Türkiye’nin Gözü Kulağı Burada Olacak! Narin Güran Davası Yarın Başlıyor
Türkiye’nin Gözü Kulağı Burada Olacak! Narin Güran Davası Yarın Başlıyor
Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davanın görüleceği 8. Ağır Ceza Mahkemesi salonu hazır hale getirildi.
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8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.
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Tutuklu 4 sanığın, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava, yarın Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayacak.
Davanın görüleceği salon, hazır hale getirilerek duruşma öncesi gazetecilerin çekim yapmasına izin verildi.
Duruşmada, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen 4 sanık hazır bulunacak, yaklaşık 25 tanık dinlenecek.
Gazeteciler, sanıkların yakını, baro başkanları, milletvekilleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları davayı takip edecek.
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Duruşma, sabah 09.00'da başlayacak.
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