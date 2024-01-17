"N'olur Artık Beni Kullanma" Der Gibi Bakan Makyaj Malzemelerinizi Yenilemenin Tam Zamanı!

Makyaj çantanızın derinliklerinde unutulmuş, belki de 'n'olur artık beni kullanma' der gibi bakan malzemeleriniz var mı? Eğer cevabınız evet ise, makyaj malzemelerinizi yenilemenin tam zamanı! L'Oreal Paris'in en sevilen 15 makyaj ürününü keşfetmeye ve 600 TL üzerinde %20 indirime hazır olun. Fondötenden rujlara, allıktan rimellere kadar her şeyi içeren bu içerik, makyaj rutininizi tazelemek için ihtiyacınız olan tüm ilhamı sağlayacak.

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Bu içerik 17.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.