Narin Güran Davasında Flaş Gelişme: ''Narin Boğuşma İle Öldü''
Narin Güran Davasında Flaş Gelişme: ''Narin Boğuşma İle Öldü''
Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin Güran için görülen bugünkü davada kan donduran yeni gelişmeler yaşandı. Mahkemeden bilgiler aktaran gazeteci Emrullah Erdinç avukat Nahit Eren'in savunmasından önemli detayları aktardı.
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Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Narin Güran cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı.
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Öte yandan mahkemede yeni kritik gelişmeler de aktarıldı. Avukat Nahit Eren duruşmada şu ifadeleri kullandı:
''Enes’e sordum, “Narin herhangi bir eşyasına dokundun mu?” diye. ''
''Muhammet, “Çarşıya gittim, Osman bindi, terliği gördü,” dedi. ''
''Gelelim sürüntü örneklerine. Hep kan pozitif çıktı.''
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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