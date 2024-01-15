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Yılın İlk Fenomen İndirimleri Başladı! Modadan Elektroniğe Beklenen Ürünlerde Öne Çıkan Fırsatlar

etiket Yılın İlk Fenomen İndirimleri Başladı! Modadan Elektroniğe Beklenen Ürünlerde Öne Çıkan Fırsatlar

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
15.01.2024 - 16:50 Son Güncelleme: 15.01.2024 - 16:51

Fenomen İndirimler, kışın en büyük fırsatlarıyla başladı. 15-21 Ocak tarihleri arasında sürecek bu muhteşem indirim günlerinde, modadan elektroniğe yer alan fırsatlar arasında öne çıkan ürünlere gelin birlikte göz atalım.

Bu içerik 15.01.2024 tarihinde güncellenmiştir, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Artık her evin olmazsa olmazı haline gelen ve kullanıcılarının "keşke daha önce alsaydım" dediği kurutma makinesi, çeyiz listelerinin de gözdesi haline geldi.

  • Kumaş türü ve ihtiyaca göre özelleştirilmiş 9 farklı bakım programı 

  • 10 kg kurutma makinesi 

  • hOn uygulaması ile etiket tanıma ve sanal dolap ile en doğru ve özel kurutma işlemi yapabilme

  • A++ enerji sınıfı 

  • Sıfır su atığı sağlayan Aquavision teknolojisi ile 5 litrelik su tankıyla su biriktirme

  • 4 farklı kurutma derecesi 

  • Ses Seviyesi (dB): 66

Fenomen İndirimler kapsamında en beğenilen Hoover NDEH 10A2TSBE-17 10 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi burada.

En çok tercih edilen çamaşır kurutma makinelerine göz atmak isterseniz buradan bakabilirsiniz.

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En sevilen kozmetik markaları arasında yer alan Cosmed, çok sevilen ürünlerinde yer alan fırsatlarıyla burada sizi bekliyor.

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Toparlayıcı özelliğiyle çok sevilen Herita günlük tayt da fenomen indirimleri arasında yer alıyor.

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Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box (2. Nesil)

Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box (2. Nesil)

Xiaomi TV Box S (2. Nesil), Dolby Vision ve HDR10+ teknolojileriyle donatılmış 4K1 Ultra HD çözünürlüğü ile ultra net bir görsel deneyim sunuyor. Her bir parlak ve karanlık detayı net bir şekilde vurgulayarak, görüntülerin daha canlı ve etkileyici bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Gerçeğe yakın bir resim kalitesi sunan bu cihaz, izleme deneyiminizi tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. 

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Bilgisayar Bileşen Ürünlerinde %10'a Varan İndirimler👇

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