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Çimen Tesettüre Girdi! Kızılcık Şerbeti 54. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket Çimen Tesettüre Girdi! Kızılcık Şerbeti 54. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 12:03

Kızılcık Şerbeti'nin 54. bölümünün dikkat çeken kıyafetleri hakkında detaylı bir inceleme yaptık. Doğa'nın montunu, Alev'in saten takımını ve Kıvılcım'ın takımlarını özellikle mercek altına aldık. Ayrıca, bu kıyafetlerin benzerlerini de bulduk. Gelin, hep birlikte Kızılcık Şerbeti'nin 54. bölümünün kıyafetlerine ve benzerlerine göz atalım. Alev, Doğa, Nursema, Kıvılcım, Pembe ve Görkem'in dizi kıyafetler, hangi markalara ait ve bu kıyafetlerin fiyatları ne kadar? Bu soruların yanıtlarını ve uygun fiyatlı alternatiflerini bu listemizde bulabilirsiniz.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 09.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Deri blazer ceketler bu sezon trend olacak parçalardan. Hazır fiyatı da uygunken dolabınıza bir tane eklemenizde fayda var.

Deri blazer ceketler bu sezon trend olacak parçalardan. Hazır fiyatı da uygunken dolabınıza bir tane eklemenizde fayda var.

Görkem'in tercih ettiği bu oversize, deri blazer ceket kalıbı ve duruşuyla harika durmuyor mu? QOOQ markasına ait olan bu model şimdi indirimde sadece 799 TL. Burada

Evde rahat şıklığı arayanları buraya alalım.

Evde rahat şıklığı arayanları buraya alalım.

Levidor markasına ait olan bu Gül Geniş Etekli Ferace uygun fiyatı ve yumuşacık kumaşıyla kullanıcıların favorisi olacak cinsten.

Fiyatı 1.250 TL. Burada

Nursema'nın giydiği taşlı, pantolonlu tulum da yine Levidor'a ait ve fiyatı sadece 1499 TL. Buraya tıktık

Alev'in saten takımının da bu bölümde akıllara kazındığından hiç şüphemiz yok.

Alev'in saten takımının da bu bölümde akıllara kazındığından hiç şüphemiz yok.

Silkside butiğine ait olan bu saten takım, capcanlı rengiyle şıklığı size getirecek. Dilerseniz kemer ekleyerek belinizin hatlarını ortaya çıkarabilirsiniz, aynı Alev'in yaptığı gibi. 

Burada

Fiyatı 4.200 TL.

Alev'in yeşil küpelerini soranları ise buraya alalım.

Kıvılcım'ın blazer takımları her bölüm dikkat çekmeyi başarıyor. Bu takımı da onlardan biri.

Kıvılcım'ın blazer takımları her bölüm dikkat çekmeyi başarıyor. Bu takımı da onlardan biri.

adL markasına ait olan bu Siyah Kruvaze Uzun Kol Ceket 3.499 TL olup, kaliteli kumaşıyla her ortamda klas duruşunu sergileyecek cinsten. İlk günkü görünümünü koruyarak uzun yıllar size eşlik edeceğinden hiç şüphemiz yok.

Burada

Hazır trençkot havaları da geliyorken sepete atmalık bir parçayla sizi tanıştıralım.

Hazır trençkot havaları da geliyorken sepete atmalık bir parçayla sizi tanıştıralım.

Bershka markasına ait olan bu trend suni deri trençkot, havalı kombinlerinizin demirbaşı olacak. İster jeanlerle ister elbise veya eteklerle rahatlıkla kombinleyebileceğiniz bu parçaya bayılmamak elde değil.

Fiyatı 2.790 TL. Burada

Kazağı ise Massimo Dutti markasına ait ve fiyatı 2.550 TL. Buraya tıktık

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Doğa'nın bu montu bölüme damgasını vurdu diyebilir miyiz?

Doğa'nın bu montu bölüme damgasını vurdu diyebilir miyiz?

Geçtiğimiz bölümlerde Alev'in beyaz rengini giydiği bu montun siyah rengi de apayrı güzel değil mi? Buradan inceleyin

Fiyatı sadece 1.750 TL. 

Doğa'nın küpeleri ise burada

Triko bluz ise Stradivarius markasına ait, fiyatı ise 640 TL.

Triko bluz ise Stradivarius markasına ait, fiyatı ise 640 TL.

Basit şıklığın kapılarını aralayacak olan bu bluz özellikle jeanlerle harika bir uyum yakalayacak. Tükenmeden buraya tıklayarak ulaşın

Kızılcık Şerbeti'nin 54. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

Hepsiburada
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