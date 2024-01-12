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13 Ocak - 19 Ocak 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 13 Ocak - 19 Ocak 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
12.01.2024 - 18:03

13 Ocak - 19 Ocak 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 13 Ocak 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 92,50 TL

Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 92,50 TL

  • Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 1 Litre 249 TL

  • Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 Litre 235 TL

  • Nescafe Gold Eco Paket Kahve 100 gr 74,90 TL

  • Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 39,90 TL

  • Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 139 TL

  • Milka Çikolata Çeşitleri 100 gr 29,90 TL

  • Eti Finger Bisküvi 900 gr 51,90 TL

  • Aptamil Devam Sütü Çeşitleri 250 gr 134,90 TL

  • Ülker Kremalı Bisküvi Çeşitleri 4x61 gr 17,50 TL

  • Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 gr 27,50 TL

  • Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 gr 27,50 TL

  • ACE Çamaşır Suyu 4 Litre 79,90 TL

  • Omo Sıvı Deterjan 1690 ml 109 TL

  • Fairy Bulaşık Deterjanı 2600 ml 159 TL

  • Calgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml 49,90 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Tukaş Kırma Yeşil Zeytin 900 gr / Siyah Zeytin 800 gr 89,90 TL 

  • Orkid Platinum Hijyenik Ped 16'lı 59,90 TL

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Çok Al Az Öde:

Çok Al Az Öde:

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