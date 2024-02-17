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Kıvılcım Evde Hamilelik Testi Buluyor! Kızılcık Şerbeti 51. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket Kıvılcım Evde Hamilelik Testi Buluyor! Kızılcık Şerbeti 51. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 15:56

Kızılcık Şerbeti dizisinin 51. bölümünde giyilen dizi kıyafetleri ve bu kıyafetlere benzer önerileri sizlerle paylaşmak istedik, tıpkı her hafta yaptığımız gibi.😉Dizinin sevilen karakterleri Alev, Doğa, Nursema, Kıvılcım ve Görkem'in dizi kıyafetler, hangi markalara ait ve bu kıyafetlerin fiyatları ne kadar? Bu soruların yanıtlarını ve uygun fiyatlı benzerlerini bu listemizde bulacaksınız.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 17.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Saks mavisi ve siyahın uyumunu sevenler için harika bir kazak.

Saks mavisi ve siyahın uyumunu sevenler için harika bir kazak.

KNTLGY Jakarlı Kısa Kazak 2,999.95 TL. Burada

Nursema'nın bu bloklu tuniğini arayanları böyle alalım.

Nursema'nın bu bloklu tuniğini arayanları böyle alalım.

Modanisa markasına ait olan bu tunik  924,99 TL. Buraya tıktık

Görkem'in giydiği kırmızı elbise arayışlarınıza son verecek o son sezon elbise ise Mango markasına ait.

Görkem'in giydiği kırmızı elbise arayışlarınıza son verecek o son sezon elbise ise Mango markasına ait.

MANGO markasının yeni ürünlerinden biri olan bu kıpkırmızı, drapeli, anvelop elbise sadece 1.499 TL. Buraya tıklayın

Görkem'in ofis kombinleri de çok beğeniliyor. Bu bölümde giydiği pudra blazer ceketi arayanları buraya alalım.

Görkem'in ofis kombinleri de çok beğeniliyor. Bu bölümde giydiği pudra blazer ceketi arayanları buraya alalım.

Ekol markasına ait olan bu Blazer Düğmeli Kaşe Ceket 2339.10 TL. Buraya tıktık

Doğa'nın bu kazağı da bölüme damgasını vurdu.

Doğa'nın bu kazağı da bölüme damgasını vurdu.

Jeanlerle rahatlıkla kombinlenebilecek bu Sagaza markasının Belisa Hırka modeli 2.750 TL. Burada

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Lacivert ve bronz renklerinin uyumuna biz bayıldık.

Lacivert ve bronz renklerinin uyumuna biz bayıldık.

Sündüs markasına ait olan bu elbise sadece 990 TL. Buraya tıklayarak ulaşın

Tüvit ceketler bu sezon oldukça revaçta. Onlardan biri olan Doğa'nın giydiği bu modeli biz ona çok yakıştırdık.

Tüvit ceketler bu sezon oldukça revaçta. Onlardan biri olan Doğa'nın giydiği bu modeli biz ona çok yakıştırdık.

Seize The Day markasının bu Mia Gold Düğmeli Kalın Ceket 1.450 TL. Buradan ulaşın

Alev'in bu bölüm giydiği spor kazaklardan biri de...

Alev'in bu bölüm giydiği spor kazaklardan biri de...

KNTLGY markasına ait olan bu siyah beyaz detaylı crop kazak 3,999.95 TL. Burada

Görkem'in fındık rengi bu blazer ceketi de Ekol markasından.

Görkem'in fındık rengi bu blazer ceketi de Ekol markasından.

Ekol markasına ait Kendinden Çizgili Ceket Fındık 2.999 TL. Buraya tıklayarak ulaşın

Şimdiye kadar konuştuğumuz Kızılcık Şerbeti 51.bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini de sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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