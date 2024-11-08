Narin Güran Davasında İkinci Gün: Mahkemenin İlk Gününde Neler Yaşandı?

Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran cinayeti sebebiyle tutuklu bulunanlar dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Gece geç saatlere kadar süren duruşmada Nevzat Bahtiyar, Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran’ın ifadeleri alındı. Narin’in cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, çelişkili ifadelerine mahkemede de devam etti. Narin’in abisi Enes Güran ise olayla ilgisi olmadığını söyledi. Anne Yüksel Güran, “amca ile ilişkisi var” iddialarını reddederken, amca Salim Güran da Nevzat Bahtiyar’ı suçladı. Tutuklu bulunan şüpheliler, mahkemenin ikinci günü için geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye getirildi.

İşte Narin Güran davasında ilk gün yaşanan tüm detaylar…