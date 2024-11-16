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Narin Güran Cinayetinde Yeni Görüntüler: Tutuklu Bulunan Amca Salim Güran’ın Aracı Ortaya Çıktı

Narin Güran Cinayetinde Yeni Görüntüler: Tutuklu Bulunan Amca Salim Güran’ın Aracı Ortaya Çıktı

Diyarbakır
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.11.2024 - 13:22

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Sözcü’nün yayınladığı görüntülerde, amca Salim Güran’ın küçük kızın kaybolduğu gün kullandığı araçla köyün içinden hızla geçtiği görüldü. Amca, “şüpheli bir araç gördüm, peşinden gittim” diyerek kendini savundu. Ayrıca Narin kaybolduktan sonra jandarmaya hatsız telefon üzerinden yapılan ihbarlar da dikkat çekti.

İşte Narin Güran cinayetinde ortaya çıkan yeni görüntüler…

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Narin Güran’ın, 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkmış ve 8 yaşındaki kızın annesi ile abisi dahil 12 kişi tutuklanmıştı.

Narin Güran’ın, 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkmış ve 8 yaşındaki kızın annesi ile abisi dahil 12 kişi tutuklanmıştı.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre; 15.15 ile 16.40 saatleri arasında öldürüldüğü belirlenen Narin’in amcası Salim Güran, köyün içinde saat 18.59’da hızla kullandığı araçla güvenlik kamerasına yakalandı.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre; 15.15 ile 16.40 saatleri arasında öldürüldüğü belirlenen Narin’in amcası Salim Güran, köyün içinde saat 18.59’da hızla kullandığı araçla güvenlik kamerasına yakalandı.

Kaynak

Amca bu görüntülerle ilgili, köyde şüpheli bir araç gördüğünü ve bu aracı takip ettiği şeklinde kendini savundu.

Amca bu görüntülerle ilgili, köyde şüpheli bir araç gördüğünü ve bu aracı takip ettiği şeklinde kendini savundu.

Ayrıca, Narin kaybolduktan sonra jandarmaya sim kartları çıkarılarak yapılan ihbarlarla da yanlış yönlendirme yapıldığı ortaya çıktı.

Ayrıca, Narin kaybolduktan sonra jandarmaya sim kartları çıkarılarak yapılan ihbarlarla da yanlış yönlendirme yapıldığı ortaya çıktı.

Bu ihbarın birinde Narin’in büyükbaş hayvan taşıma işlerinde kullanılan arkası açık bir kamyonetin kasasında görüldüğü, bu kamyonetin Tavşantepe Köyüne komşu köy olan Gönenli Köyü'ne doğru gittiğine dair yalan ihbarda bulunuldu.

Bu ihbarın birinde Narin’in büyükbaş hayvan taşıma işlerinde kullanılan arkası açık bir kamyonetin kasasında görüldüğü, bu kamyonetin Tavşantepe Köyüne komşu köy olan Gönenli Köyü'ne doğru gittiğine dair yalan ihbarda bulunuldu.
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Yine sim kartı çıkarılan bir telefondan köyün yakınlarında beyaz ve gri renkli bir aracın görüldüğü, bu araçların köyün çevresinden hızla uzaklaştığı için Narin’in bu araçlar tarafından da kaçırılmış olabileceği ihbarı yapıldı.

Yine sim kartı çıkarılan bir telefondan köyün yakınlarında beyaz ve gri renkli bir aracın görüldüğü, bu araçların köyün çevresinden hızla uzaklaştığı için Narin’in bu araçlar tarafından da kaçırılmış olabileceği ihbarı yapıldı.

Jandarmanın yaptığı incelemede iki ihbarın da yalan olduğu ortaya çıktı.

Jandarmanın yaptığı incelemede iki ihbarın da yalan olduğu ortaya çıktı.

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