Narin Güran Cinayeti: Ailenin Mahkemede Israrla İstediği Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran cinayeti ile ilgili ilk mahkeme geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Küçük kızın babası Arif Güran, mahkeme öncesinde ve mahkemede ısrarla Dara 2. Askeri Üs Bölgesi’ne ait güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasını talep etmişti. Ailenin iddiasına göre, güvenlik kamerası görüntülerinde cinayeti Nevzat Bahtiyar’ın işlediği ortaya çıkacaktı. Bugün askeri üs bölgesinin kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, araç trafiği dikkat çekti.

İşte Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni ortaya çıkan görüntüler…