Narin Güran Cinayetinde Gizli Tanık Hareketliliği! Bakanlık Üç Uzman Görevlendirdi

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi derede saklanmış halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin soruşturmada Nevzat Bahtiyar‘ın üçüncü kez ifade değiştirmesinin ardından evinde ve ahırında DNA örnekleri aranmaya başlandı. Ayrıca gizli tanıkların ifade verebilme durumuna karşılık İçişleri Bakanlığı’ndan tanık koruma programında görevli uzmanlar Diyarbakır’a geldi.