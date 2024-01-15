Patili Dostunuzu Dondurucu Soğuklarda Dışarı Çıkarmak Yerine Evde Oyalayabileceğiniz Şeyler
Patili Dostunuzu Dondurucu Soğuklarda Dışarı Çıkarmak Yerine Evde Oyalayabileceğiniz Şeyler
Soğuklar nedeniyle vaktinin çoğunu kapalı ortamda geçiren kedinizin ya da köpeğinizin çok sıkıldığını mı düşünüyorsunuz? Onun için bir şeyler yapmak istiyor ama ne yapacağınızı bilemiyor musunuz? Doğru yerdesiniz! Kedilerin ve köpeklerin bu soğuk kış günlerinde evde sıkılmaması için önerilerimize mutlaka göz atın.
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1. Tatlı kedinizin istediği zaman kendini temizleyebileceği ve bundan çok keyif alabileceği bir kişisel bakım seti.
2. Köpeğinizi eğlenceli bir şekilde oynarken tırnaklarının bakımını da yapan tırnak törpüsü görevi gören çift taraflı bir tırmalama tahtası.
3. Uzun süre evde kaldıktan sonra endişelenmeye başlayan evcil dostlarınızı sakinleştiren bir peluş oyuncak.
4. İçinde bulunan catnip (kedi nanesi) ile kedinizi rahatlatacak, sarılabilecekleri pofuduk bir oyuncak.
5. Köpekler için can sıkıntısının önüne geçen oyalayıcı bir oyuncak olmanın yanı sıra aynı zamanda hızlı yemek yiyen evcil hayvanlar için de ideal çözüm sunan bir interaktif evcil hayvan yapbozu.
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6. Köpeğinizin can sıkıntısına son verirken onun enerjisini de doğru şekilde yönlendirebileceği bir otomatik tenis topu atıcı.
7. Köpeğinizin çok seveceği akıllı bir arkadaş...Köpeğinize iyi bir dinlenme dengesi sağlayarak 10 dakikalık aktif oyun ve 30 dakikalık uyku modu sunan bir oyuncak.
8. Kendi kendine otomatik olarak hareket eden akıllı kedi topu oyuncağı.
9. Kediniz kırmızı lazer noktaları kovalamayı seviyorsa, bu otomatik kedi oyuncağına kesin bayılacak.
10. 3 katlı ve her katına oyuncak top koyulabilen, kedinizin ilgisini uzun süre üzerinde tutacak bir kedi oyuncağı.
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11. Köpeğinizin kaygı, stres ve can sıkıntısını giderecek bir interaktif köpek oyuncağı.
12. Yorulmadan topu uzağa fırlatarak köpeğinizin enerjisini atmasını sağlayabileceğiniz bir çek bırak top fırlatıcısı.
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