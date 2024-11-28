Narin Güran Cinayetinde Yeni Delil Ortaya Çıkmıştı: "Konuşma" Diye Tehdit Edilen Çocuğun Kim Olduğu Belli Oldu
Narin Güran Cinayetinde Yeni Delil Ortaya Çıkmıştı: "Konuşma" Diye Tehdit Edilen Çocuğun Kim Olduğu Belli Oldu
Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran cinayeti ile ilgili silinen güvenlik kamerası görüntüleri kurtarılmış ve olayla ilgili önemli bir delil elde edilmişti. Görüntülerde, Narin’in cansız bedeni bulunmadan bir gün önce aile meclisi oluşturulduğu ve küçük bir çocuğun “Jandarma sana sorarsa görmedim, bilmiyorum diyeceksin” diyerek tembihlendiği tespit edilmişti. Görüntülerdeki kişinin, tutuklu bulunan Ramazan Atasoy olduğu ortaya çıktı. Atasoy, geçtiğimiz günlerde düzenlenen duruşmada da tanıklık yapmayacağını söylemişti.
Kaynak: NTV
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Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde anne ile ağabey ile birlikte toplam 12 kişi tutuklanmıştı.
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Narin’in tutuklu bulunan amcası Erhan Güran’ın evinde aile meclisi kurulmuş ve silinen güvenlik kamerası görüntüleri TUBİTAK tarafından kurtarılmıştı.
NTV’de yer alan habere göre, aile meclisinde “konuşmayacaksın!” diye tehdit edilen küçük çocuğun tutuklu bulunan Ramazan Atasoy olduğu öğrenildi.
Ramazan Atasoy, kolluk ifadesinde Narin'i boğmakla suçlanan Salim Güran'a ilişkin önemli bilgi vermişti.
Jandarmanın 14 Eylül’de tuttuğu tutanakta, Ramazan Atasoy’un tutuklanmanın etkisiyle bir anlık sinir patlaması yaşayarak ağladığı belirtilerek, “Yaşadığı sinir patlaması neticesinde ağlamaklı olarak, “Muhtar Salim, senin a… k… Senin yüzünden başımız belaya girdi. Komutanım muhtar öğleden sonra yanıma geldiğinde üzerinde tarlada çalıştığı kıyafet yoktu. Temiz kıyafetleri vardı. Her iki ayağı ayak bileğine kadar suyun içine girmiş gibi ıslaktı” sözlerini sarf etti.
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Tutuklu sanık amca Salim Güran’ın 15 yaşındaki işçisi Ramazan Atasoy duruşmada tanıklık yapmadı. Jandarmalar eşliğinde tanık kürsüsüne gelen Atasoy’a hakim, tanıklık yapmak isteyip istemediğini sordu. Atasoy da “Tanık olmak istemiyorum” dedi. Tanık olmak istemeyince jandarmalar Atasoy’u kaldığı cezaevine geri götürdü. Mahkeme Başkanı, Atasoy'un hakkındaki bazı ek soruşturmalar nedeniyle tanıklık yapmama hakkı olduğunu da avukatlara hatırlattı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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