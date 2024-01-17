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Çocuğunuzun Yarıyıl Tatilini Daha Verimli ve Eğlenceli Geçirmesini Sağlayacak Öneriler

etiket Çocuğunuzun Yarıyıl Tatilini Daha Verimli ve Eğlenceli Geçirmesini Sağlayacak Öneriler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 14:34

Çocuklar için yılın o en sevilen zamanı geldi. 1. dönem bitiyor ve hak edilen tatile kavuşuluyor. Ve bazı çocuklar ara tatilinin tamamını evde geçirmek durumunda olabiliyor. Bunda kötü bir şey yok. Sadece zamanı verimli değerlendirmek önemli. Bu sayede çocuğunuz hem dinlensin hem de tatilinin keyfine varsın. Siz de çocuğunuz hem eğlenceli hem de verimli bir ara tatili geçirsin istiyorsanız önerilerimize mutlaka göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 17 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Sömestr tatilinde Eylül'den bu yana zamanının çoğunu kapalı ortamda geçiren öğrencilere ilk tavsiyemiz, hava koşulları el verdiği sürece açık havada vakit geçirmeleri ve fiziksel aktiviteleri artırmaları.

1. Sömestr tatilinde Eylül'den bu yana zamanının çoğunu kapalı ortamda geçiren öğrencilere ilk tavsiyemiz, hava koşulları el verdiği sürece açık havada vakit geçirmeleri ve fiziksel aktiviteleri artırmaları.

Güneyde yaşayan çocuklar açık havada bisiklet ya da scooter gibi araçlarla hem temiz hava bol oksijen alabilir hem de fiziksel hareketliliklerini eğlenceli bir şekilde artırmış olur.

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2. Karlı bölgelerde olanlar kayak tatiline gidemeseler bile kızak ile keyifli vakit geçirebilirler.

2. Karlı bölgelerde olanlar kayak tatiline gidemeseler bile kızak ile keyifli vakit geçirebilirler.

İmkanınız varsa bu ara tatili, çocuğunuza kayak dersi aldırmak ve kar tatili yapmak için değerlendirebilirsiniz.

Eğer ilk kez kayak dersi alacaksanız, gittiğiniz yerde malzemeleri kiralayabilir ya da online buradan satın alabilirsiniz.

İmkanınız yoksa da bu tarz bir kızak ile hem çok eğlenecek hem de açık havanın tadını doyasıya çıkarmış olacaksınız.

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3. Evden çıkamadığınız günler için, dört duvar arasında da fiziksel aktiviteyi eğlenceli bir şekilde artırabilirsiniz.

3. Evden çıkamadığınız günler için, dört duvar arasında da fiziksel aktiviteyi eğlenceli bir şekilde artırabilirsiniz.

Mesela bu denge tahtası ile kolaylıkla bunu yapabilirsiniz.

Üstelik aile boyu. İster çocuk olun ister ileri yaşlı, herkesin kullanımına uygun bir denge tahtası.

Özellikle sporcu çocuklar buna bayılacaktır. Ama sadece o kadar mı? Elbette değil. Sporcular, rehabilitasyon merkezleri ve spor salonları tarafından fizyoterapi şekli olarak kullanılan bu denge tahtası aynı zamanda zayıf kas ve eklemlerde güç kazanmanın da kolay ve rahat bir yoludur.

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4. Masa tenisi sizi hem aktif tutacak hem de çok eğlendirecek sporlardan biridir.

4. Masa tenisi sizi hem aktif tutacak hem de çok eğlendirecek sporlardan biridir.

Nereden bulacağız da oynayacağız diye düşünmeyin.

Evinizde uygun büyüklükte bir masa olması yeterli. Bunun için yemek masanızı değerlendirebilirsiniz.

Tek ihtiyacınız olan ise raket, top ve fileden oluşan bir set.

O da burada.

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5. Yağmurlu havalarda ya da dışarı çıkamayacağınız günlerde evde keyifli ve verimli vakit geçirmenin yollarından biri de kutu oyunları.

5. Yağmurlu havalarda ya da dışarı çıkamayacağınız günlerde evde keyifli ve verimli vakit geçirmenin yollarından biri de kutu oyunları.

Size ilk önerimiz ilkokul çağındaki çocukların çok seveceği 'Bay Böcek Firarda' kutu oyunu.

6 yaş ve üzeri çocuklar için ailece keyifle oynayabileceğiniz bir kutu oyunu.

Mutfaktaki bu sinir bozucu böceği yakalamaya hazır mısınız?

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6. Can sıkıntısının üstesinden gelmek ve zihinsel çevikliği geliştirmek için mükemmel bir diğer oyun da bu.

6. Can sıkıntısının üstesinden gelmek ve zihinsel çevikliği geliştirmek için mükemmel bir diğer oyun da bu.

Bu oyun bağımlılık yaratacak kadara eğlenceli ve aynı zamanda da beyninizi saatlerce meşgul eden bir oyun.

Oyun deyip de geçmemek lazım aslında. Çünkü bu, genç öğrencilerin sınıfta basit aritmetik ve sosyal becerileri uygulamalarına, sabırlarını ve konsantrasyonlarını geliştirmelerine yardımcı olabilir.

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7. Kutu oyunlarından bahsederken 'Scrabble'ı es geçmek olmazdı.

7. Kutu oyunlarından bahsederken 'Scrabble'ı es geçmek olmazdı.

Hem eğitici hem eğlendirici hem de aileyi bir araya getirici bir oyun...Çocuğunuzun yaşı daha küçükse ya da İngilizce değil Türkçe bir kelime oyunu arıyorsanız unutmayın burada seçenekler sonsuz.

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8. Bolca kahkaha garantili bir diğer aktivite önerimiz de dans! Özellikle bu dans matı ile dans!

8. Bolca kahkaha garantili bir diğer aktivite önerimiz de dans! Özellikle bu dans matı ile dans!

Dans pedi çocuğunuzun mümkün olan en eğlenceli şekilde egzersiz yapmasını sağlar! Sadece dans değil aynı zamanda duyusal oyunlar da oynanabilir. Bu dans matında 100 dans şarkısı, 160 oyun bulunur ve ürün, dans şarkılarıyla güncellenebilen 16GB hafıza kartıyla birlikte gelir. 

Üstelik, çocuğunuz kullanmadığında siz de bu matı yoga öğrenmek için kullanabilirsiniz.

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9. Resme meraklı çocukların ilgisini çekecek hem oyalayıcı hem eğlenceli bir aktivite.

9. Resme meraklı çocukların ilgisini çekecek hem oyalayıcı hem eğlenceli bir aktivite.

6-12 yaş arası ilköğretim çağındaki çocuklar için hem oyalayıcı hem de el becerilerini geliştirici bir boyama kiti.

Almak isteyenler için burada.

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10. Küçük çocukların bayılacağı ve başından 1 saniye bile ayrılmak istemeyeceği sevimli mi sevimli bir bileklik yapma seti.

10. Küçük çocukların bayılacağı ve başından 1 saniye bile ayrılmak istemeyeceği sevimli mi sevimli bir bileklik yapma seti.

Tek boynuzlu atlar, çiçekler, gökkuşakları, denizkızı takıları ve geometrik boncuklardan oluşan çok hoş bir set.

Hem el becerilerini geliştirecek hem de kız arkadaşlarına hediye edebileceği birbirinden farklı tasarımlarda takı yapabilecek.

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11. Eğlenirken öğrendiklerini de pekiştirmek isteyen çocuklar için hem eğitici hem eğlenceli bir kutu oyunu.

11. Eğlenirken öğrendiklerini de pekiştirmek isteyen çocuklar için hem eğitici hem eğlenceli bir kutu oyunu.

7 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan bu eğitici kutu oyununu oynarken çocuğunuz hem eğlenecek hem de okulda öğrendiklerini tekrar etmiş olacak.

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12. Mutfakta beraber vakit geçirmeyi seven ebeveyn ve çocuklar için ara tatil harika bir zaman.

12. Mutfakta beraber vakit geçirmeyi seven ebeveyn ve çocuklar için ara tatil harika bir zaman.

Önlüğünüzü takın, sonra dilediğiniz yemeği yapmak için mutfağın yolunu tutun.

Yaratıcılığınız size kalmış.

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Dilerseniz birbirinden harika kurabiye kalıplarından da destek alabilirsiniz.

Dilerseniz birbirinden harika kurabiye kalıplarından da destek alabilirsiniz.

Unicorn sevenlerin bayılacağı bu kurabiye kalıplarına ne dersiniz mesela?

Ne yaparsanız yapın anın tadını çıkarın.

Tüm çocuklara harika bir yarıyıl tatili geçirmelerini dileriz.

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