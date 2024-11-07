Narin Güran Cinayeti: Tutuklu Ağabey Enes Güran'ın Mahkemedeki İfadesi Ortaya Çıktı!
Narin Güran Cinayeti: Tutuklu Ağabey Enes Güran'ın Mahkemedeki İfadesi Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra köye 3 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde gömülü halde bulunmuştu. Bugün görülen ilk duruşmada cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın ardından ağabey Enes Güran hakim karşısına çıktı. Hakim, Enes Güran'a kolundaki ısırık izlerini ve amca Salim Güran'la annesi arasında ilişki olup olmadığını sordu. Enes, olayın ilk anında kendine zarar verdiğini söylerken, amcası ile annesi arasında bir ilişki olduğu iddiasını kabul etmedi.
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Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra köye 3 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde gömülü halde bulunmuştu.
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Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması başladı. Tutuklu bulundukları cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar duruşma salonunda.
Nevzat Bahtiyar'ın ardından hakim karşısına geçen Enes Güran ise mahkemede şunları söyledi: 👇
Mahkeme Başkanı, adliyeye bir vatandaşın gönderdiği dilekçeden Enes’e bir soruyu okudu: "Enes, sıcağı sıcağına kolunu ısırdıysan, cezaevinde neden kolunu ısırmadın?"
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