Kazakistan’da Düşen Azeri Yolcu Uçağını Rus Füzesi mi Vurdu? Gövde ve Kanatlarında Delikler Var!
Kazakistan’da Düşen Azeri Yolcu Uçağını Rus Füzesi mi Vurdu? Gövde ve Kanatlarında Delikler Var!
Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağını Rus füzesinin vurmuş olabileceği iddia edildi.
Uçağın yakınlarında bir karadan havaya (SAM) füzesinin patladığı ve şarapnel parçalarının uçağın gövdesine zarar verdiği belirtiliyor. Kaza öncesi uçak içinde çekilen videolarda, ayağından yaralandığını belirten bir yolcu ile uçak gövdesinde çatlaklar, yerlere serpilmiş bazı küçük parçalar da görülüyordu.
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Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı, dün acil iniş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Verilen bilgilere göre, sis nedeniyle rotası değiştirilen uçak düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdi.
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Kazanın ardından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre uçağın kuş sürüsüne çarptıktan sonra acil iniş kararı aldığı aktarıldı. Kazak yetkililer, 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu duyurdu.
Uçağın enkazından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tartışma yarattı. Uçağın dışında ve iç kısmında görülen delikler, uçağa ateş açıldığı iddialarını gündeme getirdi. Ukrayna ise uçağın Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü ileri sürdü.
Uçağın Rusya'ya ait bir karadan havaya (SAM) füzesi tarafından vurulma ihtimali de gündemde. Uçağın dış gövdesindeki deliklerin, füzenin patlaması sonucu çevreye yayılan şarapnel parçalarına ait olduğu da ileri sürülüyor.
Euronews bu iddiayı haberleştirdi. Haberin kaynağı, Rus askeri blog yazarı Yuriy Podolyaka. Podolyaka, Telegram kanalında şöyle yazdı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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