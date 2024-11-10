Narin Güran'ın Babası Arif Güran İlk Mahkeme Sonrası Konuştu: "Kızımı Nevzat Bahtiyar Katletti"

'Ben ailemden şüphelenmem. Ancak devlet şüphelenmiş ve cezaevine atmışsa cezasını çekecek. Ancak suçu yoksa devlet onu bırakacak ki ben onunla yaşayayım. İnsan Allah'tan korkar. Bugüne kadar yüzlerce röportaj verdim. Bir gün bile Nevzat'ın namusu hakkında kötü laf söylemedim. Ancak o insan 3 gün orada salonun yüzde 80'i ağlarken o adamın gözleri bile dolmadı. Demek ki bu acımasız bir insandır.'

'Allah'ın izniyle bu olay çözülecek. Benim kanaatim benim kızımı Nevzat Bahtiyar katletti. Bu insan acımasız bir insandır. Narin'in annesi ve Enes'in verdiği ifadede salonda çok insan ağladı. Beni namusum, kızım ve oğlumda itham ediyorlar. Dünyada en zor olan şey bunlardır. Nevzat hemen hemen 1 saat ifade verdi. Sadece 2 kelime söyledi. 'Salim beni çağırdı çocuğu buradan aldım götürdüm' dedi. Her şeyi biliyor ancak diğer soruları hatırlamıyor.'

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