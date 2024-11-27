Narin Güran Cinayetinde Kritik Delil: "Sana Sorarlarsa Bilmiyorum, Görmedim Diyeceksin"

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni ortaya çıkan görüntüler davanın en önemli delillerinden biri olabilir. Narin “kaybolduktan” sonra silinen güvenlik kamerası görüntüleri, TÜBİTAK tarafından kurtarıldı. Görüntülerde, Narin’in babası Arif Güran ile ağabeyi Baran Güran, tutuklunan amca Erhan Güran ve aile büyüğü Ali Rıza Güran’ın, 15 yaşında olduğu tahmin edilen bir çocuğa baskı yaptığı yer aldı. Adeta sorgulanan küçük çocuk, “Jandarma sana bunları sorarsa ‘bilmiyorum, görmedim’ diyeceksin” diye tembihlenmiş.

Kaynak: Sözcü