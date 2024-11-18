"Gizli Toplantı" Detayı: Narin Güran Cinayetinin İtirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu!
"Gizli Toplantı" Detayı: Narin Güran Cinayetinin İtirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu!
Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran’ın cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davada, cesedi gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar açıklamalarda bulundu. İlk kez A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'a konuşan İbrahim Bahtiyar, abi Enes Güran'ın yüzünün mosmor, Salim Güran'ın yüzünün ise sapsarı olduğunu dile getirdi. Babası katilse, Güran ailesinin kendisini neden ve nasıl bu kadar sahiplendiğini anlayamadığını dile getirdi.
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19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan güzel kızımız Narin Güran'ın davasında 8 yaşındaki kızın annesi, amcası ve abisi dahil 12 kişi tutuklanmıştı.
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Narin'i çuvalın içine koyup gömdüğünü kabul eden Nevzat Bahtiyar'ın itirafçı oluşunun ardından Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili dava, 7 Kasım'da görülmeye başladı.
Her bir detayı ayrı mesele olan, şüphelilerin hiçbir dediğinin birbirini tutmadığı davada en son gelişme amca Salim Güran’ın küçük kızın kaybolduğu gün kullandığı araçla köyün içinden hızla geçtiği görüntülerin ortaya çıkışı olmuştu.
Geçtiğimiz dakikalarda, Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ilk kez A Haber'e konuştu. Hem Narin'in cansız bedeni bulunmadan önceki hem de sonraki süreci anlattı...
A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan İbrahim Bahtiyar, babasının Narin'in cansız bedenini taşıyıp, gömdüğünü onlara hiç belli etmediğini vurguladı, Salim Güran hakkında da yeni bir iddia ortaya attı;
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18 yaşındaki şüpheli ağabeyi Enes Güran'ın yüzündeki morluğu ise anlamlandıramadığını belirtti;
Cinayetten haberi olmadığını dile getiren büyük ağabey Baran Güran hakkında da konuştu.
Güran ailesinin toplantılarına ve WhatsApp grubuna da dikkat çekti;
A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'dan "Ali Rıza Güran size mi geldi? Nasıl oldu olay?" sorusu geldiğinde ise Salim Güran'ın babasını tehdit ettiğini söyledi. Ali Rıza ile şahsi olarak görüşüp konuşmadığını vurgulayan İbrahim Bahtiyar, babası katilse kendisini neden bu kadar sahiplendiklerini de merak ettiğini dile getirdi.
"Demişler, Narin'i Nevzat öldürmüş belli. Her şey ortada belli. Suçu kabullensin çocukları yine köyüne, evlerine girsin. Biz onlara karışmayacağız. İhtiyaçları olursa biz karşılayacağız. Bu kelimeleri Hasan Kaya'ya söylemişti" diyerek konuya giriş yapan İbrahim Bahtiyar, sözlerini;
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