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ŞOK'a Michael Kors Çantalar ve Columbia Montlar Geliyor! 17 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Michael Kors Çantalar ve Columbia Montlar Geliyor! 17 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
16.01.2024 - 17:00

ŞOK 17 Ocak 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 Ocak 2024 - 23 Ocak 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Çift Kişilik Kışlık Flanel Nevresim Seti 550 TL

Çift Kişilik Kışlık Flanel Nevresim Seti 550 TL

  • Çift Kişilik Scotch Pamuklu Battaniye 299 TL 

  • Tek Kişilik Scotch Pamuklu Battaniye 249 TL 

  • 2'li Ranforce Yastık Kılıfı 79,95 TL 

  • Wellsoft Tv Battaniyesi 159 TL 

  • 80x50 cm Dijital Baskılı Mutfak Halısı 219 TL 

  • Penti Termal Külotlu Çorap 119 TL 

  • Katlanır Puf 379 TL 

  • Sherpa Çift Taraflı Kırlent Kılıfı 99,95 TL 

  • Ahşap Masaüstü Ayna 99 TL 

  • 2 Katlı Metal Raf 129 TL 

  • Meşe Palamutu Saksı / Mumluk 49,90 TL

Fenoti 50" Ultra HD Webos Smart Led Tv 9.899 TL

Fenoti 50" Ultra HD Webos Smart Led Tv 9.899 TL

  • Sinbo SCO-5060 Airfryer 2.999 TL 

  • 50'li Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL 

  • Airfryer Sprey Yağlık 59,95 TL 

  • Kumsal Karnıyarık Tencere 349 TL 

  • Kumsal Ezme Tencere 349 TL 

  • Kumsal Ezme Tava 179 TL

  • Esse Kahvematik Türk Kahvesi Makinesi 799 TL 

  • 6'lı Çelik Yemek Kaşığı 99,95 TL 

  • 6'lı Çelik Yemek Çatalı 79,95 TL 

  • 6'lı Çay Kaşığı 15,95 TL 

  • Sütlük 79,95 TL

  • Gokidy Mutfak Seti 129 TL 

  • Oyuncak Süpürge 99,95 TL 

  • Suda Halka Atma Oyunu 39,95 TL 

  • 2'li Metal Fırlatıcılı Monster Truck 119 TL 

  • Gurme Pizza / Hamburger / Tatlı Seti 49,95 TL 

  • Rakamlı Yer Karosu 129 TL 

  • Robota Dönüşen Araçlar 49,95 TL 

  • Pet Aksesuarlı Bebek Arabası 149 TL 

  • Kaydırak 499 TL

  • Askeri Uçak 249 TL 

  • İtfaiye Uçak 249 TL 

  • Kuaför Seti 49,95 TL 

  • Metal İtfaiye Araçları 69,95 TL

Columbia Bird Mountain Mont Kadın 4.499 TL

Columbia Bird Mountain Mont Kadın 4.499 TL

  • Columbia ICY Heights II Kaban Kadın 3.799 TL

  • Columbia Pike Lake Mont Erkek 2.999 TL

  • Columbia Puffect Mont Kadın 3.499 TL

  • Columbia Pike Lake Cropped Mont Kadın 3.499 TL

  • Columbia W Heavenly Mont 2.999 TL

  • Columbia Powder Lite Mont Kadın 2.999 TL

  • Guess Nerina Small Noel Tote Çanta 2.799 TL

  • Guess Montreal Cnvrtble Xbody Flap Çanta 2.799 TL

  • Michael Kors Eva Çanta 4.999 TL

  • Michael Kors Jet Set Çanta 4.499 TL

  • Guess Montreal Cnvrtble Xbody Flap Çanta 2.799 TL

TORC T2 Elektrikli Bisiklet 25.499 TL

TORC T2 Elektrikli Bisiklet 25.499 TL

  • RKS 15 Elektrikli Katlanır Bisiklet 13.299 TL

  • Soultech RB001 Akıllı Temizleme Robotu Vacuum & Mop 4.699 TL

  • Soultech Q2Teen Hava Temizleyici 2.189 TL

  • Hoover 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 14.999 TL 

  • Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 11.599 TL

  • Soultech WellDone Akıllı Tartı 949 TL

  • Oppo Enco Buds 2 Bluetooth Kulaklık 589 TL

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