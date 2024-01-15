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Patili Dostunuzu Dondurucu Soğuklarda Dışarı Çıkarmak Yerine Evde Oyalayabileceğiniz Şeyler

etiket Patili Dostunuzu Dondurucu Soğuklarda Dışarı Çıkarmak Yerine Evde Oyalayabileceğiniz Şeyler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 13:48

Soğuklar nedeniyle vaktinin çoğunu kapalı ortamda geçiren kedinizin ya da köpeğinizin çok sıkıldığını mı düşünüyorsunuz? Onun için bir şeyler yapmak istiyor ama ne yapacağınızı bilemiyor musunuz? Doğru yerdesiniz! Kedilerin ve köpeklerin bu soğuk kış günlerinde evde sıkılmaması için önerilerimize mutlaka göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 15 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Tatlı kedinizin istediği zaman kendini temizleyebileceği ve bundan çok keyif alabileceği bir kişisel bakım seti.

Böylece, siz yanında olmasanız bile kediniz kendi kendine bakımını yapabilecek.

Fiyatı 119 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Duvara monte etmek için gelen yapışkanlar gayet yeterli. Paketten Catnip de çıkıyor, ürünün iki yanındaki haznelere koyabiliyorsunuz. Kedim çok sevdi başından ayrılmıyor :)'

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2. Köpeğinizi eğlenceli bir şekilde oynarken tırnaklarının bakımını da yapan tırnak törpüsü görevi gören çift taraflı bir tırmalama tahtası.

2. Köpeğinizi eğlenceli bir şekilde oynarken tırnaklarının bakımını da yapan tırnak törpüsü görevi gören çift taraflı bir tırmalama tahtası.

Her cins, boyut ve yaştaki köpekler için uygundur.

Köpeğinizi, tırnaklarını kısaltmak için kullanabileceğiniz bu tırmalama tahtasına alıştırmak için onu minik mamalarla ödüllendirebilirsiniz.

Fiyatı 1472 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Uzun süre evde kaldıktan sonra endişelenmeye başlayan evcil dostlarınızı sakinleştiren bir peluş oyuncak.

3. Uzun süre evde kaldıktan sonra endişelenmeye başlayan evcil dostlarınızı sakinleştiren bir peluş oyuncak.

Ekstra sevgiye ihtiyaç duyan köpekler için sevimli mi sevimli bir peluş oyuncak.

Üstelik içinde atan minik bir kalbi de var...

Fiyatı 1111 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. İçinde bulunan catnip (kedi nanesi) ile kedinizi rahatlatacak, sarılabilecekleri pofuduk bir oyuncak.

4. İçinde bulunan catnip (kedi nanesi) ile kedinizi rahatlatacak, sarılabilecekleri pofuduk bir oyuncak.

Kedinizin keyfini artırmak için iç kısmında kedi nanesi bulunan bu oyuncak, kedinizin ilgisini maksimumda çekecek!

Fiyatı 359 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Köpekler için can sıkıntısının önüne geçen oyalayıcı bir oyuncak olmanın yanı sıra aynı zamanda hızlı yemek yiyen evcil hayvanlar için de ideal çözüm sunan bir interaktif evcil hayvan yapbozu.

5. Köpekler için can sıkıntısının önüne geçen oyalayıcı bir oyuncak olmanın yanı sıra aynı zamanda hızlı yemek yiyen evcil hayvanlar için de ideal çözüm sunan bir interaktif evcil hayvan yapbozu.

Köpeklerin kaygılarını ve yıkıcı davranışlarını önlerken aynı zamanda onları eğlendirip oyalar.

Fiyatı 820 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Köpeğinizin can sıkıntısına son verirken onun enerjisini de doğru şekilde yönlendirebileceği bir otomatik tenis topu atıcı.

Köpeğinizi eğitmek için de kullanabileceğiniz çok kullanışlı bir top atıcı.

Özellikle enerjisi hiç bitmeyen ve bu soğuk günlerde dışarıda yeterince koşamayan köpekler için ideal.

Fiyatı 1207 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Köpeğinizin çok seveceği akıllı bir arkadaş...Köpeğinize iyi bir dinlenme dengesi sağlayarak 10 dakikalık aktif oyun ve 30 dakikalık uyku modu sunan bir oyuncak.

7. Köpeğinizin çok seveceği akıllı bir arkadaş...Köpeğinize iyi bir dinlenme dengesi sağlayarak 10 dakikalık aktif oyun ve 30 dakikalık uyku modu sunan bir oyuncak.

Bu eğlenceli topun 3 modu var: pasif, normal ve yumuşak mod. Açıldığında, otomatik olarak hareket eder, sallanır veya zıplar. Farklı köpek oyunlarına uyacak şekilde bunlar arasında kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.

Fiyatı 984 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Kendi kendine otomatik olarak hareket eden akıllı kedi topu oyuncağı.

8. Kendi kendine otomatik olarak hareket eden akıllı kedi topu oyuncağı.

Evcil dostlarınızın ilgisini çeken hareketli tasarıma sahip olan bu topun iki rengi var. Stok durumuna göre biri gönderiliyor.

Fiyatı 238 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün çok güzel yalnız beklediğimden küçük geldi ama hiç önemli değil kutusundan çıkarıp bir deneyelim dedik iki kedim var ikisi birden bayıldı şarjı bitene kadar bırakmadılar biz çok memnun kaldık tavsiye ederiz paketleme ve kargo hizmeti de çok başarılı teşekkür ederiz.'

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9. Kediniz kırmızı lazer noktaları kovalamayı seviyorsa, bu otomatik kedi oyuncağına kesin bayılacak.

Avlanma içgüdülerini harekete geçirir ve saatlerce etkileşimli oyun sağlar. Siz evde yokken bile...

Fiyatı 843 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. 3 katlı ve her katına oyuncak top koyulabilen, kedinizin ilgisini uzun süre üzerinde tutacak bir kedi oyuncağı.

10. 3 katlı ve her katına oyuncak top koyulabilen, kedinizin ilgisini uzun süre üzerinde tutacak bir kedi oyuncağı.

Siz evde yokken kedinizin hareketli kalmasını sağlayacak bir oyuncak. Zilli toplar sayesinde ekstra ilgi çekici.

Fiyatı 77 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Köpeğinizin kaygı, stres ve can sıkıntısını giderecek bir interaktif köpek oyuncağı.

11. Köpeğinizin kaygı, stres ve can sıkıntısını giderecek bir interaktif köpek oyuncağı.

Yiyecekleri saklayın ve evcil hayvanınızın koku alma duyusunu eğitmek için köpeğinizi yiyecek kokusunun kaynağını koklamaya teşvik edin.

Fiyatı 937 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Yorulmadan topu uzağa fırlatarak köpeğinizin enerjisini atmasını sağlayabileceğiniz bir çek bırak top fırlatıcısı.

12. Yorulmadan topu uzağa fırlatarak köpeğinizin enerjisini atmasını sağlayabileceğiniz bir çek bırak top fırlatıcısı.

Pratik, sağlam ve uygun fiyatlı.

Kendi topu yerine bir tenis topu da kullanabilirsiniz.

Fiyatı 89 TL.

Almak isteyenler için burada.

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