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Narin Güran Cinayeti: Ailenin Mahkemede Israrla İstediği Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Narin Güran Cinayeti: Ailenin Mahkemede Israrla İstediği Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.11.2024 - 18:54

Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran cinayeti ile ilgili ilk mahkeme geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Küçük kızın babası Arif Güran, mahkeme öncesinde ve mahkemede ısrarla Dara 2. Askeri Üs Bölgesi’ne ait güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasını talep etmişti. Ailenin iddiasına göre, güvenlik kamerası görüntülerinde cinayeti Nevzat Bahtiyar’ın işlediği ortaya çıkacaktı. Bugün askeri üs bölgesinin kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, araç trafiği dikkat çekti.

İşte Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni ortaya çıkan görüntüler…

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Narin Güran’ın, Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili Narin’in annesi ile ağabeyi dahil 12 kişi tutuklanmıştı.

Narin Güran’ın, Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili Narin’in annesi ile ağabeyi dahil 12 kişi tutuklanmıştı.

Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklu sanıklar geçtiğimiz günlerde ilk kez mahkemeye çıktı ve 3 gün süren duruşma sonrasında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı kararı çıktı. Mahkemenin yeni duruşması ise 26 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklu sanıklar geçtiğimiz günlerde ilk kez mahkemeye çıktı ve 3 gün süren duruşma sonrasında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı kararı çıktı. Mahkemenin yeni duruşması ise 26 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

Narin’in babası Arif Güran, Dara 2. Askeri Üs Bölgesi’nin güvenlik kamerası görüntülerinin dava dosyasına girmesi sonrasında cinayetin çözüleceğini iddia etmişti. Tutuklu sanıkları avukatları da mahkemede görüntülerin önemli olduğunu ifade etmişti.

Narin’in babası Arif Güran, Dara 2. Askeri Üs Bölgesi’nin güvenlik kamerası görüntülerinin dava dosyasına girmesi sonrasında cinayetin çözüleceğini iddia etmişti. Tutuklu sanıkları avukatları da mahkemede görüntülerin önemli olduğunu ifade etmişti.

Yeni ortaya çıkan görüntülerde, araç hareketliliği görülürken, avukatların görüntülerin incelenmesi için başvuru yapacakları iddia edildi.

Yeni ortaya çıkan görüntülerde, araç hareketliliği görülürken, avukatların görüntülerin incelenmesi için başvuru yapacakları iddia edildi.

İşte Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni ortaya çıkan görüntüler 👇

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