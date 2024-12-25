Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Asgari Ücretlinin Enflasyona Nasıl Ezdirildiğini Verilerle Açıkladı

Asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 TL oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 25 Aralık Çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı’nda ek zam yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Erdoğan, asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu bir kez daha yineleyerek vatandaşlara “Hayırlı olması”nı diledi. Böylece Erdoğan, asgari ücrete ek zam kapısını kapatmış oldu.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise başta temel tüketim ürünleri olmak üzere A’dan Z’ye tüm kalemlerin bir yıllık artış oranını hesapladı. Bingöl, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşıma “Evet, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmezdiniz” notunu düşerek tepki gösterdi.