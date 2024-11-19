Narin Güran Cinayetinde Halı Detay: Tutuklu Bulunan Enes Güran Ağabeyine Cezaevinde Sormuş!
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Narin Güran Cinayetinde Halı Detay: Tutuklu Bulunan Enes Güran Ağabeyine Cezaevinde Sormuş!
Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak aranan Narin Güran’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Küçük kızın cinayeti ile ilgili tutuklanan ağabeyi Enes Güran’ın, cezaevinde büyük ağabeyi Baran Güran ile yaptığı görüşmenin detayları dikkat çekti. Enes Güran’ın, kendisini cezaevinde ziyarete gelen Baran Güran’a, “Ağabey Van'a giden halılar ne oldu?” diye sorduğu, Baran Güran'ın ise, “Biz onları hallettik sen rahat ol” dediği öne sürüldü. Narin’in cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’i evde bulunan halı üzerinde ölü olarak gördüğünü söylemişti.
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Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan 12 sanık, geçtiğimiz günlerde mahkemeye çıkmış ve toplam 3 gün süren mahkemede tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.
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Narin Güran cinayetinde, evde bulunan koltuk örtüsü, yolluk ve masa örtülerinin yıkandığı, halıların iki kez yıkandığı, yıkama işlemlerini yenge Hediye Güran’ın organize ettiği iddia edilmişti.
A Haber, geçtiğimiz günlerde dava dosyasına giren halıların görüntülerini yayınladı.
Halılar üzerinde özel ışıklandırma sistemiyle yapılan DNA örneği ve biyolojik bulgu çalışmasının sonucunda herhangi bir somut delile ulaşılamadığı belirtildi.
Ayrıca, tutuklu bulunan Enes Güran’ın, kendisini cezaevinde ziyarete gelen Baran Güran’a, “Ağabey Van'a giden halılar ne oldu?” diye sorduğu, Baran Güran'ın ise, “Biz onları hallettik sen rahat ol” dediği öne sürüldü.
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Narin'in cesedini dereye koyan kişi olarak bilinen komşu Nevzat Bahtiyar, ikinci ifadesinde “Salim beni Narin’in evine çağırdı. Gittiğimde tüm odaların kapıları kapalıydı. Sadece bir odanın kapısı açıktı. İçeri girdiğimde Narin’in cesedi yerde halının üzerindeydi. Ağzından köpük şeklinde bir sıvı gelmişti. Salim Narin’i kendisinin öldürdüğünü söyledi ve getirdiği battaniyeye sardıktan sonra dereye atmam için bana verdi. Bende cesedi evden alıp çıktım. Sonra çuvala bırakıp dereye gizledim” demişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Ya kardeşin yeni ölmüş yetmez katil sensin diye içeridesin nasıl gelebilirsin ,siz ne tür birşeysiniz , tarikat mısınız ,ne siniz
Bu gevşeğin neden güldüğünü anlamıyorum .
dısaridaki zibidi de kimin yaptigini biliyor düne kadar yapan cezasini ceksin diyen düğme şimdi örtbas pesinde