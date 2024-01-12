A101'de Satışa Sunulan Xiaomi Robot Süpürge Vacuum S10+ Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları
A101'de Satışa Sunulan Xiaomi Robot Süpürge Vacuum S10+ Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları
11 Ocak 2024 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Xiaomi Vacuum S10+ Robot Süpürge özellikleri ve yorumları ile burada!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 11 Ocak Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Xiaomi Robot Vacuum S10+ Robot Süpürge modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız sizi aşağıya alalım.
Bu içerik 12.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Xiaomi Vacuum S10+ Robot Süpürge, en çok ilgi çeken ürünlerden biri oldu.
Geliştirilmiş çekirdek performansı sayesinde, 4000 Pa'lık üstün emiş gücüne sahip olan fan üfleyici, bir seferde toz ve kalıntıları tamamen ortadan kaldırıyor.
Elle paspas yapmayı taklit eden yeni moduyla verimli temizlik deneyimi yaşatıyor.
Yüksek kapasiteli su haznesi tek bir kullanımda, 150 ㎡'lik bir alanı paspaslamak için yeterli su sağlayarak 80 dakika boyunca tek seferde temizleme imkanı sunuyor.
Halı kenarı tanımlama özelliğiyle paspas yaparken halının üzerine çıkmayı önleyerek halının ıslanma problemini ortadan kaldırıyor.
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Çift hatlı lazer ve LDS LIDAR teknolojisi, 360°'lik bir tarama yeteneği sunuyor.
Xiaomi Robot Vacuum S10+ hakkında genel olarak olumlu yorumlar bulunuyor. İşte bazı kullanıcıların Xiaomi Robot Vacuum S10+ Robot Süpürge ile ilgili görüşleri:
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