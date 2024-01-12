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Puma'da Sezon Sonu Fırsatları Arasında Mutlaka İncelemeniz Gereken 11 Parça

etiket Puma'da Sezon Sonu Fırsatları Arasında Mutlaka İncelemeniz Gereken 11 Parça

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 11:13

Puma markası, spor ve moda dünyasında önemli bir yer tutan, kaliteli ve şık tasarımlarıyla tanınan bir marka. Şimdi Puma'nın indirimli ürünleriyle bütçenizi zorlamadan alışveriş yapmanın tam sırası. Ancak unutmayın indirimler stoklarla sınırlı ve en sevilen ürünler hızla tükeniyor. İşte Puma markasının en sevilen indirimli ürünleri ve fiyatları...

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 12.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Sırt çantası arayışındaysanız bu çantaya mutlaka bir göz atmalısınız.

1. Sırt çantası arayışındaysanız bu çantaya mutlaka bir göz atmalısınız.

Geniş iç hacmi sayesinde eşyalarınızı düzenli tutacak bu sırt çantası, hem günlük hayatınızda hem de yolculuklarınızda onu kullanabilir kılıyor. Siyah ve grinin uyumunu biz bu çantaya çok yakıştırdık.

1.207,49 TL.

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2. Spor yaparken size konforu sağlayacak bu şort, rengi ve modeliyle dikkat çekiyor.

2. Spor yaparken size konforu sağlayacak bu şort, rengi ve modeliyle dikkat çekiyor.

Hafif ve nefes alabilen kumaşı ile konforlu bir kullanım sunan bu şortu, İndirimde daha ekonomik bir fiyata alabilirsiniz. Renklerin uyumuna biz bayıldık. 

714 TL.

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3. Bu klasik sneaker modeli, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunar.

3. Bu klasik sneaker modeli, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunar.

Sert süet üst kısmı ve kalın tabanı ile hem konforlu bir kullanım sağlar, hem de her türlü kombinle uyum sağlar. Şimdi indirimde bu modeli daha uygun fiyatlara bulabilirsiniz.

2.400,00 TL yerine 1.799,99 TL.

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4. Tarzınızı yansıtacak bir ayakkabı arıyorsanız bu model tam da size göre.

4. Tarzınızı yansıtacak bir ayakkabı arıyorsanız bu model tam da size göre.

Spor, moda ve sokak giyiminin buluştuğu noktada yer alan bu ayakkabı tenis havasını her kıyafete taşır ve spor şıklığını size getirir. 3.000,00 TL yerine 1.949,99 TL. Burada

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5. Puma'nın bu özel tasarımı, kadınların sportif tarzlarını yansıtmalarına yardımcı oluyor.

5. Puma'nın bu özel tasarımı, kadınların sportif tarzlarını yansıtmalarına yardımcı oluyor.

Puma'nın Ess Elevated Velour Straight kadın eşofman altı, zarif krem rengiyle göz dolduruyor. Bu ürün, kadınların spor yaparken veya günlük hayatta rahat etmelerini sağlamak için özel olarak tasarlanmış. Yüksek kaliteli velour kumaşı sayesinde, bu eşofman altı hem konforlu hem de dayanıklıdır.

1.700,00 TL yerine 1.104,99 TL.

Burada

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6. Puma RS-X Geek Spor Ayakkabı kullanıcıların favorisi olmaya devam ediyor.

6. Puma RS-X Geek Spor Ayakkabı kullanıcıların favorisi olmaya devam ediyor.

Bu sneaker modeli, canlı renkleri ve ilginç tasarımı ile dikkat çekiyor. Kalın tabanı ve rahat yapısı ile hem şık hem de konforlu bir seçenek olduğu kesin. Kullanıcıların favorisi olmuş bu ayakkabı şimdi 3.600,00 TL yerine 2.339,99 TL.

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7. Özgün tasarımı ve yüksek kaliteli malzemeleri ile dikkat çeken bu sneaker, günlük yaşamın her anında rahatlığı ve tarzı bir arada sunar.

7. Özgün tasarımı ve yüksek kaliteli malzemeleri ile dikkat çeken bu sneaker, günlük yaşamın her anında rahatlığı ve tarzı bir arada sunar.

Hem spor aktivitelerinde hem de günlük kullanımda ideal olan bu ürün, dayanıklı yapısı ve uzun ömürlü kullanım sağlayacak. Slipstream Xtreme Sneaker, modern ve dinamik erkeklerin tercihi.

4.000,00 TL yerine 2.599,99 TL.

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8. İndirimin favorilerinden biri de...

8. İndirimin favorilerinden biri de...

Bu kapüşonlu sweatshirt, hem spor yaparken hem de günlük kullanımda tercih edilebilir. Yumuşak ve kaliteli kumaşı, rahat kesimi ve şık tasarımı ile dikkat çeken bu modele bir şans vermenin tam sırası. 

3.100,00 TL yerine 1.899,99 TL.

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9. Kaliteli ve uygun fiyatlı ayakkabı arayışında olanlara duyurulur!

9. Kaliteli ve uygun fiyatlı ayakkabı arayışında olanlara duyurulur!

Bu model, retro bir görünüm sunar. Kalın tabanı ve deri görünümlü üst kısmı ile oldukça şık ve rahat bir sneaker modeli olduğu kullanıcılar tarafından onay almış. 

1.999,99 TL.

Burada

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10. Ayakkabı seçiminizi renkli modellerden yana kullanacaksanız...

10. Ayakkabı seçiminizi renkli modellerden yana kullanacaksanız...

CALI Dream, Kaliforniya'nın klasik çizgileri ve hayal gibi detaylarıyla her şehir stilini, Golden State'te olmanıza gerek kalmadan, hazır hale getiriyor. Şimdi indirimde olan bu ürün, stilinizi yükseltmek için mükemmel bir seçenek.

Buradan ulaşın

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11. Puma'nın Your Move Ultrabare 7/8 kadın koşu taytı, şu anda cazip bir indirim fırsatıyla karşınızda.

11. Puma'nın Your Move Ultrabare 7/8 kadın koşu taytı, şu anda cazip bir indirim fırsatıyla karşınızda.

Bu tayt, spor yaparken rahatlık ve performansı bir arada sunmayı hedefliyor. Üstün kalite malzemesi ve özgün tasarımı ile dikkat çeken bu ürün, koşu deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak. İndirimli fiyatıyla da cebinizi düşünen bu fiyatı kaçırmayın. 

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