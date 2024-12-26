onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Narin Güran Davasında Kavga Çıktı: Mahkeme Başkanı Salonu Boşalttı

Narin Güran Davasında Kavga Çıktı: Mahkeme Başkanı Salonu Boşalttı

Diyarbakır
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.12.2024 - 16:58

Diyarbakır’da cinayete kurban giden Narin Güran için görülen mahkemede bugün ikinci duruşma yapılıyor. Duruşmada savcılık mütalaası sonrasında Narin’in babası Arif Güran konuşmaya başladı. Bu sırada Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz’ın araya girmesi sonrasında gerginlik yaşandı. Tutuklu sanıklardan anne Yüksel Güran, Nevzat Bahtiyar’a bağırdı. Enes Güran da sesini yükselterek konuşmaya çalıştı ancak jandarma ekiplerinin müdahalesi sonrasında susmak zorunda kaldı. Güran ailesinin üyelerinin mahkemede “Adalet istiyoruz” diye bağırmaya başlaması sonrasında mahkeme başkanı duruşmaya ara vererek solonun boşaltılmasını istedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Diyarbakır’da korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran’ın bugün görülen davasında gergin anlar yaşandı.

Diyarbakır’da korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran’ın bugün görülen davasında gergin anlar yaşandı.

Duruşmayı yerinde takip eden gazeteci Rojda Altıntaş’ın aktardığına göre, Narin’in babası Arif Güran’ın ifadesi sonrasında Nevzat Bahtiyar’ın avukatıyla arasında tartışma başladı.

Duruşmayı yerinde takip eden gazeteci Rojda Altıntaş’ın aktardığına göre, Narin’in babası Arif Güran’ın ifadesi sonrasında Nevzat Bahtiyar’ın avukatıyla arasında tartışma başladı.

Bu sırada salonda bulunan diğer Güran ailesi üyeleri de bağırmaya başladı.

Bu sırada salonda bulunan diğer Güran ailesi üyeleri de bağırmaya başladı.

Mahkeme başkanı, duruşmada yükselen tansiyon sonrasında yarım saat sürecek ara verdiğini açıkladı ve duruşma salonunun boşaltılmasına karar verdi.

Mahkeme başkanı, duruşmada yükselen tansiyon sonrasında yarım saat sürecek ara verdiğini açıkladı ve duruşma salonunun boşaltılmasına karar verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın