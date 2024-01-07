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Pürüzsüz Bir Cilt Hayal Değil! Batık Problemiyle Başa Çıkmanıza Yardımcı Olacak Ürün Önerileri

etiket Pürüzsüz Bir Cilt Hayal Değil! Batık Problemiyle Başa Çıkmanıza Yardımcı Olacak Ürün Önerileri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 19:00

Batık problemi yaşayan, ne yaparsa yapsın bir türlü hayalindeki pürüzsüz cilde ulaşamayan okurlarımız için sıra sıra kullanılacak ürünleri listeledik! Vücut bakım rutininizin bir parçası olacak, kullanan herkesin övgüyle bahsettiği ipek keseler, kabak lifleri, vücut peelingleri ve çok daha fazlası içerikte.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 06.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. LET'SCRUB Ekru İpek Peeling Eldiveni

1. LET'SCRUB Ekru İpek Peeling Eldiveni

Batık tüy probleminiz mi var? Artık endişelenmeye gerek yok. LET'S SCRUB Duş Kesesi, özel yapısı sayesinde batık tüylerinizi giderir ve önler. Bu keseyi kullanarak cildinizdeki ölü deriyi kolayca temizleyebilir, sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz. Kimyasal cilt bakım ürünlerine ihtiyaç duymadan, evde spa deneyimi yaşayabilirsiniz.

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2. Kelebek Kese Store - Hakiki Koza Ipeğinden Banyo Kesesi

2. Kelebek Kese Store - Hakiki Koza Ipeğinden Banyo Kesesi

Bu duş kesesi, kullanıcıları tarafından çok sevilmekte ve özellikle hassas ciltler için tavsiye edilmektedir. İpeğin doğal ve hipoalerjenik özellikleri, cildinizi tahriş etmez ve batıklarla mücadele ederken cildinizi korur.

Burada.

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3. Sinoz - Besleyici Arındırıcı Nemlendirici Vücut Peelingi

3. Sinoz - Besleyici Arındırıcı Nemlendirici Vücut Peelingi

Sinoz Vücut Peelingi, banyo keyfinizi bir spa deneyimine dönüştürerek, ölü deri ve batık problemlerine karşı etkili bir çözüm sunuyor. Bu eşsiz ürün, sadece birkaç dakika içinde cildinizi tazeleyerek, yumuşacık ve mis kokulu bir hale getiriyor. Artık batık ve ölü deri problemleriyle uğraşmak zorunda olmayan bir hayatın tadını çıkarın.

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4. Mara Chocoffee Değerli Yağlar İçeren Çikolata Kahve Vücut Peeling

4. Mara Chocoffee Değerli Yağlar İçeren Çikolata Kahve Vücut Peeling

Çikolata ve kahve ikilisi, sadece damak zevkimizi değil, cildimizi de memnun ediyor. Batık ve çilek bacak görünümünden şikayetçi olanlar, bu ikilinin peeling etkisi sayesinde pürüzsüz bir cilde kavuşacaklar. Hem besleyici hem de nemlendirici özellikleriyle cildinizi şımartmaya hazır olun.

Burada.

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5. Wild & Stone - Kuru Fırça

5. Wild & Stone - Kuru Fırça

Cildinizi gençleştirmek ve pürüzsüzleştirmek için doğal sisal liflerden yapılmış kuru fırçaları deneyin. FSC sertifikalı kayın ağacından yapılmış bu fırça, spa deneyiminizi sürdürülebilir bir şekilde yükseltir. Ayrıca, bu ürün dünyanın dört bir yanında kabul görmüş çevre dostu sertifikalara sahip olup, cildinizi güzelleştirirken gezegeni de korur.

Burada.

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6. Bluefox - Bambu Saplı Iki Taraflı Kuru Fırça

6. Bluefox - Bambu Saplı Iki Taraflı Kuru Fırça

Bu çift taraflı sırt fırçası, bir yüzü sert lifli kuru fırça, diğer yüzü ise yumuşak lifli fırça olmak üzere tasarlanmıştır. Uzun sapı sayesinde vücudunuzun her yerine rahatça ulaşabilir, özellikle sırtınızda oluşan batıklarla kolayca başa çıkabilirsiniz. Üstelik taşıması ve asması da oldukça pratik olan bu fırça, cildinizi pürüzsüzleştirirken aynı zamanda lenfatik sistemi de uyarır, böylece batık problemlerinin önüne geçer.

Burada.

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7. The Purest Solutions, Canlandırıcı ve Gözenek Sıkılaştırıcı Tüm Ciltler için Glikolik Asit Tonik

7. The Purest Solutions, Canlandırıcı ve Gözenek Sıkılaştırıcı Tüm Ciltler için Glikolik Asit Tonik

Gözenek problemi yaşayan ve yağ dengesini korumak isteyen her cilt tipi için ideal olan AHA Concentrate B, cilt yüzeyindeki ölü hücreleri nazikçe arındırırken, cildin yenilenmesine ve daha canlı görünmesine yardımcı olur. Glypure TM Glikolik asit ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde ciltteki ölü derileri uzaklaştırır ve cildin pürüzsüz, yumuşak ve nemli bir görünüm kazanmasını sağlar. Ayrıca, batık problemi yaşayanlar için vazgeçilmez bir ürün olan bu tonik, içeriğindeki Prebiulin ile cilt florasını dengeleyerek cildin sağlıklı görünümünü destekler.

Burada.

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8. GLYC ALRIGHT Gözenek Sıkılaştırıcı Aydınlatıcı Etkili Glikolik Asit

8. GLYC ALRIGHT Gözenek Sıkılaştırıcı Aydınlatıcı Etkili Glikolik Asit

GlycAlright Tonik, cildinizi tazelemek için mükemmel bir seçim. Batık ve çilek bacak sorunlarına veda etmek için bu ürünü bakım rutininize dahil etmeniz yeterli. Cildinizi yenileyerek canlı ve sağlıklı bir görünüm kazandırırken, aynı zamanda batıklarınızla da başa çıkar.

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9. L'Oréal Paris Revitalift%5 Saf Glikolik Asit Peeling Etkili Tonik

9. L'Oréal Paris Revitalift%5 Saf Glikolik Asit Peeling Etkili Tonik

Günlük bakımınıza eşsiz bir dokunuş katmak için %5 saf glikolik asit içeren formülü deneyin. Bu özel formül, cildinizi pürüzsüzleştirmek ve parlaklık katmak için karpuz özü ile zenginleştirilmiştir. Batık problemlerine karşı etkili olan bu ürün, cildinizi temizledikten sonra, nemlendirmeden önce kullanılarak, cilt kusurlarını ve koyu lekeleri azaltmaya yardımcı olur.

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10. Lamina Store - Uzun Loofah Kabak Banyo Sırt Kesesi

10. Lamina Store - Uzun Loofah Kabak Banyo Sırt Kesesi

Uzun Loofah Kabak Banyo Sırt Kesesi, 70 cm boyunda ve çift taraflı kabak ve Rovin dokulu malzeme ile batık problemi yaşayanların kurtuluşu olacak. Derinlemesine temizlik sağlayan bu ürün, sırt ve vücutta biriken ölü deriyi diğer sırt temizleyicilerden daha etkin bir şekilde temizler. Batık problemi tarihe karışacak bu ürün, hamam lifinin modern ve etkin versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

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11. NewEastern Doğal Kabak Lifi

11. NewEastern Doğal Kabak Lifi

New Eastern kabak lifi sünger, genç ve canlı bir cilt görünümü için ölü hücrelerin arındırılmasında etkili bir yardımcıdır. Duş jelinizle birlikte kullanabileceğiniz bu sünger, kan dolaşımını rahatlatarak cildinizin nefes almasını sağlar. Ayrıca, batık problemlerinizle baş etmekte de oldukça etkilidir. Kendinizi bir spa gününde gibi hissedeceğiniz bu sünger, cildinizi yeniden canlandırırken aynı zamanda batık problemlerinizin de üstesinden gelmenize yardımcı olur.

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12. Oriole Life Doğal Kabak Lifli Pirinç Sabunu

12. Oriole Life Doğal Kabak Lifli Pirinç Sabunu

Saf Pirinç Kepeği Yağı ve Pirinç Ekstresi ile %100 doğal formülüyle hazırlanan bu sabun, cildinizi taze ve canlı hissettirecek. Gerçek kabak lifi ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde, su ile temas ettiğinde yumuşayan sabun, cildinize doğal bir peeling etkisi sağlayarak batıklarınızı bile gideriyor. Hem cildinizi temizlerken hem de rahatlatıcı doğal kokusuyla duş alırken kendinizi bir spa'da gibi hissedeceksiniz.

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13. NIVEA Besleyici Vücut Sütü

13. NIVEA Besleyici Vücut Sütü

Nivea Body Besleyici Vücut Sütü, doğal badem yağı ve E vitamini ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde, cildinizi ilk kullanımdan itibaren 48 saat boyunca yoğun bir şekilde nemlendirir ve yumuşatır. Batık problemleriyle mücadele ederken cildinizi nemlendirerek bakım rutininizi tamamlar. Ciltle uyumu dermatolojik olarak onaylanmış bu ürün, yüksek kalite standartlarına göre seçilmiş içerikleri ile cildinizin ihtiyaçlarını karşılar.

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14. Bioderma Atoderm Cream Ultra Normal ve Kuru Ciltler için Nemlendirici Yüz ve Vücut Bakım Kremi

14. Bioderma Atoderm Cream Ultra Normal ve Kuru Ciltler için Nemlendirici Yüz ve Vücut Bakım Kremi

Cildinizi 24 saat boyunca nemlendiren ve besleyen bir ürünle tanışın. Batık sorunlarına karşı peeling sonrası kullanıldığında cildi yatıştırırken, aynı zamanda cildin tolerans seviyesini artırıyor. Omega 3, 6 ve 9 içeriğiyle bir cilt bariyeri oluşturarak cildinizi koruma altına alır.

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15. Isana - Vücut Losyonu%5 Üre

15. Isana - Vücut Losyonu%5 Üre

Isana vücut losyonu, kuru ve bakıma ihtiyaç duyan ciltler için adeta bir kurtarıcıdır. İçerisindeki %5 üre, shea yağı ve pantenol ile cildinizi 48 saat boyunca nemlendirirken, aynı zamanda batık problemleriyle de başa çıkmanıza yardımcı olur. Dermatolojik olarak onaylanmış bu ürün, özellikle kış aylarında kuruyan diz ve dirseklerinizi de ihmal etmez.

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