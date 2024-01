"N'olur Artık Beni Kullanma" Der Gibi Bakan Makyaj Malzemelerinizi Yenilemenin Tam Zamanı!

L'Oréal Paris True Match Allık 90 Luminous Rose, mineral pigmentlerle yoğun renk etkisi sunarak anında canlı ve aydınlık bir görünüm sağlıyor. Topaklanmayan ekstra ince yapısı ve pratik kullanımıyla dikkat çeken bu allık, her cilt tipine uygunluk sunuyor. Üstelik içerisindeki ayna ve allık fırçasıyla makyajınızı her an, her yerde tazeleme şansı veriyor.

