Narin Güran Cinayetinde Yeni Görüntüler: Tutuklu Bulunan Amca Salim Güran’ın Aracı Ortaya Çıktı

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Sözcü’nün yayınladığı görüntülerde, amca Salim Güran’ın küçük kızın kaybolduğu gün kullandığı araçla köyün içinden hızla geçtiği görüldü. Amca, “şüpheli bir araç gördüm, peşinden gittim” diyerek kendini savundu. Ayrıca Narin kaybolduktan sonra jandarmaya hatsız telefon üzerinden yapılan ihbarlar da dikkat çekti.

İşte Narin Güran cinayetinde ortaya çıkan yeni görüntüler…