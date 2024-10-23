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Narin'in Öldürülmeden Bir Saat Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Narin'in Öldürülmeden Bir Saat Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 14:46

8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı. İşte Ekol TV'de paylaşılan o son halleri...

Kaynak: https://x.com/ekoltvv/status/18490367...
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Ancak küçük kızı "Neden öldürdüklerinin cevabı" hala bulunamadı. Ekol TV bugün Narin'in öldürülmeden 1 saat önceki görüntülerine ulaştı.

Ancak küçük kızı "Neden öldürdüklerinin cevabı" hala bulunamadı. Ekol TV bugün Narin'in öldürülmeden 1 saat önceki görüntülerine ulaştı.

İşte Narin'in son anları👇🏻

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