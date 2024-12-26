Narin Güran Davasında Flaş Gelişme: ''Narin Boğuşma İle Öldü''

''Arif Güran’da telefonu silinen kişilerden biridir. Keşke burada olsaydı. Devran, Kurtuluş, Fuat, hepsi telefon kayıtlarını silmiş. Diyorlar ki, “Biz hep siliyoruz.” Keşke Güran ailesi burada olsaydı da bunu söyleseydi. Bu dosyada beni en çok yoran şey, Salim’in kullandığı araçta Narin’in DNA kaydının bulunması. Devran’ın DNA’sı çıkıyor. Muhammet Kaya’nın DNA kaydı var. Salim’in biyolojik incelemedeki karşılaştırması neden yok? Salim’in DNA örneği yok. Peki, bu DNA bize neyi ifade ediyor? Bir şekilde bulaşmış DNA. Salim, önceden binmiş diyor ve bir cinayet işleniyor, yarım saat sonra araç hareket ediyor. Cinayet mahallinden bulaşma, arabaya bulaşması daha mantıklı.''