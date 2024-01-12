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ŞOK'a Kablosuz Şarjlı Mop Geliyor! 13 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Kablosuz Şarjlı Mop Geliyor! 13 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
12.01.2024 - 11:07 Son Güncelleme: 12.01.2024 - 12:05

ŞOK 13 Ocak 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 13 Ocak 2024 - 16 Ocak 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kablosuz Şarjlı Spin Mop 1.399 TL

Kablosuz Şarjlı Spin Mop 1.399 TL

  • Sillgech Black Edition Compact Tablet Mop 199 TL 

  • Sillgech 360 Smart Spin Mop 179 TL 

  • Sillgech Superbright Sprey Mop 199 TL

  • Katlanır Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL

  • Toz Alma Aparatı 149 TL 

  • Sillgech Superbright Cam Mopu 119 TL 

  • Silikon Mandal 10'lu 29,95 TL 

  • 9'lu Slim Moblen Askı 42,95 TL 

  • 3'lü Ahşap Görünümlü Askı 52,95 TL  

  • Turbo Pervaneli Duş Başlığı Seti 149 TL

  • Microfiberli Bulaşık Altlığı 27,95 TL 

  • Microfiberli Cam Sileci 99,95 TL

  • Duş Başlığı Seti 49,95 TL

  • Spor Ayakkabı Yıkama Filesi 24,95 TL 

  • Hera Sebze Meyve Koruyucu 39,95 TL 

  • Tekerlekli Pazar Arabası 149 TL

  • Thermoform Termal Çocuk Çorabı 59,95 TL 

  • Unisex Termal Çorap 19,95 TL 

  • Kadın / Erkek Keçe Terlik 99,95 TL 

  • Kız / Erkek Çocuk Havlu Külotlu Çorap 44,95 TL 

  • Çocuk Panduf 44,95 TL

Asus Rita AMD Ryzen 5600 8 Gb DDR4 512 GB SSD FreeDos Gaming PC 25.799 TL

Asus Rita AMD Ryzen 5600 8 Gb DDR4 512 GB SSD FreeDos Gaming PC 25.799 TL

  • Katrina AMD Ryzen 16 GB DDr4 512 GB SSD FreeDos Gaming PC 19.499 TL

  • Asus Rog Keris RGB Optik Gaming Mouse 1.999 TL

  • Asus TUF Gaming K1 Membrane RGB Gaming Klavye 1.399 TL

  • Asus TUF Gaming H3 Wireless 7.1 Oyuncu Kulaklık 2.099 TL

  • Asus TUF Gaming 23,8 IPS Freesync 1920x1080 1ms 165 Hz Monitör 4.299 TL

  • Nargis AMD Ryzen 5500 6 GB GTX16605 16 GB DDR4 512 GB SSD FreeDos Gaming PC 17.899 TL

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