Narin Cinayetinde İlk Duruşma Öncesi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Önemli Açıklama!
Narin Cinayetinde İlk Duruşma Öncesi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Önemli Açıklama!
Kaynak: https://x.com/ebekirsahin/status/1854...
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına yarın başlanacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den duruşma öncesi önemli açıklama geldi.
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21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 23 şüpheli gözaltına alındı ve bu şüpheliler arasında Narin'in amcası Salim, annesi Yüksel, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar da dahil olmak üzere 12 kişi tutuklandı.
Narin Güran'ın trajik ölümüne ilişkin dört sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmalarına yarın başlanacak. Bu duruşma öncesinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir açıklama yaptı.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yayıncılara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Şahin, "Korkunç cinayetin ilk araştırma safhasında soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kulaktan dolma dedikodular ile insanlık onurunu hiçe sayarak yayın yapan medyamız kendisine yakışmayan sorumsuz bir tavır sergilemiştir. Elim olayın yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz. " dedi.
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