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Marka Günlerinde ''Bu Fırsat Tam Bana Göre!'' Diyeceğiniz İndirimli Markalar

etiket Marka Günlerinde ''Bu Fırsat Tam Bana Göre!'' Diyeceğiniz İndirimli Markalar

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
12.01.2024 - 16:29 Son Güncelleme: 12.01.2024 - 17:05

Yılın ilk Marka Günleri başladı! 8-14 Ocak tarihleri arasında sürecek bu kampanyadan öne çıkan fırsatları aşağıda sizin için bir araya getirdik. Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 12.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Madame Coco Ev ve Yaşam Ürünlerinde 200 TL ve Üzerine %60 İndirim👇

Madame Coco Ev ve Yaşam Ürünlerinde 200 TL ve Üzerine %60 İndirim👇

İndirimde yer alan Madame Coco ürünlerin tamamı burada sizi bekliyor.

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İpekyol & Twist Seçili Ürünlerde 50 TL Üzeri %50 Net İndirim👇

İpekyol & Twist Seçili Ürünlerde 50 TL Üzeri %50 Net İndirim👇

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Karaca Sofra ve Mutfak Ürünlerinde Kırmızı Etiket Fırsatları👇

Karaca Sofra ve Mutfak Ürünlerinde Kırmızı Etiket Fırsatları👇

Sofraların ve ev tekstilinin en sevilen markalarından biri olan Karaca'nın marka günlerine özel fırsatlarına buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan markaların tümüne buradan göz atabilirsiniz.

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U.S. Polo Assn. Ürünlerinde 50 TL Üzeri Sepette %60 Net İndirim👇

U.S. Polo Assn. Ürünlerinde 50 TL Üzeri Sepette %60 Net İndirim👇

Birbirinden kaliteli tasarımlarıyla öne çıkan U.S. Polo Assn. ürünlerini indirimli fiyatlarıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Salomon Ürünlerinde Sepette %30'a Varan İndirim👇

Salomon Ürünlerinde Sepette %30'a Varan İndirim👇

Dağcılık, trekking, koşu ve kış sporları gibi birçok alanda kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan Salomon, ürünlerindeki yüksek kalite ve dayanıklılık ile öne çıkıyor. 

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Puma 45%'e Varan Sezon Sonu Fırsatları👇

Puma 45%'e Varan Sezon Sonu Fırsatları👇

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Schafer Sofra ve Mutfak Ürünlerinde Sepette %30'a Varan İndirim👇

Schafer Sofra ve Mutfak Ürünlerinde Sepette %30'a Varan İndirim👇

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Avon Ürünlerinde 350 TL'ye 35 TL İndirim👇

Avon Ürünlerinde 350 TL'ye 35 TL İndirim👇

Yıllara meydan okuyan birbirinden güzel ürünleri ve geniş ürün yelpazesiyle çok sevilen Avon'un indirimde yer alan ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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La Roche Posay, CeraVe, L'Oréal Paris, Maybelline ürünlerinde 600 TL'ye Sepette %20 İndirim👇

La Roche Posay, CeraVe, L'Oréal Paris, Maybelline ürünlerinde 600 TL'ye Sepette %20 İndirim👇

Kişisel bakımın en sevilen markalarında yüzünüzü güldürecek indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

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Tefal Tencere ve Tavalarda Sepette %15 Net İndirim👇

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