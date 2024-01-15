Yılın İlk Fenomen İndirimleri Başladı! Modadan Elektroniğe Beklenen Ürünlerde Öne Çıkan Fırsatlar

Xiaomi TV Box S (2. Nesil), Dolby Vision ve HDR10+ teknolojileriyle donatılmış 4K1 Ultra HD çözünürlüğü ile ultra net bir görsel deneyim sunuyor. Her bir parlak ve karanlık detayı net bir şekilde vurgulayarak, görüntülerin daha canlı ve etkileyici bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Gerçeğe yakın bir resim kalitesi sunan bu cihaz, izleme deneyiminizi tamamen yeni bir seviyeye taşıyor.

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