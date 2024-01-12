BİM'e 4 Tekerlekli Valiz Seti Geliyor! 16 - 19 Ocak 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e 4 Tekerlekli Valiz Seti Geliyor! 16 - 19 Ocak 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
19 Ocak 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Braun Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL
HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 4.799 TL
Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.199 TL
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Flanel Bebek Nevresim Seti 189 TL
ABS Büyük Boy Valiz 679 TL
Fisher Price Neşeli Piyano 429 TL
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