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ŞOK'a Dikey Süpürge Geliyor! 10 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Dikey Süpürge Geliyor! 10 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
09.01.2024 - 16:02

ŞOK 10 Ocak 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 Ocak 2024 - 16 Ocak 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL

Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL

  • Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL

  • Desenli Fitilli Tv Battaniyesi 265 TL 

  • Kadın Panço 199 TL 

  • Kadın Şal 149 TL

  • Kadın Süpersoft Alt 199 TL 

  • Kadın Düğmeli Soft Pijama Takımı 319 TL

  • Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 199 TL 

  • Kadın Buklet Şal 179 TL 

  • Kadın Peluş Çorap 29,95 TL 

  • Kadın Terlik 99,95 TL 

  • Kadın Kürklü Terlik 89,95 TL 

  • Ultrasoft Ev Botu 119 TL

12 Parça 4 Kişilik Kahvaltılık 399 TL

12 Parça 4 Kişilik Kahvaltılık 399 TL

  • Seramik Fırın Kabı Çeşitleri 79,95 TL 

  • Seramik Kase Çeşitleri 29,95 TL 

  • 400 cc Cam Pipetli Bardak 119 TL

  • 270 cc Cam Pipetli Bardak 99,95 TL

  • Beton Obje 2'li + Tepsili 89,90 TL 

  • Kapaklı Beton Organizer 79,90 TL 

  • Beton Saksıda Yapay Kaktüs 39,90 TL 

  • Petcom Kabak Desenli Tepsi 69,95 TL 

  • Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü 149 TL 

  • 140x140 cm Pvc Masa Örtüsü 79,95 TL 

  • 100x140 cm Pvc Masa Örtüsü 69,95 TL 

  • Kapı Önü Paspası 44,95 TL

  • Katlanır Masa 499 TL 

  • Yer Sofrası 299 TL

LG 25.9 V Şarjlı Dikey Süpürge 9.199 TL

LG 25.9 V Şarjlı Dikey Süpürge 9.199 TL

  • Sunny UHD 65'' Webos Dualled TV 15.999 TL

  • Zwilling 2 Parça Bıçak Seti 2.229 TL

  • Samsung JET60 Elektrikli Yeşil Süpürge 7.299 TL

  • Zwilling Granit Derin Kızartma Tavası 1.499 TL

  • Duraslide Yapışmaz Granit Tava 1.499 TL

  • Dolce Vita Banyo Tipi Su Isıtıcı 1.249 TL

  • Altus 9 Kg Çamaşır Makinesi 11.999 TL

  • Altus 3 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 8.799 TL

  • Hoover 10 Kg Kurutma Makinesi 15.399 TL

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  • Relax MDF Mutfak Masa Sandalye 5.149 TL

  • Eviana Ruby Mutfak Sandalye 699 TL

  • Eviana Ruby Mutfak Masa Sandalye 3.899 TL

  • Eviana Relax MDF Mutfak Masa 1.329 TL

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