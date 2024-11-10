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Narin Güran'ın Babası Arif Güran İlk Mahkeme Sonrası Konuştu: "Kızımı Nevzat Bahtiyar Katletti"

Narin Güran'ın Babası Arif Güran İlk Mahkeme Sonrası Konuştu: "Kızımı Nevzat Bahtiyar Katletti"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
10.11.2024 - 15:36

Narin Güran cinayetinin ilk duruşması sonrası baba Arif Güran, A Haber'de açıklamalarda bulundu. Arif Güran, Navzat Bahtiyar'ın mahkeme salonunda tek damla gözyaşı dökmediğini öne sürerek şunları söyledi:  'Nevzat hariç herkes ağladı. Duruşma salonunda robot gibiydi. Benim kızımı Nevzat katletti. Bu insan acımasız bir insandır.' 

Kaynak: A Haber

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Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra köye 3 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde gömülü halde bulunmuştu.

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra köye 3 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde gömülü halde bulunmuştu.

Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın ilk kez hakim karşısına çıktığı geçen günkü duruşmanın ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verildi.

Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın ilk kez hakim karşısına çıktığı geçen günkü duruşmanın ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verildi.

Narin Güran cinayetinin ilk duruşması sonrası baba Arif Güran, A Haber'de açıklamalarda bulundu. Güran, Nevzat Bahtiyar'ı suçladığı açıklamasında, "Nevzat hariç herkes ağladı. Duruşma salonunda robot gibiydi. Benim kızımı Nevzat katletti" dedi.

Narin Güran cinayetinin ilk duruşması sonrası baba Arif Güran, A Haber'de açıklamalarda bulundu. Güran, Nevzat Bahtiyar'ı suçladığı açıklamasında, "Nevzat hariç herkes ağladı. Duruşma salonunda robot gibiydi. Benim kızımı Nevzat katletti" dedi.

Baba Arif Güran'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 👇

Baba Arif Güran'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 👇

'Ben ailemden şüphelenmem. Ancak devlet şüphelenmiş ve cezaevine atmışsa cezasını çekecek. Ancak suçu yoksa devlet onu bırakacak ki ben onunla yaşayayım. İnsan Allah'tan korkar. Bugüne kadar yüzlerce röportaj verdim. Bir gün bile Nevzat'ın namusu hakkında kötü laf söylemedim. Ancak o insan 3 gün orada salonun yüzde 80'i ağlarken o adamın gözleri bile dolmadı. Demek ki bu acımasız bir insandır.'

'Allah'ın izniyle bu olay çözülecek. Benim kanaatim benim kızımı Nevzat Bahtiyar katletti. Bu insan acımasız bir insandır. Narin'in annesi ve Enes'in verdiği ifadede salonda çok insan ağladı. Beni namusum, kızım ve oğlumda itham ediyorlar. Dünyada en zor olan şey bunlardır. Nevzat hemen hemen 1 saat ifade verdi. Sadece 2 kelime söyledi. 'Salim beni çağırdı çocuğu buradan aldım götürdüm' dedi. Her şeyi biliyor ancak diğer soruları hatırlamıyor.'

.

Nevzat Bahtiyar, mahkemede verdiği ifadede, Narin'in amca Salim Güran ile anne Yüksel Güran arasındaki ilişkiyi gördükten sonra öldürüldüğünü ve kendisinin olay yerine çağrıldığını iddia etmişti.

Nevzat Bahtiyar, mahkemede verdiği ifadede, Narin'in amca Salim Güran ile anne Yüksel Güran arasındaki ilişkiyi gördükten sonra öldürüldüğünü ve kendisinin olay yerine çağrıldığını iddia etmişti.

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