Kıvılcım Evde Hamilelik Testi Buluyor! Kızılcık Şerbeti 51. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
Kıvılcım Evde Hamilelik Testi Buluyor! Kızılcık Şerbeti 51. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
Kızılcık Şerbeti dizisinin 51. bölümünde giyilen dizi kıyafetleri ve bu kıyafetlere benzer önerileri sizlerle paylaşmak istedik, tıpkı her hafta yaptığımız gibi.😉Dizinin sevilen karakterleri Alev, Doğa, Nursema, Kıvılcım ve Görkem'in dizi kıyafetler, hangi markalara ait ve bu kıyafetlerin fiyatları ne kadar? Bu soruların yanıtlarını ve uygun fiyatlı benzerlerini bu listemizde bulacaksınız.
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Bu içerik 17.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Saks mavisi ve siyahın uyumunu sevenler için harika bir kazak.
Nursema'nın bu bloklu tuniğini arayanları böyle alalım.
Görkem'in giydiği kırmızı elbise arayışlarınıza son verecek o son sezon elbise ise Mango markasına ait.
Görkem'in ofis kombinleri de çok beğeniliyor. Bu bölümde giydiği pudra blazer ceketi arayanları buraya alalım.
Doğa'nın bu kazağı da bölüme damgasını vurdu.
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Lacivert ve bronz renklerinin uyumuna biz bayıldık.
Tüvit ceketler bu sezon oldukça revaçta. Onlardan biri olan Doğa'nın giydiği bu modeli biz ona çok yakıştırdık.
Alev'in bu bölüm giydiği spor kazaklardan biri de...
Görkem'in fındık rengi bu blazer ceketi de Ekol markasından.
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