Narin Güran Cinayeti: Tutuklu Ağabey Enes Güran'ın Mahkemedeki İfadesi Ortaya Çıktı!

Mahkeme Başkanı, Enes Güran’a soruyor:

'Salim Güran’ı hiç gördün mü?'

Enes Güran: 'Hayır, görmedim.'

Mahkeme Başkanı: 'Nevzat gibi senin de çelişen beyanların var, neden?'

Enes Güran: 'Hatırlamadığım şeyler var.'

Mahkeme Başkanı: 'Bu çelişki bir şey gizlediğinizden değil yani?'

Enes Güran: 'Olayın şokundan, sayın hakim.'

Mahkeme Başkanı, Enes Güran’a soruyor:

'Babanız Narin’in kaybolduğunu 3. bir kişiden öğreniyor, neden babanıza haber vermediniz?'

Enes Güran: 'Narin’i aradığımda aklımda aile üyeleri yoktu, sadece Narin’in nerede olduğunu düşünüyordum.'

Mahkeme Başkanı: 'Peki Enes, jandarmanın şöyle bir tutanağı var: Aile üyelerinin sürekli yanlış bilgi verdiği belirtilmiş. Sen böyle bir şeye şahit oldun mu?'

Enes Güran: 'Hayır, sayın hakim.'

Mahkeme Başkanı: 'Nevzat'tan neden şüphelenmiyorsunuz? Şüphelenmediğiniz adam neden kardeşinizi öldürsün? Narin, anneni ve amcanı öyle görmüş olabilir mi?'

Enes Güran: 'Sayın hakim, o benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü.'

Mahkeme Başkanı: 'Haklısın, özür dilerim. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum.'

Mahkeme Başkanı, Enes Güran’a soruyor:

'Senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor.'

Enes Güran: 'Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok.'

'Salim’in kızlarıyla aranda sorun var mı?'

Enes Güran: 'Hayır.'

'Onlarla bir ilişkiye girdin mi?'

Enes Güran: 'Hayır.'