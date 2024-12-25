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Azerbaycan Havayollarına Ait Yolcu Uçağı Kazakistan'da Düştü

Azerbaycan Havayollarına Ait Yolcu Uçağı Kazakistan'da Düştü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.12.2024 - 10:17 Son Güncelleme: 25.12.2024 - 11:17

Bakü-Grozni seferi yapan Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta 67 yolcu 5 mürettebat olduğu öğrenildi.

Uçakta ilk belirlemelere göre 67 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu belirtildi. Kazak sağlık yetkilileri, düşen yolcu uçağından 25 kişinin kazadan yaralı kurtulduğu bilgisini paylaştı.

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Kazakistan'da düşen uçağın en net görüntüsü...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Grozniye giden 'Embraer 190' numaralı uçak Kazakistan'a düştü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Grozniye giden 'Embraer 190' numaralı uçak Kazakistan'a düştü.

Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre, Grozni'deki sis nedeniyle uçağın rotasının değiştirildiği bildirildi. Düşen yolcu uçağında 72 kişinin bulunduğu belirtildi. Kazak yetkililer, düşen uçaktan 25 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre, Grozni'deki sis nedeniyle uçağın rotasının değiştirildiği bildirildi. Düşen yolcu uçağında 72 kişinin bulunduğu belirtildi. Kazak yetkililer, düşen uçaktan 25 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Yetkililer Azerbaycan Havayolları'na ait uçaktan 25 kişinin sağ kurtulduğunu açıkladı.

Yetkililer Azerbaycan Havayolları'na ait uçaktan 25 kişinin sağ kurtulduğunu açıkladı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na ait 52 personel ve 11 ünite ekipman olay yerine sevk edildi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na ait 52 personel ve 11 ünite ekipman olay yerine sevk edildi.
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Uçağın düşme anı...

Uçağın düşüşünün ardından enkazdan görüntüler...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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