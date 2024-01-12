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A101'de Satışa Sunulan Xiaomi Robot Süpürge Vacuum S10+ Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satışa Sunulan Xiaomi Robot Süpürge Vacuum S10+ Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
12.01.2024 - 18:58

11 Ocak 2024 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Xiaomi Vacuum S10+ Robot Süpürge özellikleri ve yorumları ile burada!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 11 Ocak Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Xiaomi Robot Vacuum S10+ Robot Süpürge modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız sizi aşağıya alalım.

Bu içerik 12.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

11 Ocak 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık👇

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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Xiaomi Vacuum S10+ Robot Süpürge, en çok ilgi çeken ürünlerden biri oldu.

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Xiaomi Vacuum S10+ Robot Süpürge, en çok ilgi çeken ürünlerden biri oldu.

Piyasada en çok tercih edilen robot süpürgelerden biri olan Xiaomi Vacuum S10+ Robot Süpürge, merak edildiği için özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına bakalım istedik.

Geliştirilmiş çekirdek performansı sayesinde, 4000 Pa'lık üstün emiş gücüne sahip olan fan üfleyici, bir seferde toz ve kalıntıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Geliştirilmiş çekirdek performansı sayesinde, 4000 Pa'lık üstün emiş gücüne sahip olan fan üfleyici, bir seferde toz ve kalıntıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Yüksek emiş gücü, en inatçı toz ve kalıntıları bile bir seferde topluyor ve temiz bir ortama kavuşmanızı sağlıyor. Bu özelliği sayesinde temizlik sürecini hızlandırarak daha verimli hale getiriyor. 

5200 mAh nominal pil kapasitesi sayesinde standart modda 2 saate kadar temizlik performansı sağlıyor. Bu performansı sayesinde büyük evleri kolayca temizleyebilir.

Elle paspas yapmayı taklit eden yeni moduyla verimli temizlik deneyimi yaşatıyor.

Elle paspas yapmayı taklit eden yeni moduyla verimli temizlik deneyimi yaşatıyor.

Çift döner temizlik bezleri, manuel temizlik hareketlerini taklit ederek zorlu lekelere karşı yüksek hızlarda dönme özelliğiyle etkin bir performans sağlıyor. Basınçlı temizlik sistemiyle sürekli bir nem sağlayan bu cihaz, dört kat daha fazla temizlik gücüyle en zor lekeleri bile etkin bir şekilde temizlenmesine yardımcı oluyor.

Sonuç olarak, çift döner temizlik bezleri ve basınçlı temizlik sistemi ile hem etkin hem de hızlı bir şekilde temizlik yaparak size zaman kazandırıyor.

Yüksek kapasiteli su haznesi tek bir kullanımda, 150 ㎡'lik bir alanı paspaslamak için yeterli su sağlayarak 80 dakika boyunca tek seferde temizleme imkanı sunuyor.

Yüksek kapasiteli su haznesi tek bir kullanımda, 150 ㎡'lik bir alanı paspaslamak için yeterli su sağlayarak 80 dakika boyunca tek seferde temizleme imkanı sunuyor.

Elektronik kontrol mekanizmasıyla donatılmış, 200 ml kapasiteli akıllı su haznesi, suyu eşit bir şekilde dağıtarak sızıntıyı önlüyor. Suyun etkili ve verimli kullanımını sağlayarak, her seferinde maksimum temizlik performansı sunuyor.

Halı kenarı tanımlama özelliğiyle paspas yaparken halının üzerine çıkmayı önleyerek halının ıslanma problemini ortadan kaldırıyor.

Halı kenarı tanımlama özelliğiyle paspas yaparken halının üzerine çıkmayı önleyerek halının ıslanma problemini ortadan kaldırıyor.

Gelişmiş bir konum belirleme sistemine sahip olan teknolojisiyle, engellere karşı hassasiyeti sayesinde boyalı mobilya yüzeylerinin korunmasını sağlıyor. Böylece takılma riskini büyük ölçüde minimize ediyor. Ayrıca loş ışıklı ortamlarda bile çarpışmayı önemli derecede azaltıyor. Böylece hem mobilyalarınızın ömrünü uzatıyor, hem de güvenli bir kullanım deneyimi sunuyor.

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Çift hatlı lazer ve LDS LIDAR teknolojisi, 360°'lik bir tarama yeteneği sunuyor.

Çift hatlı lazer ve LDS LIDAR teknolojisi, 360°'lik bir tarama yeteneği sunuyor.

Bu teknoloji sayesinde oda aydınlatmasının durumuna bakılmaksızın hızlı ve etkin bir şekilde haritalama yapılabilmesini sağlıyor. 

Evinizin haritasını oluşturulduktan sonra oda düzenine göre istediğiniz bir temizlik planı geliştirebilirsiniz. Temizlik süresi, alan ve sıklık gibi özellikleri her oda için farklı şekilde ayarlayabilirsiniz.

Teknik Özellikleri:

  • Ürün boyutları: 350x350x97 mm

  • 6 saat şarj süresi

  • Düşme sensörü

  • Halı malzemesini tanımlayan ultrasonik sensör

  • LDS lazer sensörü

  • Küçük engelleri tespit etmek için çizgi lazer sensörü 

  • Yapay zeka destekli görsel tanımlama sensörü

  • EPA/HEPA Filtre

  • Siklon Filtre

  • 45 dB Ses Seviyesi 

  • 0,45 L Toz Kapasitesi

  • 0,2 L Su Tankı Kapasitesi

  • Aşılabilir Engel: 20 mm

  • 4,6 Saat Şarj Süresi

  • Şarj standını hareket ettirmeden birden fazla katı temizleyebilme

  • Sanal duvar

Xiaomi Robot Vacuum S10+ hakkında genel olarak olumlu yorumlar bulunuyor. İşte bazı kullanıcıların Xiaomi Robot Vacuum S10+ Robot Süpürge ile ilgili görüşleri:

Xiaomi Robot Vacuum S10+ hakkında genel olarak olumlu yorumlar bulunuyor. İşte bazı kullanıcıların Xiaomi Robot Vacuum S10+ Robot Süpürge ile ilgili görüşleri:

  • İlk gelen ürün dahili sensör hatası verdi, hepsiburada.com hemen ürünü değiştirip yenisi gönderdi, bunun için teşekkürler. Ürünü para iadesi değilde yenisini talep etmemin neden mop özelliği oldu, diğerlerinden farklı çalışması nedeniyle iyi olduğunu düşünüyorum, fotoğraftaki gibi 2 kat özelliğini şeçtiğimde mermer benzeri zeminlerde çok iyi iş çıkartıyor. Haritalaması güzel, sensörleri sayesinde diğerleri gibi çok fazla temas etmiyor, bazı durumlarda dokunarak doğruluyor kendini sadece.. Balkon kısımları için yüksek olması nedeniyle geçemiyor, fakat ürünü kaldırıp balkona koyduğumda 1 dk da haritasını çıkarıp başlıyor ve güzel temizliyor, sonrasında şarj ünitesi için 1 dk arayıp bulamadığında sesli yanıt vererek duruyor, bunu beklemeden şarj ünitesine kaldırıp bırakıyorum, bu da başarılı bence. Her odadan çıktığında, paspasları çıkarıp temizlerseniz, birazda ıslak bırakırsanız çok iyi mop yapıyor. Şimdilik ilk ürün sensör hatası dışında, çalışmasından memnunuz. Yorumun yol gösterici olması dileğiyle, selamlar.

  • Alın alın alın kendime hemen ardından anneme de aldım çalışan ve yaşlılar için bir nimet çekim gücü baya iyi.

  • 2 aydır kullanıyorum. Kusursuz bence elim ayağım oldu. Tavsiye ederim.

  • Haritalama çok hızlı süpürme genel modlar da süper turbo da harika mop sistemi döner olması sebebi ile tüm lekeleri çıkartıyor.

  • Ürüne bayıldım çok kötü yorum vardı gözüm korktuğu için 9bin küsürken almadım cesaret edemedim ama iyiki almışım muhteşem ötesi yapılan kötü yorumları asla takmayın ve alın çok güzel kötü yanı halıda moplar durmuyo ama ben yapamadım onuda uğraşıp düzelticem harika çekim gücü moplaması mütiş asla su lekesi bırakmıyor satıcıda kısa zamanda gönderdi memnun kaldım.

  • Çoook beğendim . Çok araştırdım. Roborock s7 çok pahalanmış s8 mi alsam diye düşündüm ama sonunda doğru kararı verdim. Ürün fiyatının çok üstünde performans gösteriyor. Paspaslaması harika. Haritalamayı çok kısa sürede yaptı. Sensör ve kameraları gelişmiş. Bir de benim gibi paspas halıya çıkar mı diye düşünenler için halı algılama var geçecek yer varsa çıkmıyor. Ona bile gerek duymuyorum. Halıya çıkması sorun teşkil etmiyor. Kirletme veya ıslatma yapmıyor. Uygulama da kolay kullanılıyor. Evimizin bir üyesi oldu ismi de Şükufe. Gönül rahatlığıyla alın.

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