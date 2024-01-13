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Kataloğunu Heyecanla İncelediğimiz Avon'un En Sevilen İndirimli Ürünleri

etiket Kataloğunu Heyecanla İncelediğimiz Avon'un En Sevilen İndirimli Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 11:43

Avon'un en beğenilen parfümlerinden saç bakım yağına... Rujlardan göz kalemine. Avon'un en beğenilen ürünleri avantajlı satın alma seçenekleriyle burada.

Bu içerik iş birliği içeriyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 12 Ocak 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Avon Full Speed 4'lü Erkek Parfüm Seti

1. Avon Full Speed 4'lü Erkek Parfüm Seti

İster kendinize ister hediye olarak alabileceğiniz çok avantajlı bir set.

Normal fiyatı 519 TL olan 4'lü set şu anda sepette indirimi ile 484 TL'ye geliyor.

Almak isteyenler için burada.

'Daha önce de kullandığım bir ürün olduğu için memnunum kokusu çok güzel.'

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2. Avon Wish Of Love 2'li Kadın Parfüm Seti

2. Avon Wish Of Love 2'li Kadın Parfüm Seti

Kullananların çok beğendiği bir parfüm.Üst notalarında tatlı bir koku, gül yaprakları ve kiraz çiçeğinin büyüleyici harmanı, kızılcık ile birleşiyor.

Alt notalarında ise sandal ve sedir ağaçlarının sıcak birleşimi yer alıyor.

İkili setin fiyatı 189 TL.

Ayrıca 350 TL ve üzeri alışverişe 35 TL indirim var.

Almak isteyenler için burada.

'Eşim için aldım teşekkürler gerçekten çok hoş kokusu var tavsiye ederim.'

Hepsiburada

3. Avon Body Mist Parfümlü Vücut Spreyleri

3. Avon Body Mist Parfümlü Vücut Spreyleri

Birbirinden güzel kokan tam 7 adet vücut spreyi.

Üstelik indirimde!

Normal fiyatı 459 TL olan set şu anda sepette indirimi ile 424 TL'ye geliyor.

Almak isteyenler için burada.

'Hepsi birbirinden harika kokuyor indirimdeyken çok uygun fiyata aldım. Paketleme çok iyiydi hepsi sağlam ulaştı satıcıya çok teşekkürler.'

Hepsiburada

4. Avon Nourishing Dudak Yağı Blossom ve Shimmering Petal Paketi

4. Avon Nourishing Dudak Yağı Blossom ve Shimmering Petal Paketi

Avon'un en sevilen ikilisi.

Dudak yağı kullananların favorisi.

Fiyatı 214 TL.

Ayrıca 350 TL ve üzeri alışverişe 35 TL indirim var.

Almak isteyenler için burada.

'Kesinlikle gloss seven herkesin almasını tavsiye ediyorum. İkisinin de sağladığı parlak görüntü müthiş. Açık pembe olan biraz daha simli. Tatları da güzel hatta koyu pembe olanın tadı baya güzel. '

Hepsiburada

5. Avon Lavanta ve Zambak Kokulu İkili Banyo Köpüğü

5. Avon Lavanta ve Zambak Kokulu İkili Banyo Köpüğü

Kocaman bir banyo köpüğü. Üstelik bir değil iki tane.

Mis gibi kokuyorlar ve de indirimdeler.

Fiyatı 179 TL.

Ayrıca 350 TL ve üzeri alışverişe 35 TL indirim var.

Almak isteyenler için burada.

'Muhteşem köpürüyor ve harika kokuyor.'

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6. Avon Glimmersticks Asansörlü Açılıp Kapanabilen Göz Kalemi

6. Avon Glimmersticks Asansörlü Açılıp Kapanabilen Göz Kalemi

Pratik kullanımı ile gözlerinizi belirginleştirerek etkileyici bakışlara sahip olmanızı sağlayan yumuşak dokulu bir göz kalemi.

Fiyatı 79 TL.

Ayrıca 350 TL ve üzeri alışverişe 35 TL indirim var.

Almak isteyenler için burada.

'Sürümü yumuşak ve kolay. Tüm gün kalıcı çok beğendim.'

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7. Avon Pur Blanca 3'lü Kadın Roll On Seti

7. Avon Pur Blanca 3'lü Kadın Roll On Seti

Tüm cilt tipleri için uygun olan ferah kokulu bir roll-on.

Fiyatı 199 TL.

Ayrıca 350 TL ve üzeri alışverişe 35 TL indirim var.

Almak isteyenler için burada.

'Kalıcı ve güzel bir koku fiyat olarak da piyasaya göre çok uygun öneririm.'

Hepsiburada

8. Avon Color Trend Kiss Creamy Ruj

8. Avon Color Trend Kiss Creamy Ruj

Tek kat uygulamada bile yüksek pigmentasyon sunan ve saatlerce kalıcı olan uygun fiyatlı bir ruj.

Farklı tonları da var.Fiyatı 109 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Rengine bayıldım, harika bir ürün. Kokusu da çok güzel.'

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9. Avon Perceive Kadın Parfüm Seti

9. Avon Perceive Kadın Parfüm Seti

Parfüm, losyon, roll-on ve vücut spreyinden oluşan harika bir set.

Normal fiyatı 394 TL olan 4'lü set şu anda sepette indirimi ile 359 TL'ye geliyor.

Almak isteyenler için burada.

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10. Avon Incandessence Kadın Parfüm

10. Avon Incandessence Kadın Parfüm

Parfüm, losyon, roll-on ve vücut spreyinden oluşan bir diğer set. İster kendinize ister hediye olarak güzel bir seçenek.

Normal fiyatı 429 TL olan 4'lü set şu anda sepette indirimi ile 394 TL'ye geliyor.

Almak isteyenler için burada.

'Çok güzel kokusuna bayıldım ☺️'

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11. Avon Advance Techniques Argan Yağı Içeren Besleyici Saç Serumu Seti

11. Avon Advance Techniques Argan Yağı Içeren Besleyici Saç Serumu Seti

Kuru ve hasar görmüş saçlara nem verir. Elmastan ilham alan teknolojisiyle 5 kata kadar daha güçlü saçlara kavuşmanızı sağlar. Parmak uçlarınızla nemli saçlarınıza eşit bir şekilde dağıtın ve şekillendirin.

Üçlü setin fiyatı 214 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Saçı yumuşacık yapıyor kolay tarama sağlıyor ve saçı besliyor. '

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12. Avon Luck Erkek Parfüm Seti

12. Avon Luck Erkek Parfüm Seti

Odunsu kokuları seven erkeklerin favorisi.

Normal fiyatı 679 TL olan set şu anda sepette indirimi ile 644 TL'ye geliyor.

Almak isteyenler için ikili parfüm seti burada.

'Eşimin senelerdir severek kullandığı, fresh güzel bir koku.'

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13. Avon Ultra Beauty Ruj Stylo

13. Avon Ultra Beauty Ruj Stylo

Avon Ultra Beauty rujun saatlerce kalıcılığını koruyan saten renkleriyle daha güzel dudaklara ve uzun süreli nemlendirmeye kavuşmaya hazır mısınız?

Fiyatı sadece 99 TL.

Almak isteyenler için burada.

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