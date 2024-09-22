Narin Güran Cinayetinde Gizli Tanık Hareketliliği! Bakanlık Üç Uzman Görevlendirdi
Narin Güran Cinayetinde Gizli Tanık Hareketliliği! Bakanlık Üç Uzman Görevlendirdi
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/itirafcinin-...
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi derede saklanmış halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin soruşturmada Nevzat Bahtiyar‘ın üçüncü kez ifade değiştirmesinin ardından evinde ve ahırında DNA örnekleri aranmaya başlandı. Ayrıca gizli tanıkların ifade verebilme durumuna karşılık İçişleri Bakanlığı’ndan tanık koruma programında görevli uzmanlar Diyarbakır’a geldi.
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Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bir çuval içinde dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması sürüyor.
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Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, Nevzat Bahtiyar’ın cezaevinden çıkarılarak ek ifadesinin alınması üzerine köye giden jandarma ekipleri Bahtiyar’ın evinde ve ahırında yeniden DNA ve incelemesi yaptı.
Cezaevinde birbirleriyle görüşmelerine izin verilmeyen Güran ailesi bireylerinin kameralı özel odalarda tutuldukları ve dışarıdaki aile bireylerinin dahi görüşmelerine izin verilmediği belirlendi.
Soruşturma kapsamında gerek şüpheli, gerekse bilgisine başvurulan bazı kişilerin gizli tanık olarak ifade verebilecekleri öğrenildi.
Bununla ilgili İçişleri Bakanlığının da tanık koruma programında görevli 3 kişilik uzman bir heyeti Diyarbakır’a gönderdiği ortaya çıktı.
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