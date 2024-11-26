Narin Güran Cinayetinde Yeni Görüntüler: Narin İçin WhatsApp Grubu da Kurmuşlar
Narin Güran Cinayetinde Yeni Görüntüler: Narin İçin WhatsApp Grubu da Kurmuşlar
Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Küçük kızın cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın aracının görüntüleri ortaya çıktı. Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini sadece 40 dakika uğraşarak dere kenarına gömmüş. Ayrıca, tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın, Narin kaybolduktan sonra WhatsApp grubu kurduğu ve arama çalışmalarını bu grup üzerinden yönlendirilemeye çalıştığı da ortaya çıktı.
İşte tüm Türkiye’yi üzüntüye boğan Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni ortaya çıkan görüntüler…
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8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır’da öldürüldükten sonra 19 gün boyunca kayıp olarak aranmıştı. Olayla ilgili, Narin’in annesi ile ağabeyi dahil 12 kişi tutuklanmıştı.
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Geçtiğimiz günlerde ilk duruşması yapılan davanın dosyasında, bölgede bulunan bir çiftlik evinin güvenlik kamerası görüntüleri yer aldı. Görüntülerde, Narin Güran'ın cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın 21 Ağustos'ta saat 15.42 sıralarında Tavşantepe Mahallesi'nden cesedi gizlediği Eğertutmaz Deresi'ne doğru gittiği görülüyor.
Kayıtlarda, yaklaşık 40 dakika sonra Bahtiyar'ın aracıyla buradan ayrıldığı ve 16.23 sıralarında çiftlik evine yakın bir noktadan geçtiği yer alıyor. Sanık Bahtiyar'ın saat 16.45 sıralarında tekrar Tavşantepe Mahallesi'ne doğru seyir halinde olduğu görülüyor.
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Kasım'da görülen davanın ilk duruşmasında sanık Bahtiyar, savunmasında, "Cesedi dereye bıraktıktan sonra baldızımın evine gittim. Bize peynir yapmıştı, onu alıp eve geldim." ifadelerini kullanmıştı.
Dava dosyasında ayrıca Narin Güran kaybolduktan sonra WhatsApp grubu oluşturulduğu, amca Salim ve ağabey Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu bazı aile fertlerinin bu grupta yer aldığına ilişkin bilgiler yer alıyor.
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Sözcü’den Özgür Cebe’nin iddiasına göre, Narin’in tutuklu amcası Salim Güran, WhatsApp grubuyla arama faaliyetlerine katılan jandarmanın tüm hareketlerini yakından takip edebilmek ve buna göre alınacak önlemlerle ilgili konuşmak için grubu kurdu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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