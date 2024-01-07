Pürüzsüz Bir Cilt Hayal Değil! Batık Problemiyle Başa Çıkmanıza Yardımcı Olacak Ürün Önerileri
Pürüzsüz Bir Cilt Hayal Değil! Batık Problemiyle Başa Çıkmanıza Yardımcı Olacak Ürün Önerileri
Batık problemi yaşayan, ne yaparsa yapsın bir türlü hayalindeki pürüzsüz cilde ulaşamayan okurlarımız için sıra sıra kullanılacak ürünleri listeledik! Vücut bakım rutininizin bir parçası olacak, kullanan herkesin övgüyle bahsettiği ipek keseler, kabak lifleri, vücut peelingleri ve çok daha fazlası içerikte.
Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
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Bu içerik 06.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. LET'SCRUB Ekru İpek Peeling Eldiveni
2. Kelebek Kese Store - Hakiki Koza Ipeğinden Banyo Kesesi
3. Sinoz - Besleyici Arındırıcı Nemlendirici Vücut Peelingi
4. Mara Chocoffee Değerli Yağlar İçeren Çikolata Kahve Vücut Peeling
5. Wild & Stone - Kuru Fırça
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6. Bluefox - Bambu Saplı Iki Taraflı Kuru Fırça
7. The Purest Solutions, Canlandırıcı ve Gözenek Sıkılaştırıcı Tüm Ciltler için Glikolik Asit Tonik
8. GLYC ALRIGHT Gözenek Sıkılaştırıcı Aydınlatıcı Etkili Glikolik Asit
9. L'Oréal Paris Revitalift%5 Saf Glikolik Asit Peeling Etkili Tonik
10. Lamina Store - Uzun Loofah Kabak Banyo Sırt Kesesi
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11. NewEastern Doğal Kabak Lifi
12. Oriole Life Doğal Kabak Lifli Pirinç Sabunu
13. NIVEA Besleyici Vücut Sütü
14. Bioderma Atoderm Cream Ultra Normal ve Kuru Ciltler için Nemlendirici Yüz ve Vücut Bakım Kremi
15. Isana - Vücut Losyonu%5 Üre
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