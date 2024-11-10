Narin Güran'ın Babası Arif Güran İlk Mahkeme Sonrası Konuştu: "Kızımı Nevzat Bahtiyar Katletti"
Narin Güran'ın Babası Arif Güran İlk Mahkeme Sonrası Konuştu: "Kızımı Nevzat Bahtiyar Katletti"
Narin Güran cinayetinin ilk duruşması sonrası baba Arif Güran, A Haber'de açıklamalarda bulundu. Arif Güran, Navzat Bahtiyar'ın mahkeme salonunda tek damla gözyaşı dökmediğini öne sürerek şunları söyledi: 'Nevzat hariç herkes ağladı. Duruşma salonunda robot gibiydi. Benim kızımı Nevzat katletti. Bu insan acımasız bir insandır.'
Kaynak: A Haber
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Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra köye 3 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde gömülü halde bulunmuştu.
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Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın ilk kez hakim karşısına çıktığı geçen günkü duruşmanın ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verildi.
Narin Güran cinayetinin ilk duruşması sonrası baba Arif Güran, A Haber'de açıklamalarda bulundu. Güran, Nevzat Bahtiyar'ı suçladığı açıklamasında, "Nevzat hariç herkes ağladı. Duruşma salonunda robot gibiydi. Benim kızımı Nevzat katletti" dedi.
Baba Arif Güran'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 👇
Nevzat Bahtiyar, mahkemede verdiği ifadede, Narin'in amca Salim Güran ile anne Yüksel Güran arasındaki ilişkiyi gördükten sonra öldürüldüğünü ve kendisinin olay yerine çağrıldığını iddia etmişti.
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