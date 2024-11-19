Narin Güran Cinayetinde Halı Detay: Tutuklu Bulunan Enes Güran Ağabeyine Cezaevinde Sormuş!

Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak aranan Narin Güran’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Küçük kızın cinayeti ile ilgili tutuklanan ağabeyi Enes Güran’ın, cezaevinde büyük ağabeyi Baran Güran ile yaptığı görüşmenin detayları dikkat çekti. Enes Güran’ın, kendisini cezaevinde ziyarete gelen Baran Güran’a, “Ağabey Van'a giden halılar ne oldu?” diye sorduğu, Baran Güran'ın ise, “Biz onları hallettik sen rahat ol” dediği öne sürüldü. Narin’in cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’i evde bulunan halı üzerinde ölü olarak gördüğünü söylemişti.