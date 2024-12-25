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Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Asgari Ücretlinin Enflasyona Nasıl Ezdirildiğini Verilerle Açıkladı

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Asgari Ücretlinin Enflasyona Nasıl Ezdirildiğini Verilerle Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.12.2024 - 14:18

Asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 TL oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 25 Aralık Çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı’nda ek zam yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Erdoğan, asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu bir kez daha yineleyerek vatandaşlara “Hayırlı olması”nı diledi. Böylece Erdoğan, asgari ücrete ek zam kapısını kapatmış oldu.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise başta temel tüketim ürünleri olmak üzere A’dan Z’ye tüm kalemlerin bir yıllık artış oranını hesapladı. Bingöl, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşıma “Evet, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmezdiniz” notunu düşerek tepki gösterdi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 24 Aralık Salı akşamı sürpriz dördüncü toplantısının ardından 2025'te uygulanacak zam belli oldu. 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı, 22 bin 104 TL oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 24 Aralık Salı akşamı sürpriz dördüncü toplantısının ardından 2025'te uygulanacak zam belli oldu. 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı, 22 bin 104 TL oldu.

Doğrudan 7 milyon çalışanı dolaylı olarak da toplumun tamamını etkileyen asgari ücret net olarak 2 bin 104 lira oldu. Brüt olarak ise 26 bin 5 lira olarak uygulanacak. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 30 bin 556 lira.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere hükümet yetkilileri sık sık vatandaşı enflasyona ezdirmeme vurgusu yapıyordu.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere hükümet yetkilileri sık sık vatandaşı enflasyona ezdirmeme vurgusu yapıyordu.

Son olarak AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık' ifadelerini kullandı.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından hükümet yetkililerinin 'vatandaşı enflasyona ezdirmeme' sözlerine tepki gösterdi ve pek çok kalemde meydana gelen bir yıllık artışı verilerle anlattı.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından hükümet yetkililerinin 'vatandaşı enflasyona ezdirmeme' sözlerine tepki gösterdi ve pek çok kalemde meydana gelen bir yıllık artışı verilerle anlattı.
twitter.com

Bingöl'ün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine dayandırdığı tablosunda yer alan artışlar tüm gerçeği gözler önüne serdi.

Bingöl, o paylaşımını "Evet, asgari ücretiyi enflasyona ezdirmezdiniz!!!" sözleriyle yaptı.

Bingöl, o paylaşımını "Evet, asgari ücretiyi enflasyona ezdirmezdiniz!!!" sözleriyle yaptı.

  • Tabloya göre 2023 Kasım-2024 Kasım arasındaki dönemde taze sebzelerde yüzde 125,78 artış meydana geldi. 

  • Doğalgaz abonelik ücretlerinde yüzde 124,65;

  • Gerçek kirada yüzde 109;

  • Üniversite eğitiminde yüzde 108,03 oranında artış yaşandı. 

  • Çocuk bakım hizmetleri yüzde 90'ı, eğitim ve gıda gibi temel harcamalardaki artışlar ise yüzde 80'i aştı.

Söz konusu veriler vatandaşın da dikkatini çekti. Sosyal medya kullanıcıları acı tabloya dair şu yorumları yaptı:

Söz konusu veriler vatandaşın da dikkatini çekti. Sosyal medya kullanıcıları acı tabloya dair şu yorumları yaptı:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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michael.elende

Kendi istatistik kurumlarının açıkladığı uyduruk oranın bile altında zam yapıp çalışanımızı ezdirmedik demek bana biraz şey gibi geldi anlarsınız

portside

Mümkmünse ekonomi çok iyi demiş, demeye davem eden ya da iyiymiş gibi yapan hiç kimse ah vah demesin. Hakkınızı aldınız.

Konya adem

Onedoio sikayet edicem gercekten kotu haber tarafli haber uapiuorsun evet 22 milyar dusuk olabilir ama bu adam hicmi iyi sey yapmadi yollar sayesinde tir sur... Devamını Gör

michael.elende

Eskiden at arabası mı sürüyordun?