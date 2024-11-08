Narin Güran Davasında İkinci Gün: Baba Arif Güran, Otopsi Raporu Okunurken 'Beni Öldürün' Diye Bağırdı
Narin Güran Davasında İkinci Gün: Baba Arif Güran, Otopsi Raporu Okunurken 'Beni Öldürün' Diye Bağırdı
Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davası 2. gününde devam ediyor. İlk gün sanıklar anne, amca, ağabey ve Nevzat'ın ifadeleri alındı. Davanın 2. günü de 8 yaşındaki Narin Güran'ın otopsi raporu okunarak başladı.
Otopsi raporu okunurken sinir krizi geçirerek fenalaşan baba Arif Güran, 'Öldürün beni' diye bağırdı. Gözyaşlarına boğulan baba Arif Güran, salondan dışarı çıkarılmak zorunda kalındı. Arif Güran daha sonra da hastaneye kaldırıldı.
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Baba Arif Güran, sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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