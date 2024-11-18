"Gizli Toplantı" Detayı: Narin Güran Cinayetinin İtirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu!

'Ağabey camide ben gördüm toplantı yapıyorlardı. Aralarına giremedim. Tabii sadece onların ailesi vardı. Ali Rıza Güran içindeydi' diyen İbrahim Bahtiyar, 'Ömer Güran vardı. 17-18 yaşındaki gençlerdi. Ali Rıza Güran'ın çocuklarıydı. Yanlış olmasın telefonları da kaldırmışlardı. Ellerinde yoktu. Aralarında yabancı kimse yoktu. Onların WhatsApp grubu da vardı. WhatsApp grubu vardı konuşuyorlardı. Ben Baran'ın telefonunda gördüm. Ne konuştuklarını bilmiyorum' açıklamasında bulundu.