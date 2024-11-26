Narin Güran Cinayetinde Yeni Görüntüler: Narin İçin WhatsApp Grubu da Kurmuşlar

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Küçük kızın cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın aracının görüntüleri ortaya çıktı. Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini sadece 40 dakika uğraşarak dere kenarına gömmüş. Ayrıca, tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın, Narin kaybolduktan sonra WhatsApp grubu kurduğu ve arama çalışmalarını bu grup üzerinden yönlendirilemeye çalıştığı da ortaya çıktı.

İşte tüm Türkiye’yi üzüntüye boğan Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni ortaya çıkan görüntüler…