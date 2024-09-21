Gülben Ergen’den Narin Güran Cinayetinin Şüphelilerinden Anne Yüksel Güran’a Çok Sert Sözler
Gülben Ergen’den Narin Güran Cinayetinin Şüphelilerinden Anne Yüksel Güran’a Çok Sert Sözler
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasını ilk günden bu yana yakından takip eden şarkıcı Gülben Ergen, cinayet şüphelilerinden anne Yüksel Güran’a çok ağır sözler geldi. Gülben Ergen, Narin’in annesine “Bu kadının Allah’ı olduğuna inanmıyorum, 1 aydır kan kustuk! Kızına karşı dürüst ol be kadın!” Dedi.
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Diyarbakır’da evine giderken kaybolduktan 19 gün sonra cesedi derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ailesinin büyük kısmı gözaltında.
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Soruşturma devam ediyor, cinayeti işleyenler araştırılmaya devam ediyor.
Narin’in kaybolduğu ilk günden bu yana sosyal medyada sessiz kalmayan isimlerden biri olan şarkıcı Gülben Ergen’den Narin’in tutuklanan annesi Yüksel Güran’a çok ağır sözler geldi.
İşte Gülben Ergen’in yazdıkları:
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