  • Hijyen Programı

  • Zaman erteleme gibi özellikleri bulunuyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan beyaz eşyaların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Kullanıcı yorumu:

Öncelikle makineyi anlatayım, yeni bir model (2023) ve videosu yorumu çok yok. GDH 92 modelinden daha yeni olduğu için ve ucuz olduğu için aldım. Makinenin kapağı tamamen plastik ve içi gözükmüyor (içerde olanları görmeyi çok çok isterdim...), iç kısmı normal makine gibi metal (kaplama değil), çift filtreli, ekstradan alt filtresi de açılıyor (ancak sünger yok, eski modellerde oluyormuş ama sünger olsun isterdim daha iyi filtrelemesi için) su haznesi çamaşır makinesinin deterjan koyulan bölme yerinin olduğu yerde, tambur ışığı var, makine bitti alarmı var, çalışırken kapağını açabiliyorsunuz, kırışıklık önleme falan da var. Ekranı dijital ve yeni tasarımlardan. Ara aparatı ilk kurulumda ücretsiz, randevu oluştururken istediğinizi belirtmeniz gerek. Arçelik garantisinde olduğu için tercih ettim. Makine ortalama 1 hafta içinde getirildi ve kurulumu sağlandı. Çok değil 3-4 kez ve karma programında kullandım. Diğer programları da cesaret edip deneyeceğim, yorumu güncelleyeceğim. 2 saatlik programı nem sensörü sayesinde 1 saatte bitirdi. Dolap kuruluğu kullandım ve gayet iyi kuruttu, yumuşacık çıktı, katladım dolaba kaldırdım. Çamaşırlarımda kaliteli olan da vardı, kalitesiz olan da vardı. Ama hiçbirinde çekme olmadı, çok mutluyum o yüzden. Sesi ise şu şekilde: makinenin bir çalışma sesi var, aynı çamaşır makinesi gibi, okey, bunda bir problem yok, ölçtüm 55-60 db gösteriyor. Ama içinde bir şey varmış gibi tak tuk vuran sesler geliyor ve biraz ürkütüyor, o sıkıntı sadece. Çalışırken makine çok ısınmadı, normal bir sıcaklığı vardı. Etrafa buram buram bir ısı yaymıyor yani. Sallanması falan da yok tabi. Filtrelemesi iyi, saç falan da gördüm, toz hava da topluyor. Ama yine makinenin filtresi dışında etrafta toz olabiliyor, nemli bezle silmek gerek. Bence güzel bir makine ve hayatı kolaylaştırır.

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Vestel KM 7601 7 kg Kurutma Makinesi

Vestel KM 7601 7 kg Kurutma Makinesi

Vestel KM 7601 7 kg Kurutma Makinesi, özel karıştırıcı ve çift filtre özelliğiyle ve çamaşırları tazelemeye yardımcı olan havalandırma programıyla öne çıkıyor.

  • A+ enerji verimlilik sınıfı 

  • Isı pompalı kurutma teknolojisi

  • Kırışık önleme ve hassas kurutma fonksiyonu 

  • 15 program sayısı 

  • 65 dB gürültü seviyesi

  • Gecikmeli başlatma özelliği bulunuyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan beyaz eşyaların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Kesinlikle fiyat performans ürünü, aldığım günden beri nereden baksanız 6 ay geçti bir gün bile pişman olmadım sadece keske daha önce alsaydım dedim. Resmen zamanından tasarruf sağladı. Sürekli temiz ve kuru çamaşırlar, kuruttuktan sonra çıkan tozları bir görseniz. Hemen alırsınız. Benim eşim ve kızım alerjik bir bünyeye sahipler, kurutma makinesinden sonra giydikleri kıyafetlerden sonra asla hapşırma burun akıntısı olmuyor. Ses illaki oluyor ama emin olun ben gece çalıştırıyorum bir de kimse rahatsız olmuyor. Haftada dört ve beş kere çamaşır kurutan biri olarak ayda elektrik faturam 30-35 ancak artmıştır. Elektrikten tasarruf etmek isterseniz kurutma makinesinden değil su ısıtıcı kullanmayarak tasarruf edin. Tavsiyemdir.

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