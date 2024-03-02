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Abdullah Ünal Geri Döndü! Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket Abdullah Ünal Geri Döndü! Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 14:59

Kızılcık Şerbeti dizisinin 53. bölümünde giyilen dizi kıyafetleri ve bu kıyafetlere benzer önerileri sizlerle paylaşmak istedik, tıpkı her hafta yaptığımız gibi. Dizinin sevilen karakterleri Alev, Doğa, Nursema ve Kıvılcım'ın giydikleri kıyafetler hangi markalara ait ve bu kıyafetlerin fiyatları ne kadar? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bu listemizde bulacaksınız.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 02.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

👇"52. bölümde ne giyilmişti ki?" diyenleri buraya alalım.

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1. Doğa'nın date kombini herkesin beğenisini kazanmayı başardı.

1. Doğa'nın date kombini herkesin beğenisini kazanmayı başardı.

Rue Deri Bağcık Detaylı Haki Vatkalı Ceket 5.214 TL. Burada

2. Doğa'nın crop üstünü arayanları böyle alalım.

2. Doğa'nın crop üstünü arayanları böyle alalım.

Oysho'nun bu kapüşonlu crop sweatshirt modeli yumuşacık dokusuyla sizi iyi hissettireceği kesin.

Fiyatı 1.290 TL. Buraya tıktık

3. Alev'in bu kombinini biz de ona çok yakıştırdık. Peki, niye size de yakışmasın?

3. Alev'in bu kombinini biz de ona çok yakıştırdık. Peki, niye size de yakışmasın?

Ekol markasına ait olan bu Önü Düğmeli Çizgili Yelek modelinin maalesef bu rengi tükenmiş ancak siyah rengini incelemek isterseniz burada

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4. Kürk detaylı kaban arayışındaysanız bu önerimiz size.

4. Kürk detaylı kaban arayışındaysanız bu önerimiz size.

Ekol markasına ait olan bu yaka ve kol ucu kürklü detaylı kabanının bedenleri maalesef tükenmiş ancak 'ben beklerim' diyorsanız buradan inceleyebilirsiniz

5. "Evde rahat olmak tek istediğim" diyorsanız bu takım size göre.

5. "Evde rahat olmak tek istediğim" diyorsanız bu takım size göre.

Levidor markasına ait olan bu Pudra Bisiklet Yaka Cepli Penye Pantolonlu Spor Takım'ın yumuşacık kumaşına bayılacaksınız. Üstelik uygun fiyatlı. Buraya tıklayın

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6. Farklılıktan yana olanlar için harika bir crop önerisi olacak.

6. Farklılıktan yana olanlar için harika bir crop önerisi olacak.

Nefeli markasının Çizgili Fitilli Kısa Kol Crop modeli sizce de Doğa'ya çok yakışmamış mı? Burada

7. Alev'in bu şık kombinindeki parçaları arıyorsanız...

7. Alev'in bu şık kombinindeki parçaları arıyorsanız...

Stradivarius markasına ait olan Puantiyeli tül bluz modeli maalesef stokta yok. Beklemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz

Seize the Day markasına ait olan bu kırmızı pantolonun kalıbı bir harika. Üstelik fiyatı da 1890 TL. Burada

8. Nursema'nın bu vişne rengi ceketi de diziye damga vurdu diyebiliriz.

8. Nursema'nın bu vişne rengi ceketi de diziye damga vurdu diyebiliriz.

Tafta markasına ait olan bu ceketin 7 farklı renk seçeneği de var. Üstelik fiyatı da sadece 1.750 TL. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

9. Günlük kombinlerinizin kurtarıcı takımıyla sizi tanıştırmak istedik.

9. Günlük kombinlerinizin kurtarıcı takımıyla sizi tanıştırmak istedik.

Levidor Studio Siyah Taşlı Düğme Detaylı Gömlek Takım 998 TL. Burada

10. Basic kombinlerin kurtarıcısı olan kazaklar için harika bir seçenek daha.

10. Basic kombinlerin kurtarıcısı olan kazaklar için harika bir seçenek daha.

Defacto markasına ait olan bu uygun fiyatlı Fitted Açık Omuz Kazak modeli sadece 399 TL. Burada

Şimdiye kadar konuştuğumuz Kızılcık Şerbeti 53. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini de sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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