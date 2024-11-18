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"Gizli Toplantı" Detayı: Narin Güran Cinayetinin İtirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu!

"Gizli Toplantı" Detayı: Narin Güran Cinayetinin İtirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.11.2024 - 09:20

Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran’ın cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davada, cesedi gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar açıklamalarda bulundu. İlk kez A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'a konuşan İbrahim Bahtiyar, abi Enes Güran'ın yüzünün mosmor, Salim Güran'ın yüzünün ise sapsarı olduğunu dile getirdi. Babası katilse, Güran ailesinin kendisini neden ve nasıl bu kadar sahiplendiğini anlayamadığını dile getirdi.

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19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan güzel kızımız Narin Güran'ın davasında 8 yaşındaki kızın annesi, amcası ve abisi dahil 12 kişi tutuklanmıştı.

19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan güzel kızımız Narin Güran'ın davasında 8 yaşındaki kızın annesi, amcası ve abisi dahil 12 kişi tutuklanmıştı.

Narin'i çuvalın içine koyup gömdüğünü kabul eden Nevzat Bahtiyar'ın itirafçı oluşunun ardından Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili dava, 7 Kasım'da görülmeye başladı.

Narin'i çuvalın içine koyup gömdüğünü kabul eden Nevzat Bahtiyar'ın itirafçı oluşunun ardından Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili dava, 7 Kasım'da görülmeye başladı.

Her bir detayı ayrı mesele olan, şüphelilerin hiçbir dediğinin birbirini tutmadığı davada en son gelişme amca Salim Güran’ın küçük kızın kaybolduğu gün kullandığı araçla köyün içinden hızla geçtiği görüntülerin ortaya çıkışı olmuştu.

Her bir detayı ayrı mesele olan, şüphelilerin hiçbir dediğinin birbirini tutmadığı davada en son gelişme amca Salim Güran’ın küçük kızın kaybolduğu gün kullandığı araçla köyün içinden hızla geçtiği görüntülerin ortaya çıkışı olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda, Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ilk kez A Haber'e konuştu. Hem Narin'in cansız bedeni bulunmadan önceki hem de sonraki süreci anlattı...

Geçtiğimiz dakikalarda, Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ilk kez A Haber'e konuştu. Hem Narin'in cansız bedeni bulunmadan önceki hem de sonraki süreci anlattı...

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan İbrahim Bahtiyar, babasının Narin'in cansız bedenini taşıyıp, gömdüğünü onlara hiç belli etmediğini vurguladı, Salim Güran hakkında da yeni bir iddia ortaya attı;

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan İbrahim Bahtiyar, babasının Narin'in cansız bedenini taşıyıp, gömdüğünü onlara hiç belli etmediğini vurguladı, Salim Güran hakkında da yeni bir iddia ortaya attı;

'Yok vallahi ağabey hiç belli etmedi. Mide hastalığı var onda, mideden ameliyat oldu. Biz diyorduk hastadır. Bir de Salim Güran ilk köye geldiğimde yüzünde bir sarılık olmuştu. Yüz siması değişti. Zaten ben bunu dile de getirdim' dedi.

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18 yaşındaki şüpheli ağabeyi Enes Güran'ın yüzündeki morluğu ise anlamlandıramadığını belirtti;

18 yaşındaki şüpheli ağabeyi Enes Güran'ın yüzündeki morluğu ise anlamlandıramadığını belirtti;

'Benim abimgil de girmişti mısırın içine, bu kadar insan girmiş bakmış. Hiçbir insanın gözü morarmamıştı. Olayın üçüncü gününde eve geldiğimde ben onun yüzünü gördüm. Dedim bu çocuğun yüzü niye mosmor olmuş?' açıklamasında bulundu.

Cinayetten haberi olmadığını dile getiren büyük ağabey Baran Güran hakkında da konuştu.

Cinayetten haberi olmadığını dile getiren büyük ağabey Baran Güran hakkında da konuştu.

'Baran'a bakıyorum, Baran da sabah akşam ağlıyor bu çocuğun gözünde bir şey yok. Neden Enes'in gözü mosmor?' ifadelerini kullandı.

Güran ailesinin toplantılarına ve WhatsApp grubuna da dikkat çekti;

Güran ailesinin toplantılarına ve WhatsApp grubuna da dikkat çekti;

'Ağabey camide ben gördüm toplantı yapıyorlardı. Aralarına giremedim. Tabii sadece onların ailesi vardı. Ali Rıza Güran içindeydi' diyen İbrahim Bahtiyar, 'Ömer Güran vardı. 17-18 yaşındaki gençlerdi. Ali Rıza Güran'ın çocuklarıydı. Yanlış olmasın telefonları da kaldırmışlardı. Ellerinde yoktu. Aralarında yabancı kimse yoktu. Onların WhatsApp grubu da vardı. WhatsApp grubu vardı konuşuyorlardı. Ben Baran'ın telefonunda gördüm. Ne konuştuklarını bilmiyorum' açıklamasında bulundu.

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'dan "Ali Rıza Güran size mi geldi? Nasıl oldu olay?" sorusu geldiğinde ise Salim Güran'ın babasını tehdit ettiğini söyledi. Ali Rıza ile şahsi olarak görüşüp konuşmadığını vurgulayan İbrahim Bahtiyar, babası katilse kendisini neden bu kadar sahiplendiklerini de merak ettiğini dile getirdi.

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'dan "Ali Rıza Güran size mi geldi? Nasıl oldu olay?" sorusu geldiğinde ise Salim Güran'ın babasını tehdit ettiğini söyledi. Ali Rıza ile şahsi olarak görüşüp konuşmadığını vurgulayan İbrahim Bahtiyar, babası katilse kendisini neden bu kadar sahiplendiklerini de merak ettiğini dile getirdi.

"Demişler, Narin'i Nevzat öldürmüş belli. Her şey ortada belli. Suçu kabullensin çocukları yine köyüne, evlerine girsin. Biz onlara karışmayacağız. İhtiyaçları olursa biz karşılayacağız. Bu kelimeleri Hasan Kaya'ya söylemişti" diyerek konuya giriş yapan İbrahim Bahtiyar, sözlerini;

"Demişler, Narin'i Nevzat öldürmüş belli. Her şey ortada belli. Suçu kabullensin çocukları yine köyüne, evlerine girsin. Biz onlara karışmayacağız. İhtiyaçları olursa biz karşılayacağız. Bu kelimeleri Hasan Kaya'ya söylemişti" diyerek konuya giriş yapan İbrahim Bahtiyar, sözlerini;

'Demiş ki zaten Nevzat öldürmüş kabullensin çocuklar çıksın cezaevinden. Ben dedim siz böyle diyorsunuz, babam öldürmüş ise niye bizi köye çağırıyorsun? Çocuğun katilini neden köyünde barındırıyorsunuz, sahipleniyorsunuz, niye ev veriyorsunuz?' sorularıyla noktaladı.

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