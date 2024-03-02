Abdullah Ünal Geri Döndü! Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
Abdullah Ünal Geri Döndü! Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
Kızılcık Şerbeti dizisinin 53. bölümünde giyilen dizi kıyafetleri ve bu kıyafetlere benzer önerileri sizlerle paylaşmak istedik, tıpkı her hafta yaptığımız gibi. Dizinin sevilen karakterleri Alev, Doğa, Nursema ve Kıvılcım'ın giydikleri kıyafetler hangi markalara ait ve bu kıyafetlerin fiyatları ne kadar? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bu listemizde bulacaksınız.
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Bu içerik 02.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Doğa'nın date kombini herkesin beğenisini kazanmayı başardı.
2. Doğa'nın crop üstünü arayanları böyle alalım.
3. Alev'in bu kombinini biz de ona çok yakıştırdık. Peki, niye size de yakışmasın?
4. Kürk detaylı kaban arayışındaysanız bu önerimiz size.
5. "Evde rahat olmak tek istediğim" diyorsanız bu takım size göre.
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6. Farklılıktan yana olanlar için harika bir crop önerisi olacak.
7. Alev'in bu şık kombinindeki parçaları arıyorsanız...
8. Nursema'nın bu vişne rengi ceketi de diziye damga vurdu diyebiliriz.
9. Günlük kombinlerinizin kurtarıcı takımıyla sizi tanıştırmak istedik.
10. Basic kombinlerin kurtarıcısı olan kazaklar için harika bir seçenek daha.
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