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Narin Güran Cinayeti: Tutuklu Ağabey Enes Güran'ın Mahkemedeki İfadesi Ortaya Çıktı!

Narin Güran Cinayeti: Tutuklu Ağabey Enes Güran'ın Mahkemedeki İfadesi Ortaya Çıktı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
07.11.2024 - 13:38

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra köye 3 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde gömülü halde bulunmuştu. Bugün görülen ilk duruşmada cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın ardından ağabey Enes Güran hakim karşısına çıktı. Hakim, Enes Güran'a kolundaki ısırık izlerini ve amca Salim Güran'la annesi arasında ilişki olup olmadığını sordu. Enes, olayın ilk anında kendine zarar verdiğini söylerken, amcası ile annesi arasında bir ilişki olduğu iddiasını kabul etmedi. 

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Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra köye 3 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde gömülü halde bulunmuştu.

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra köye 3 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde gömülü halde bulunmuştu.

Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması başladı. Tutuklu bulundukları cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar duruşma salonunda.

Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması başladı. Tutuklu bulundukları cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar duruşma salonunda.

Nevzat Bahtiyar'ın ardından hakim karşısına geçen Enes Güran ise mahkemede şunları söyledi: 👇

Nevzat Bahtiyar'ın ardından hakim karşısına geçen Enes Güran ise mahkemede şunları söyledi: 👇

Mahkeme Başkanı, Enes Güran’a soruyor:

'Salim Güran’ı hiç gördün mü?'

Enes Güran: 'Hayır, görmedim.'

Mahkeme Başkanı: 'Nevzat gibi senin de çelişen beyanların var, neden?'

Enes Güran: 'Hatırlamadığım şeyler var.'

Mahkeme Başkanı: 'Bu çelişki bir şey gizlediğinizden değil yani?'

Enes Güran: 'Olayın şokundan, sayın hakim.'

Mahkeme Başkanı, Enes Güran’a soruyor:

'Babanız Narin’in kaybolduğunu 3. bir kişiden öğreniyor, neden babanıza haber vermediniz?'

Enes Güran: 'Narin’i aradığımda aklımda aile üyeleri yoktu, sadece Narin’in nerede olduğunu düşünüyordum.'

Mahkeme Başkanı: 'Peki Enes, jandarmanın şöyle bir tutanağı var: Aile üyelerinin sürekli yanlış bilgi verdiği belirtilmiş. Sen böyle bir şeye şahit oldun mu?'

Enes Güran: 'Hayır, sayın hakim.'

Mahkeme Başkanı: 'Nevzat'tan neden şüphelenmiyorsunuz? Şüphelenmediğiniz adam neden kardeşinizi öldürsün? Narin, anneni ve amcanı öyle görmüş olabilir mi?'

Enes Güran: 'Sayın hakim, o benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü.'

Mahkeme Başkanı: 'Haklısın, özür dilerim. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum.'

Mahkeme Başkanı, Enes Güran’a soruyor:

'Senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor.'

Enes Güran: 'Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok.'

'Salim’in kızlarıyla aranda sorun var mı?'

Enes Güran: 'Hayır.'

'Onlarla bir ilişkiye girdin mi?'

Enes Güran: 'Hayır.'

Mahkeme Başkanı, adliyeye bir vatandaşın gönderdiği dilekçeden Enes’e bir soruyu okudu: "Enes, sıcağı sıcağına kolunu ısırdıysan, cezaevinde neden kolunu ısırmadın?"

Mahkeme Başkanı, adliyeye bir vatandaşın gönderdiği dilekçeden Enes’e bir soruyu okudu: "Enes, sıcağı sıcağına kolunu ısırdıysan, cezaevinde neden kolunu ısırmadın?"

Enes Güran: 'Çünkü babamın beni merak ettiğini biliyordum, böyle görmesini istemedim.'

Mahkeme Başkanı: 'Ama cezaevinde sürekli telkinlerin var.'

Mahkeme Başkanı, Enes Güran’a soruyor:

'Narin’in cansız bedeni bulunduğunda köyde kadınlar birbirine girmiş. Anlatır mısın? Ben olsam sorardım, ‘Neyi biliyorsunuz?’ diye. Sen fen lisesi mezunusun, bu yaşta kepçe operatörü olmuşsun. Sence bu durum şüpheli değil mi?'

Enes Güran: 'Kadınlar kavga ettiği sırada ben oraya koştum. Sonra beni jandarma aldı, İl Jandarma’ya götürdü.'

Mahkeme Başkanı: 'Peki neden burada sanıksın? Düşündün mü?'

Enes Güran: 'Bilmiyorum.'

Savcı, Enes Güran’a soru soruyor:

'Fen ve teknoloji lisesi mezunu musun?'

Enes Güran: 'Evet.'

'Üç tutanakta da üst üste Narin’i aradığını söylüyorsun. Senin aklı başında bir çocuk olduğunu düşünerek soruyorum. Evden çıkınca kaçta döndün?'

Enes Güran: '17.30 sıraları.'

'Osman Güran ile konuşmuşsunuz, 4 dakika ne konuştunuz? Şarjın azdı.'

Enes Güran: '41 numara teklik istedim.'

'Telefonun 18.33’te kapanmış, bize az önce 'annem yemek için babamı aramamı söyledi' dedin. Niye şarja takmadın?'

Enes Güran: 'Şarja taktım.'

'Telefonu 19.11’e kadar açmıyorsun. O sırada Narin’in kaybolduğunu fark ediyorsunuz. Kendi telefonunu neden açmıyorsun, niye tek başına annen arıyor? Kardeşin kayboldu ve telefonu almadan dışarı çıktın, öyle mi?'

Enes Güran: 'Evet.'

GÜNCELLENECEK...

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