Narin Güran Cinayetinde Kritik Delil: "Sana Sorarlarsa Bilmiyorum, Görmedim Diyeceksin"
Narin Güran Cinayetinde Kritik Delil: "Sana Sorarlarsa Bilmiyorum, Görmedim Diyeceksin"
Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni ortaya çıkan görüntüler davanın en önemli delillerinden biri olabilir. Narin “kaybolduktan” sonra silinen güvenlik kamerası görüntüleri, TÜBİTAK tarafından kurtarıldı. Görüntülerde, Narin’in babası Arif Güran ile ağabeyi Baran Güran, tutuklunan amca Erhan Güran ve aile büyüğü Ali Rıza Güran’ın, 15 yaşında olduğu tahmin edilen bir çocuğa baskı yaptığı yer aldı. Adeta sorgulanan küçük çocuk, “Jandarma sana bunları sorarsa ‘bilmiyorum, görmedim’ diyeceksin” diye tembihlenmiş.
Kaynak: Sözcü
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Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili anne ve ağabeyi dahil 12 kişi tutuklanmıştı.
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Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, 8 Eylül’de Narin’in cansız bedeninin bulunduğu günün bir gün öncesinde tutuklu bulunan amca Erhan Güran’ın evinde “aile meclisi” kurulmuş.
Silinen güvenlik kamerası görüntüleri, Ankara’da TÜBİTAK’ın yaptığı inceleme sonrasında kurtarılarak dava dosyasına girmiş.
Görüntülerde, 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğun, aile büyükleri tarafından adeta polis gibi sorgulandığı yer aldı.
Jandarma ekiplerinin videodan deşifre ettiği sözlerde aile büyüklerinin çocuğa karşı, “Enes o gün ne yapıyordu, evde yanında kim vardı? Bir kız mı getirmişti, kadın mı vardı? Ne oldu, o gün ne gördün bize baştan sona anlat. Bunu sana sorarlarsa ben bilmiyorum, görmedim diyeceksin. Bunu söylersen biz seni koruruz.” dediği öğrenildi.
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İşte TÜBİTAK tarafından kurtarılan silinen güvenlik kamerasının görüntüleri 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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