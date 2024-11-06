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Narin Güran’ın Babası Arif Güran: “Mahkeme Sonrası Açlık Grevi Yapacağım”

Narin Güran’ın Babası Arif Güran: “Mahkeme Sonrası Açlık Grevi Yapacağım”

Diyarbakır
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.11.2024 - 20:57

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ilk duruşma yarın yapılacak. Narin’in babası Arif Güran, mahkeme öncesinde açıklamalarda bulundu. Gazeteci Rojda Altıntaş’a konuşan baba Güran, iddianamede olmadığını iddia ettiği kamera görüntülerine tepki gösterdi. Arif Güran, cezaevinde olmayan 3 oğluyla birlikte TBMM önünde açlık grevi yapacağını söyledi.

İşte Arif Güran’ın açıklamalarından önce çıkanlar…

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Narin Güran’ın, 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra korkunç şekilde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Narin Güran’ın, 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra korkunç şekilde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Küçük çocuğun cinayeti ile ilgili anne ile abisi dahil toplam 12 kişi tutuklanmıştı.

Küçük çocuğun cinayeti ile ilgili anne ile abisi dahil toplam 12 kişi tutuklanmıştı.

Narin Güran cinayetinde tutuklu bulunanlar yarın ilk kez mahkemeye çıkacak.

Narin Güran cinayetinde tutuklu bulunanlar yarın ilk kez mahkemeye çıkacak.

Narin Güran’ın babası Arif Güran, gazeteci Rojda Altıntaş’ın YouTube kanalına konuk olarak açıklamalarda bulundu.

Narin Güran’ın babası Arif Güran, gazeteci Rojda Altıntaş’ın YouTube kanalına konuk olarak açıklamalarda bulundu.

Kaynak

Arif Güran, iddianamede yer almadığını iddia ettiği kamera görüntülerine tepki gösterdi ve eğer bu görüntülerin mahkeme kayıtlarına alınmaması durumunda 3 oğluyla birlikte TBMM önünde açlık grevi yapacağını söyledi.

Arif Güran, iddianamede yer almadığını iddia ettiği kamera görüntülerine tepki gösterdi ve eğer bu görüntülerin mahkeme kayıtlarına alınmaması durumunda 3 oğluyla birlikte TBMM önünde açlık grevi yapacağını söyledi.
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Arif Güran'ın açıklamaları 👇

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