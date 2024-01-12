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BİM'e 4 Tekerlekli Valiz Seti Geliyor! 16 - 19 Ocak 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e 4 Tekerlekli Valiz Seti Geliyor! 16 - 19 Ocak 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
12.01.2024 - 11:45 Son Güncelleme: 12.01.2024 - 12:05

19 Ocak 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Braun Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL

Braun Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL

  • Nordmende 55' UHD Android Tv 10.499 TL

  • Nordmende 50' UHD Android Tv 9.299 TL

  • Nordmende 43' FHD Smart Tv 6.699 TL

  • Senna 32' HD Android Tv 4.299 TL

  • Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.799 TL

  • Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL

  • Arnica Blender Seti 999 TL

HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 4.799 TL

HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 4.799 TL

  • HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL

  • Honor Choice K5 Pro Tws Kulaklık 999 TL

  • Honor Choice K5 Lite Tws Kulaklık 699 TL

  • Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL

  • Joyplus Işıklı Mini Bluetooth Hoparlör 125 TL

  • Hareketli Diz Üstü Bilgisayar Yükseltici 249 TL

  • Polosmart Tablet Telefon Tutucu 39 TL

  • Raflı Çalışma Masası 999 TL

  • Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 259 TL

  • Newton Denge Topları 105 TL

Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.199 TL

Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.199 TL

  • Tefal Düdüklü Tencere 3.799 TL

  • Derin Saklama Kabı 18 199 TL

  • Derin Saklama Kabı 20 229 TL

  • Derin Saklama Kabı 24 269 TL

  • Kğtahya Porselen Rölfeyli Yemek Takımı 799 TL

  • Granit Tencere Seti 1.499 TL

  • Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 279 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 39,50 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 41,50 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 49,50 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 69,50 TL

  • Chef's Derin Tencere 289 TL

  • Metal Kutu 800 ml 3'lü 47,50 TL

  • Benante Bambu Altlıklı Porselen Fincan Seti 139 TL

  • Çift Baskılı Kepçe Altlığı / Peçetelik 34,50 TL

  • Salata Kurutucusu 89 TL

  • Rakle Desenli Su Bardağı 3'lü 65 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL

  • Metal Saplı Sevis Maşası 69 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 49,50 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Flanel Bebek Nevresim Seti 189 TL

Flanel Bebek Nevresim Seti 189 TL

  • Favori / Tanja Yumak 3'lü 55 TL

  • Trend Cake Yumak 200 gr 49,50 TL

  • Atlas Yumak 3'lü 55 TL

  • Pamuklu Bebek Battaniyesi 109 TL

  • Flanel Lastikli Bebek Çarşafı 99 TL

  • Bebek Alt Açma Organizeri 89 TL

  • Baskılı Dolgulu Kırlent 39,50 TL

  • Kız - Erkek Bebek Pijama Takımı 109 TL

  • Tekli Bebek Body 37,50 TL

  • Afacan Yumurtalık 21,50 TL

  • Wee Baby Cam Biberon Seti 2'li 119 TL

  • Wee Baby Silikon Diş Kaşıyıcı 32,50 TL

  • Wee Baby Mini Cam Alıştırma Bardağı 30 cm 42,50 TL

  • Bebek Yorganı 145 TL

  • Silikon Bebek Yastığı 55 TL

  • Ağız Mendili 22,50 TL

  • Çocuk Çatal Kaşık Seti 85 TL

  • Desenli Mama Tabağı 14,50 TL

  • Desenli Mama Kasesi 12,50 TL

  • Biberon Kurutucu 34,50 TL

  • Damaklı Emzik 49,50 TL

ABS Büyük Boy Valiz 679 TL

ABS Büyük Boy Valiz 679 TL

  • ABS Orta Boy Valiz 579 TL

  • ABS Küçük Boy Valiz 479 TL

  • Erkek Polar Gömlek 219 TL

  • Çocuk Polar Alt 69 TL

  • Çocuk Nakışlı Ev Patiği 44,50 TL

  • Bebek Peluş Figürlü Eldiven 79 TL

  • Katlanabilir Çocuk Küveti 319 TL

  • Katlanabilir Su Kovası 105 TL

  • Katlanabilir Çamaşır Selesi 175 TL

  • Katlanabilir Maşrapa 39,50 TL

  • Çocuk Küveti Filesi 39,50 TL

  • Bebek Basamağı 89 TL

  • Kulplu Klozet Adaptörü 49,50 TL

  • ABS Büyük Boy Valiz 679 TL

  • ABS Orta Boy Valiz 579 TL

  • ABS Küçük Boy Valiz 479 TL

  • Erkek Polar Gömlek 219 TL

  • Çocuk Polar Alt 69 TL

  • Çocuk Nakışlı Ev Patiği 44,50 TL

  • Bebek Peluş Figürlü Eldiven 79 TL

  • Katlanabilir Çocuk Küveti 319 TL

  • Katlanabilir Su Kovası 105 TL

  • Katlanabilir Çamaşır Selesi 175 TL

  • Katlanabilir Maşrapa 39,50 TL

  • Çocuk Küveti Filesi 39,50 TL

  • Bebek Basamağı 89 TL

  • Kulplu Klozet Adaptörü 49,50 TL

Fisher Price Neşeli Piyano 429 TL

Fisher Price Neşeli Piyano 429 TL

  • Fisher Price Eğitici Oyun Kumandası 299 TL

  • Bebek Aktivite Halısı 249 TL

  • İlk Adım Arabam 249 TL

  • İlk 100 Sözcük 79 TL

  • Işıklı Pelüş Baykuş 399 TL

  • Işıklı ve Sesli Bebek Radyosu 299 TL

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