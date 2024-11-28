Narin Güran Cinayetinde Yeni Delil Ortaya Çıkmıştı: "Konuşma" Diye Tehdit Edilen Çocuğun Kim Olduğu Belli Oldu

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran cinayeti ile ilgili silinen güvenlik kamerası görüntüleri kurtarılmış ve olayla ilgili önemli bir delil elde edilmişti. Görüntülerde, Narin’in cansız bedeni bulunmadan bir gün önce aile meclisi oluşturulduğu ve küçük bir çocuğun “Jandarma sana sorarsa görmedim, bilmiyorum diyeceksin” diyerek tembihlendiği tespit edilmişti. Görüntülerdeki kişinin, tutuklu bulunan Ramazan Atasoy olduğu ortaya çıktı. Atasoy, geçtiğimiz günlerde düzenlenen duruşmada da tanıklık yapmayacağını söylemişti.

Kaynak: NTV