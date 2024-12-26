Narin Güran Davasında Kavga Çıktı: Mahkeme Başkanı Salonu Boşalttı
Narin Güran Davasında Kavga Çıktı: Mahkeme Başkanı Salonu Boşalttı
Diyarbakır’da cinayete kurban giden Narin Güran için görülen mahkemede bugün ikinci duruşma yapılıyor. Duruşmada savcılık mütalaası sonrasında Narin’in babası Arif Güran konuşmaya başladı. Bu sırada Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz’ın araya girmesi sonrasında gerginlik yaşandı. Tutuklu sanıklardan anne Yüksel Güran, Nevzat Bahtiyar’a bağırdı. Enes Güran da sesini yükselterek konuşmaya çalıştı ancak jandarma ekiplerinin müdahalesi sonrasında susmak zorunda kaldı. Güran ailesinin üyelerinin mahkemede “Adalet istiyoruz” diye bağırmaya başlaması sonrasında mahkeme başkanı duruşmaya ara vererek solonun boşaltılmasını istedi.
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Diyarbakır’da korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran’ın bugün görülen davasında gergin anlar yaşandı.
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Duruşmayı yerinde takip eden gazeteci Rojda Altıntaş’ın aktardığına göre, Narin’in babası Arif Güran’ın ifadesi sonrasında Nevzat Bahtiyar’ın avukatıyla arasında tartışma başladı.
Bu sırada salonda bulunan diğer Güran ailesi üyeleri de bağırmaya başladı.
Mahkeme başkanı, duruşmada yükselen tansiyon sonrasında yarım saat sürecek ara verdiğini açıkladı ve duruşma salonunun boşaltılmasına karar verdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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