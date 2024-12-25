Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Asgari Ücretlinin Enflasyona Nasıl Ezdirildiğini Verilerle Açıkladı
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Asgari Ücretlinin Enflasyona Nasıl Ezdirildiğini Verilerle Açıkladı
Asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 TL oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 25 Aralık Çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı’nda ek zam yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Erdoğan, asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu bir kez daha yineleyerek vatandaşlara “Hayırlı olması”nı diledi. Böylece Erdoğan, asgari ücrete ek zam kapısını kapatmış oldu.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise başta temel tüketim ürünleri olmak üzere A’dan Z’ye tüm kalemlerin bir yıllık artış oranını hesapladı. Bingöl, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşıma “Evet, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmezdiniz” notunu düşerek tepki gösterdi.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 24 Aralık Salı akşamı sürpriz dördüncü toplantısının ardından 2025'te uygulanacak zam belli oldu. 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı, 22 bin 104 TL oldu.
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Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere hükümet yetkilileri sık sık vatandaşı enflasyona ezdirmeme vurgusu yapıyordu.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından hükümet yetkililerinin 'vatandaşı enflasyona ezdirmeme' sözlerine tepki gösterdi ve pek çok kalemde meydana gelen bir yıllık artışı verilerle anlattı.
Bingöl, o paylaşımını "Evet, asgari ücretiyi enflasyona ezdirmezdiniz!!!" sözleriyle yaptı.
Söz konusu veriler vatandaşın da dikkatini çekti. Sosyal medya kullanıcıları acı tabloya dair şu yorumları yaptı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Kendi istatistik kurumlarının açıkladığı uyduruk oranın bile altında zam yapıp çalışanımızı ezdirmedik demek bana biraz şey gibi geldi anlarsınız
Mümkmünse ekonomi çok iyi demiş, demeye davem eden ya da iyiymiş gibi yapan hiç kimse ah vah demesin. Hakkınızı aldınız.
Onedoio sikayet edicem gercekten kotu haber tarafli haber uapiuorsun evet 22 milyar dusuk olabilir ama bu adam hicmi iyi sey yapmadi yollar sayesinde tir sur... Devamını Gör
Eskiden at arabası mı sürüyordun?