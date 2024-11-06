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Narin Cinayetinde İlk Duruşma Öncesi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Önemli Açıklama!

Narin Cinayetinde İlk Duruşma Öncesi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Önemli Açıklama!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
06.11.2024 - 15:08

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına yarın başlanacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den duruşma öncesi önemli açıklama geldi.

Kaynak: https://x.com/ebekirsahin/status/1854...
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21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 23 şüpheli gözaltına alındı ve bu şüpheliler arasında Narin'in amcası Salim, annesi Yüksel, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar da dahil olmak üzere 12 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 23 şüpheli gözaltına alındı ve bu şüpheliler arasında Narin'in amcası Salim, annesi Yüksel, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar da dahil olmak üzere 12 kişi tutuklandı.

Narin Güran'ın trajik ölümüne ilişkin dört sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmalarına yarın başlanacak. Bu duruşma öncesinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir açıklama yaptı.

Narin Güran'ın trajik ölümüne ilişkin dört sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmalarına yarın başlanacak. Bu duruşma öncesinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir açıklama yaptı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yayıncılara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Şahin, "Korkunç cinayetin ilk araştırma safhasında soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kulaktan dolma dedikodular ile insanlık onurunu hiçe sayarak yayın yapan medyamız kendisine yakışmayan sorumsuz bir tavır sergilemiştir. Elim olayın yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz. " dedi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yayıncılara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Şahin, "Korkunç cinayetin ilk araştırma safhasında soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kulaktan dolma dedikodular ile insanlık onurunu hiçe sayarak yayın yapan medyamız kendisine yakışmayan sorumsuz bir tavır sergilemiştir. Elim olayın yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz. " dedi.

BASINA VE KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU!

Narin Güran kızımızın cinayet davasında yarın ilk duruşma gerçekleştirilecektir. Korkunç cinayetin ilk araştırma safhasında soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kulaktan dolma dedikodular ile insanlık onurunu hiçe sayarak yayın yapan medyamız kendisine yakışmayan sorumsuz bir tavır sergilemiştir.

Elim olayın yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz. 

Söz konusu kurban masum minicik bir yavrumuzdur. Tüm Türk milletinin beklentisi sorumluların hak ettikleri cezayı almalarıdır.     

Duruşma aşamasında herhangi bir yayın yasağı bulunmamakla birlikte yargılamanın doğası gereği gizlilik esastır. Tanıkların olumsuz etkilenmesine yol açabilecek, yargılama sürecini sekteye uğratabilecek haber ve bilgilerin daha fazla izlenme veya daha fazla tıklanma uğruna sorumsuzca medyaya malzeme yapılması kabul edilemez. 

Vicdani bir yaklaşımla ve medyamıza yakışır bir vakarla yargılamanın takip edilmesi, doğru bilgilerin haberleştirilerek halkımızla paylaşılması elzemdir. 

Bu aşamada RTÜK İzleme Uzmanlarımız medyamızda yer alan yayınları sıkı sıkıya takip edecektir. Yayıncılık ilkelerini ihlal durumlarında gecikmeden sorumlular hakkında gerekli müeyyideler uygulanacaktır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI

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