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Narin Güran Davasında Flaş Gelişme: ''Narin Boğuşma İle Öldü''

Narin Güran Davasında Flaş Gelişme: ''Narin Boğuşma İle Öldü''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 22:28

Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin Güran için görülen bugünkü davada kan donduran yeni gelişmeler yaşandı. Mahkemeden bilgiler aktaran gazeteci Emrullah Erdinç avukat Nahit Eren'in savunmasından önemli detayları aktardı.

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Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Narin Güran cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Narin Güran cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ederken aile üyelerinin polisleri yanlış yönlendirdiğini belirtti ve 'Herkes suç ortağı' ifadesini kullandı. Narin'in boğularak öldürüldüğünü vurgulayan savcı suçlulara ceza indirimi uygulanmamasını talep etti ve ve tutukluluklarının devamını istedi.

Öte yandan mahkemede yeni kritik gelişmeler de aktarıldı. Avukat Nahit Eren duruşmada şu ifadeleri kullandı:

Öte yandan mahkemede yeni kritik gelişmeler de aktarıldı. Avukat Nahit Eren duruşmada şu ifadeleri kullandı:

''Arif Güran’da telefonu silinen kişilerden biridir. Keşke burada olsaydı. Devran, Kurtuluş, Fuat, hepsi telefon kayıtlarını silmiş. Diyorlar ki, “Biz hep siliyoruz.” Keşke Güran ailesi burada olsaydı da bunu söyleseydi. Bu dosyada beni en çok yoran şey, Salim’in kullandığı araçta Narin’in DNA kaydının bulunması. Devran’ın DNA’sı çıkıyor. Muhammet Kaya’nın DNA kaydı var. Salim’in biyolojik incelemedeki karşılaştırması neden yok? Salim’in DNA örneği yok. Peki, bu DNA bize neyi ifade ediyor? Bir şekilde bulaşmış DNA. Salim, önceden binmiş diyor ve bir cinayet işleniyor, yarım saat sonra araç hareket ediyor. Cinayet mahallinden bulaşma, arabaya bulaşması daha mantıklı.''

''Enes’e sordum, “Narin herhangi bir eşyasına dokundun mu?” diye. ''

''Enes’e sordum, “Narin herhangi bir eşyasına dokundun mu?” diye. ''

''Narin’in başka bir araçta daha DNA’sı çıktı. O araç, Muhammet Kaya’nın aracı. Terlik meselesinde kullanılıyor. Sağ aracın pembe kıyafetinde Narin’in DNA’sı var. Elbise neden bu araçta? O elbisede leke olarak kimin DNA’sı çıkıyor? Enes’in.''

''Muhammet, “Çarşıya gittim, Osman bindi, terliği gördü,” dedi. ''

''Muhammet, “Çarşıya gittim, Osman bindi, terliği gördü,” dedi. ''

''Bizim bu elbiseyi bulmamız lazım. Narin’in DNA’sı çıkmış. Peki, o elbise nerede? Baran’ın ifadesine göre, “Ben elbiseyi aldım, babamın arabasına koydum, belki jandarma koku için ister,” dedi. Jandarmaya sorduk, beyaz elbise aldıklarını, ancak pembe elbiseden bahsedilmediğini söylediler.''

''Gelelim sürüntü örneklerine. Hep kan pozitif çıktı.''

''Gelelim sürüntü örneklerine. Hep kan pozitif çıktı.''

''Başka kan ile ilgili pozitif somut veri nerede? Arif Güran’ın evinin ahırında, zemininde bulundu. Sonra 25 Ağustos’ta kayaların üstünde insan kanı bulundu. Adli tıp, tüm kırıklarla birlikte kanama olacağını söylüyor. Bu neyi işaret ediyor? Olay anında boğuşmayı işaret ediyor.''

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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