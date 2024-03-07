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Kaçırılmayacak Fırsatlarda Bugün: Levi's Markasının En Sevilen Ürünlerinde %20 İndirim

etiket Kaçırılmayacak Fırsatlarda Bugün: Levi's Markasının En Sevilen Ürünlerinde %20 İndirim

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 12:07

Jean denildiğinde aklınıza ilk gelen Levi's 501 modeli geliyorsa bu indirim tam da size göre. Amazon güvencesi altında satışa sunulan Levi's ürünlerinde, sepetinize eklediğinizde otomatik olarak uygulanan %20 indirim fırsatını kaçırmayın. Bu ürünler, günlük kombinlerinizi tamamlayacak ve tarzınıza yeni bir soluk getirecek. Bu fırsatı değerlendirerek, hem tarzınızı yenileyin hem de bütçenizi koruyun.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 06.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Jean denildiğinde aklınıza ilk gelen Levi's 501 modeli olmuyor mu?

1. Jean denildiğinde aklınıza ilk gelen Levi's 501 modeli olmuyor mu?

1873 yılından bu yana tüm dünya tarafından tercih edilen ve hayranlıkla kullanılan bu jeanler, kalitesi ve tarzıyla adeta bir ikon haline geldi. Bu benzersiz fırsatı kaçırmayın ve Levi's kalitesini ve 501'lerini, indirimli fiyatlarla deneyimleyin. 

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2. Kendine özgü tarzı ve konforuyla 501'ler, her gardıropta yerini almayı hak ediyor.

2. Kendine özgü tarzı ve konforuyla 501'ler, her gardıropta yerini almayı hak ediyor.

Levi's 501 Original Fit Jean Erkek Pantolon, günlük giyim için mükemmel bir seçim. Zamanın testlerinden geçerek günümüze kadar ulaşmayı başaran bu pantolonun popülaritesini hala sürdürmekte. Kendine özgü tarzı ve konforuyla 501'ler, her gardıropta yerini almayı hak ediyor. Bu eşsiz pantolona bir şans verin ve farkını kendiniz keşfedin. 

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3. Gömlek koleksiyonunuza yenisini eklemeye ne dersiniz?

3. Gömlek koleksiyonunuza yenisini eklemeye ne dersiniz?

Levi's Slim Fit Gömlek, çok satanlar listesinde kendine sağlam bir yer edinmiş. Hem günlük kullanım için ideal hem de özel davetlerde şıklığınızı tamamlayacak bir seçenek olan bu gömlek, 1.549 TL fiyat etiketiyle herkesin ilgi odağı. Üstelik sepette indirimde de.

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4. Bu fırsatla, Levi's New Ashland Erkek Kemer modeline %20 indirimli fiyatla sahip olabilirsiniz.

4. Bu fırsatla, Levi's New Ashland Erkek Kemer modeline %20 indirimli fiyatla sahip olabilirsiniz.

Levi's marka ürünlerde sepetinizi doldururken cebinizi yakmayacak bir fırsat sizleri bekliyor. Levi's, yıllardır kalitesi ve malzeme dayanıklılığı ile kullanıcıların bir numaralı tercihi olmuştur. Bu sebeple, bu indirim fırsatını kaçırmamalısınız. Kemer arayışlarınıza son verdirecek bu modeli hemen buradan inceleyin.

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5. Levi's markasının bu tişört modeli, herkesin yıllardır tercih ettiği ve en çok satan ürünlerinden biri olmaya devam ediyor.

5. Levi's markasının bu tişört modeli, herkesin yıllardır tercih ettiği ve en çok satan ürünlerinden biri olmaya devam ediyor.

Bu modeli listemize dahil etmemek, adeta bir eksiklik olurdu. Hem uygun fiyatlı olması hem de %20 indirim fırsatıyla sunulması, bu modeli daha da cazip hale getiriyor. Modelin farklı renk seçeneklerine de göz atmayı unutmayın. Bu sayede tarzınıza uygun bir seçim yapabilirsiniz.

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6. Levi's'ın 90'lı yıllardan ilham alan Sherpa Trucker ceketiyle, tarzınıza farklı bir boyut kazandırmanın tam zamanı.

6. Levi's'ın 90'lı yıllardan ilham alan Sherpa Trucker ceketiyle, tarzınıza farklı bir boyut kazandırmanın tam zamanı.

Fiyatı 1.631 TL olan bu ceket, kalitesi ve zarafetiyle her kıyafetinizi tamamlayacak bir parça olacak. Kendi tarzınızı keşfetmek ve fark yaratmak için Levi's markasının bu eşsiz ceketini tercih edebilirsiniz. Hem konforlu hem de şık bir deneyim sunan bu ürün, gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olmaya aday.

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7. Özellikle Levi's The Trucker Jacket mont modeli, erkek kullanıcılar tarafından büyük beğeni topluyor.

7. Özellikle Levi's The Trucker Jacket mont modeli, erkek kullanıcılar tarafından büyük beğeni topluyor.

Bir kullanıcının yorumu şöyle; 

Kumaşı yumuşak, ne kalın ne ince tam olması gerektiği gibi. Ben bir beden büyük aldım hoodielerin üstüne giyerim diye, çok güzel oluyor.

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8. Levi's Graphic Standard Hoodie, kaliteli kumaşıyla sizi her kış sıcak tutacak bir seçenek sunuyor.

8. Levi's Graphic Standard Hoodie, kaliteli kumaşıyla sizi her kış sıcak tutacak bir seçenek sunuyor.

Bu modelin üzerinde yer alan özgün baskı, tarzınıza farklı bir hava katacak. Üstelik şu anda indirimde olan bu hoodie, kalitesi ve şıklığıyla kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Kendinizi hem şık hem de sıcak hissetmek istiyorsanız, bu model tam size göre. 

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9. Levi's markasının ikonikleşmiş ürünlerinden biri daha...

9. Levi's markasının ikonikleşmiş ürünlerinden biri daha...

Levi's markasının ikonikleşmiş ürünlerinden biri olan Type 3 Sherpa Trucker ceketi, hem kalitesi hem de tarzı ile kullanıcıların gözdeleri arasında yer alıyor. 501 kotları kadar popüler olan bu kot ceket, indirimdeyken kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor. Levi's markasının bu efsanevi ceketi, indirim fırsatı ile birlikte daha da cazip hale geliyor.

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10. Yelek arayanlar için ideal bir seçenek sunuyoruz: Levi's Sunset Yelek.

10. Yelek arayanlar için ideal bir seçenek sunuyoruz: Levi's Sunset Yelek.

Bu ürün, Levi's kalitesi ve şıklığı ile sizi bekliyor. Üstelik şimdi %20 indirim fırsatıyla sahip olabilirsiniz. Levi's Sunset Yelek, tarzınıza tarz katacak ve gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak. Bu fırsatı kaçırmamak için acele edin.

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11. Yaz aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz o jean...

11. Yaz aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz o jean...

Levi's marka ürünlerde sepetinizde %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Tüm beden seçenekleri mevcut olan bu jeanin kesimine hayran kalacaksınız. Yaz aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz bu model, kalıbı ve duruşuyla adeta bir efsane. Bu fırsatı kaçırmayın!

Bir kullanıcının yorumu şöyle; 

Ürün oldukça güzel, ancak kalça kısmı biraz dar. Bu nedenle bir beden büyük alabilirsiniz. Kumaşının yumuşaklığı ise ayrı bir artı. 

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12. Dolabınızın kurtarıcı parçası olacak bu hoodieye bir şans verin.

12. Dolabınızın kurtarıcı parçası olacak bu hoodieye bir şans verin.

Sadece giyinip çıkmak istediğinizde bile, bu hoodie ile hem tarzınızı yansıtacak hem de rahatlığınızdan ödün vermeyeceksiniz. Kendine özgü tasarımı ve kaliteli kumaşı ile Levi's Rahat Grafikli Hoodie, günlük kullanımınız için ideal bir seçim olacak. 

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