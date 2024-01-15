Patili Dostunuzu Dondurucu Soğuklarda Dışarı Çıkarmak Yerine Evde Oyalayabileceğiniz Şeyler

Soğuklar nedeniyle vaktinin çoğunu kapalı ortamda geçiren kedinizin ya da köpeğinizin çok sıkıldığını mı düşünüyorsunuz? Onun için bir şeyler yapmak istiyor ama ne yapacağınızı bilemiyor musunuz? Doğru yerdesiniz! Kedilerin ve köpeklerin bu soğuk kış günlerinde evde sıkılmaması için önerilerimize mutlaka göz atın.

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