Muğla'da 4 Dakikada İki Deprem Oldu: AFAD Deprem Büyüklüğünü 3.9 Olarak Açıkladı
Muğla'da 4 Dakikada İki Deprem Oldu: AFAD Deprem Büyüklüğünü 3.9 Olarak Açıkladı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dakikalar içerisinde bölgede peş peşe iki deprem yaşandı. Depremlerin büyüklüğü ve derinliği AFAD tarafından açıklandı. Peki, Muğla'da hissedilen depremlerin büyüklüğü ve derinliği ne kadardı?
İşte, AFAD tarafından açıklanan son depremler...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 21.44'te 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 21.44'te meydana gelen 3.9 büyüklüğünde depreme ilişkin detaylar AFAD tarafından X üzerinden paylaşıldı.
Bölgedeki ikinci deprem ise saat 21.48'de meydana geldi.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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