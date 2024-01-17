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"N'olur Artık Beni Kullanma" Der Gibi Bakan Makyaj Malzemelerinizi Yenilemenin Tam Zamanı!

etiket "N'olur Artık Beni Kullanma" Der Gibi Bakan Makyaj Malzemelerinizi Yenilemenin Tam Zamanı!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 16:25

Makyaj çantanızın derinliklerinde unutulmuş, belki de 'n'olur artık beni kullanma' der gibi bakan malzemeleriniz var mı? Eğer cevabınız evet ise, makyaj malzemelerinizi yenilemenin tam zamanı! L'Oreal Paris'in en sevilen 15 makyaj ürününü keşfetmeye ve 600 TL üzerinde %20 indirime hazır olun. Fondötenden rujlara, allıktan rimellere kadar her şeyi içeren bu içerik, makyaj rutininizi tazelemek için ihtiyacınız olan tüm ilhamı sağlayacak.

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Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 17.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. L'Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah

1. L'Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah

Tek dokunuşla, anında daha uzun ve belirgin kirpiklere kavuşmanızı sağlayan bir ürün arıyorsanız bu ürünü görmelisiniz! Bu ürünün plastik fırçası, kirpiklerinizi tek tek ayırarak belirginleştiriyor. Üstelik formülü, gün boyu topaklanmaya ve bulaşmaya karşı dayanıklı, mükemmel bir görünüm için ideal!

Üstelik 600 TL üzerinde %20 indirim fırsatı var!

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2. L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten 1N IVORY

2. L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten 1N IVORY

Yenilenen True Match Fondöten, cilt kalitesini iki haftada geliştiren formülü ile makyaj deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Yoğun pigmentli ve nemlendirici formülü ile ciltle bütünleşerek doğal bir ten görünümü sunuyor. Ayrıca, E vitamini ve hyaluronik asit içeren bu fondöten, makyaj ve cilt bakımını kusursuz bir şekilde bir araya getiriyor.

Üstelik 600 TL üzerinde %20 indirim fırsatı var!

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3. Loreal Paris Infaillible Kapatıcı 322 Ivory

3. Loreal Paris Infaillible Kapatıcı 322 Ivory

Yeni Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı, kolay uygulanan fırçası ve büyük süngeri ile tek seferde yoğun kapatıcılık sunuyor. İnce formülü ciltle bütünleşerek 24 saat boyunca kusursuz bir görünüm sağlıyor. 9 farklı rengi ile her cilt tonuna uyum sağlayan bu kapatıcı, hafif yapısıyla doğal bir bitiş sunuyor.

Üstelik 600 TL üzerinde %20 indirim fırsatı var!

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4. Loreal Paris Bronze to Paradise Mat Bronzlaştırıcı Pudra 02 Baby One More Tan

4. Loreal Paris Bronze to Paradise Mat Bronzlaştırıcı Pudra 02 Baby One More Tan

L'Oréal Paris Bronze to Paradise Mat Bronzlaştırıcı Pudra, cildinize doğal bir bronzluk ve ışıltı katıyor. Hindistan cevizi içeren özel formülü ve %84 doğal içeriğiyle sizi asla yarı yolda bırakmayacak bir ürün. Makyajınıza bronz bir dokunuş katmak için ideal olan bu pudra, mat bitişli ve ince yapısıyla vazgeçilmeziniz olacak.

Üstelik 600 TL üzerinde %20 indirim fırsatı var!

Burada.

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5. L'Oréal Paris Infaillible Matte Resistance Likit Mat Ruj - 430 A-Lister

5. L'Oréal Paris Infaillible Matte Resistance Likit Mat Ruj - 430 A-Lister

Yeni Infaillible Matte Resistance Likit Mat Ruj, yoğun ve güçlü renklerle dudaklarda tam 16 saat kalıcılık sağlıyor. Pudramsı mat bitişi ve nemlendirici özelliğiyle dudaklara dolgun bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca transfer olmayan yapısıyla gün boyu rahatlık hissi veriyor.

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6. L'oréal Paris Glow Paradise Balm-In-Lipstick - Işıltı Veren Ruj 353 Mulberry Ecstatic

6. L'oréal Paris Glow Paradise Balm-In-Lipstick - Işıltı Veren Ruj 353 Mulberry Ecstatic

Yeni Glow Paradise BalminLipstick Işıltı Veren Ruj, dudaklara renk ve parlaklık katarak dolgun bir görünüm sağlıyor. %98'e kadar doğal kaynaklı içeriklerle zenginleştirilmiş bu ruj, dudakları 4 haftada pürüzsüzleştirirken, 4 saat sonra %47 daha nemli bir his bırakıyor. Alerji testinden geçmiş olan bu ürün, sağlıklı ve canlı görünen dudaklar için anında nemlendirme ve bakım sağlıyor.

Üstelik 600 TL üzerinde %20 indirim fırsatı var!

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7. L'Oréal Paris Color Riche Colors of Worth Intense Volume Matte Ruj - 300 Rouge Confident

7. L'Oréal Paris Color Riche Colors of Worth Intense Volume Matte Ruj - 300 Rouge Confident

Color Riche ailesinin en yeni üyesi olan Color Riche Colors of Worth Intense Volume Matte Ruj, hyalüronik asit içeriği sayesinde dudaklara yoğun hacim kazandırıyor. 16 saat kalıcı olan bu ruj, pudramsı mat bitişi ve cesur renkleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca nemlendirme özelliği sayesinde dudaklarda kuru bir his bırakmıyor ve daha dolgun görünen dudaklar sunuyor.

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8. L'Oréal Paris Infaillible 24H Fresh Wear Pudra Fondöten 40 Cashmere

8. L'Oréal Paris Infaillible 24H Fresh Wear Pudra Fondöten 40 Cashmere

Yeni Infaillable Pudra Fondöten, tek seferde yüksek kapatıcılık ve mat bitiş sağlıyor. Su, ter ve transfere karşı dayanıklı olan bu ürün, 24 saat boyunca kalıcılığını koruyor. Aynası ve sünger aplikatörü ile her an, her yerde pratik bir uygulama sunuyor.

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9. L'Oréal Paris Infaillible 24H Micro Precision Kaş Kalemi - Brunette

9. L'Oréal Paris Infaillible 24H Micro Precision Kaş Kalemi - Brunette

L'Oréal Paris'in yeni ürünü Skinny Definer Kaş Kalemi, kaş kılı inceliğindeki ucu ile gerçek kaş görünümünüzü pratik bir şekilde elde etmenizi sağlar. Dayanıklı formülü ve geniş renk yelpazesi ile doğal ya da belirgin kaş görünümleri için idealdir. Kontrol tamamen sizde!

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10. L'Oréal Paris Lash Paradise Siyah Maskara

10. L'Oréal Paris Lash Paradise Siyah Maskara

L'Oréal Paris Paradise Maskara, ultra konforlu özel fiber fırçası ve Hint ile Argan yağı içeren ultra kremsi formülüyle göz alıcı hacimli kirpikler vaat ediyor. Doğal minerallerle zenginleştirilmiş yoğun siyah pigmentlere sahip bu maskara, hacim verme, kıvırma, kaldırma ve uzatma etkileriyle adeta kirpiklerinizde cenneti yaşatıyor. Kendine özgü dalgalı ve ortadan basık fırça yapısı sayesinde, uygulama sırasında konforu da unutmayan bu ürün, şık kutusuyla sizinle tanışmayı bekliyor.

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11. L'Oréal Paris Paradise Le Khol Göz Kalemi 102 Pure Espresso

11. L'Oréal Paris Paradise Le Khol Göz Kalemi 102 Pure Espresso

L'Oréal Paris Paradise Le Khol Göz Kalemi, hassas gözler için ideal bir seçenek. İçeriğindeki jojoba ve shea yağı ile ipeksi bir doku ve pürüzsüz uygulama sunan bu göz kalemi, 12 saat boyunca kalıcılığını koruyor. Ayrıca, doğal kaynaklı içerikleri sayesinde cildi besler ve gün boyu rahat bir kullanım sağlar.

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12. L'Oréal Paris Infaillible Automatic Jel Göz Kalemi - Yoğun Siyah

12. L'Oréal Paris Infaillible Automatic Jel Göz Kalemi - Yoğun Siyah

Yepyeni bir makyaj ürünü ile tanışın: L'Oréal Paris Infallible Automatic Jel Göz Kalemi. 36 saat boyunca kalıcı formülü, suya, tere ve bulaşmaya karşı dayanıklılığı ile makyajınızı taze tutar. İnce ucu ve dağıtma aplikatörü sayesinde, kolayca uygulanabilir ve buğulu, dumanlı göz makyajı yaratır.

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13. L'Oréal Paris True Match Allık 90 Luminous Rose

13. L'Oréal Paris True Match Allık 90 Luminous Rose

L'Oréal Paris True Match Allık 90 Luminous Rose, mineral pigmentlerle yoğun renk etkisi sunarak anında canlı ve aydınlık bir görünüm sağlıyor. Topaklanmayan ekstra ince yapısı ve pratik kullanımıyla dikkat çeken bu allık, her cilt tipine uygunluk sunuyor. Üstelik içerisindeki ayna ve allık fırçasıyla makyajınızı her an, her yerde tazeleme şansı veriyor.

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14. L'Oréal Paris Color Riche Les Nus Ruj 182 Nu Extreme L'Oréal Paris

14. L'Oréal Paris Color Riche Les Nus Ruj 182 Nu Extreme L'Oréal Paris

Yeni Color Riche Les Nus Ruj, kadın silueti şeklindeki özgün ucuyla dikkat çekiyor ve kullanıcılarına konforlu bir deneyim vaat ediyor. İçerisinde bakım yapan yağlar bulunan bu ruj, kremsi ve saten bir bitiş sunuyor. Her cilt tonuna uyum sağlayabilecek nude renk seçenekleriyle de göz dolduruyor.

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15. L'oréal Paris Infaillible 36H Grip Micro Fine Eyeliner 02 Smokey Earth

15. L'oréal Paris Infaillible 36H Grip Micro Fine Eyeliner 02 Smokey Earth

265,93 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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