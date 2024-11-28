onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Narin Güran Cinayetinde Yeni Delil Ortaya Çıkmıştı: "Konuşma" Diye Tehdit Edilen Çocuğun Kim Olduğu Belli Oldu

Narin Güran Cinayetinde Yeni Delil Ortaya Çıkmıştı: "Konuşma" Diye Tehdit Edilen Çocuğun Kim Olduğu Belli Oldu

Diyarbakır
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.11.2024 - 12:29

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran cinayeti ile ilgili silinen güvenlik kamerası görüntüleri kurtarılmış ve olayla ilgili önemli bir delil elde edilmişti. Görüntülerde, Narin’in cansız bedeni bulunmadan bir gün önce aile meclisi oluşturulduğu ve küçük bir çocuğun “Jandarma sana sorarsa görmedim, bilmiyorum diyeceksin” diyerek tembihlendiği tespit edilmişti. Görüntülerdeki kişinin, tutuklu bulunan Ramazan Atasoy olduğu ortaya çıktı. Atasoy, geçtiğimiz günlerde düzenlenen duruşmada da tanıklık yapmayacağını söylemişti.

Kaynak: NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde anne ile ağabey ile birlikte toplam 12 kişi tutuklanmıştı.

Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde anne ile ağabey ile birlikte toplam 12 kişi tutuklanmıştı.

Narin’in tutuklu bulunan amcası Erhan Güran’ın evinde aile meclisi kurulmuş ve silinen güvenlik kamerası görüntüleri TUBİTAK tarafından kurtarılmıştı.

Narin’in tutuklu bulunan amcası Erhan Güran’ın evinde aile meclisi kurulmuş ve silinen güvenlik kamerası görüntüleri TUBİTAK tarafından kurtarılmıştı.

Görüntüler ve tüm detaylar 👇

NTV’de yer alan habere göre, aile meclisinde “konuşmayacaksın!” diye tehdit edilen küçük çocuğun tutuklu bulunan Ramazan Atasoy olduğu öğrenildi.

NTV’de yer alan habere göre, aile meclisinde “konuşmayacaksın!” diye tehdit edilen küçük çocuğun tutuklu bulunan Ramazan Atasoy olduğu öğrenildi.

Kaynak

Ramazan Atasoy, kolluk ifadesinde Narin'i boğmakla suçlanan Salim Güran'a ilişkin önemli bilgi vermişti.

Ramazan Atasoy, kolluk ifadesinde Narin'i boğmakla suçlanan Salim Güran'a ilişkin önemli bilgi vermişti.

“8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde ölü olarak bulunan Narin Güran isimli şahısla ilgili yapılan tahkikat neticesinde şüpheli olarak tespit edilen Ramazan Atasoy isimli şahıs, 13.09.2024 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Ardından Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmesi için tutuklama müzekkeresinin sevk imzasının Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kuşak tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı’na yapılacağı bildirilmiştir. Bu sebeple, şahıs Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasına asayiş timleri tarafından getirilmiştir. Cumhuriyet savcısının beklenildiği esnada, adı geçen şüpheli bekleme salonuna alınmıştır.”

Jandarmanın 14 Eylül’de tuttuğu tutanakta, Ramazan Atasoy’un tutuklanmanın etkisiyle bir anlık sinir patlaması yaşayarak ağladığı belirtilerek, “Yaşadığı sinir patlaması neticesinde ağlamaklı olarak, “Muhtar Salim, senin a… k… Senin yüzünden başımız belaya girdi. Komutanım muhtar öğleden sonra yanıma geldiğinde üzerinde tarlada çalıştığı kıyafet yoktu. Temiz kıyafetleri vardı. Her iki ayağı ayak bileğine kadar suyun içine girmiş gibi ıslaktı” sözlerini sarf etti.

Jandarmanın 14 Eylül’de tuttuğu tutanakta, Ramazan Atasoy’un tutuklanmanın etkisiyle bir anlık sinir patlaması yaşayarak ağladığı belirtilerek, “Yaşadığı sinir patlaması neticesinde ağlamaklı olarak, “Muhtar Salim, senin a… k… Senin yüzünden başımız belaya girdi. Komutanım muhtar öğleden sonra yanıma geldiğinde üzerinde tarlada çalıştığı kıyafet yoktu. Temiz kıyafetleri vardı. Her iki ayağı ayak bileğine kadar suyun içine girmiş gibi ıslaktı” sözlerini sarf etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tutuklu sanık amca Salim Güran’ın 15 yaşındaki işçisi Ramazan Atasoy duruşmada tanıklık yapmadı. Jandarmalar eşliğinde tanık kürsüsüne gelen Atasoy’a hakim, tanıklık yapmak isteyip istemediğini sordu. Atasoy da “Tanık olmak istemiyorum” dedi. Tanık olmak istemeyince jandarmalar Atasoy’u kaldığı cezaevine geri götürdü. Mahkeme Başkanı, Atasoy'un hakkındaki bazı ek soruşturmalar nedeniyle tanıklık yapmama hakkı olduğunu da avukatlara hatırlattı.

Tutuklu sanık amca Salim Güran’ın 15 yaşındaki işçisi Ramazan Atasoy duruşmada tanıklık yapmadı. Jandarmalar eşliğinde tanık kürsüsüne gelen Atasoy’a hakim, tanıklık yapmak isteyip istemediğini sordu. Atasoy da “Tanık olmak istemiyorum” dedi. Tanık olmak istemeyince jandarmalar Atasoy’u kaldığı cezaevine geri götürdü. Mahkeme Başkanı, Atasoy'un hakkındaki bazı ek soruşturmalar nedeniyle tanıklık yapmama hakkı olduğunu da avukatlara hatırlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın