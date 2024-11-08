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Narin Güran Davasında İkinci Gün: Mahkemenin İlk Gününde Neler Yaşandı?

Narin Güran Davasında İkinci Gün: Mahkemenin İlk Gününde Neler Yaşandı?

Diyarbakır
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.11.2024 - 09:07

Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran cinayeti sebebiyle tutuklu bulunanlar dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Gece geç saatlere kadar süren duruşmada Nevzat Bahtiyar, Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran’ın ifadeleri alındı. Narin’in cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, çelişkili ifadelerine mahkemede de devam etti. Narin’in abisi Enes Güran ise olayla ilgisi olmadığını söyledi. Anne Yüksel Güran, “amca ile ilişkisi var” iddialarını reddederken, amca Salim Güran da Nevzat Bahtiyar’ı suçladı. Tutuklu bulunan şüpheliler, mahkemenin ikinci günü için geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye getirildi.

İşte Narin Güran davasında ilk gün yaşanan tüm detaylar…

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8 yaşındaki Narin Güran’ın toplam 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra korkunç şekilde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili Narin’in anne ve ağabeyi dahil toplam 12 kişi gözaltına alınmıştı.

8 yaşındaki Narin Güran’ın toplam 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra korkunç şekilde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili Narin’in anne ve ağabeyi dahil toplam 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Narin Güran davasında dün ilk duruşma gerçekleştirildi.

Narin Güran davasında dün ilk duruşma gerçekleştirildi.

İlk olarak ifadesi alınan Nevzat Bahtiyar, hakim, savcı ve avukatların soruları karşısında çelişkili ifadelerine devam etti.

İlk olarak ifadesi alınan Nevzat Bahtiyar, hakim, savcı ve avukatların soruları karşısında çelişkili ifadelerine devam etti.

Narin’in cansız bedenini dere kenarın attığını itiraf eden Bahtiyar, cinayeti ise amca Salim Güran’ın işlediğini iddia ediyor. Bahtiyar ayrıca, cinayeti üstlenmesi için kendisine baskı yapıldığını da söyledi.

Narin’in cansız bedenini dere kenarın attığını itiraf eden Bahtiyar, cinayeti ise amca Salim Güran’ın işlediğini iddia ediyor. Bahtiyar ayrıca, cinayeti üstlenmesi için kendisine baskı yapıldığını da söyledi.

Nevzat Bahtiyar’ın mahkemedeki açıklamaları 👇

Duruşmada ikinci olarak ise Narin’in ağabeyi Enes Güran dinlendi. Abi Güran, cinayet ile ilgilisi olmadığını ve kendisine güvenlik güçleri tarafından işkence yapıldığını söyledi.

Duruşmada ikinci olarak ise Narin’in ağabeyi Enes Güran dinlendi. Abi Güran, cinayet ile ilgilisi olmadığını ve kendisine güvenlik güçleri tarafından işkence yapıldığını söyledi.

Enes Güran’ın mahkemedeki açıklamaları 👇

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Narin’in annesi Yüksel Güran ise mahkemedeki ifadelerinde Nevzat Bahtiyar’ın suçlu olduğunu söyledi.

Narin’in annesi Yüksel Güran ise mahkemedeki ifadelerinde Nevzat Bahtiyar’ın suçlu olduğunu söyledi.

Anne Güran, davanın diğer tutuklu sanığı amca Salim Güran ile yasak ilişki iddialarını ise reddetti.

Anne Güran, davanın diğer tutuklu sanığı amca Salim Güran ile yasak ilişki iddialarını ise reddetti.

Yüksel Güran’ın mahkemedeki açıklamaları 👇

Nevzat Bahtiyar’ın cinayeti işlediğini iddia ettiği Salim Güran ise mahkemedeki sorular karşısında tutarsız cevaplar verdi.

Nevzat Bahtiyar’ın cinayeti işlediğini iddia ettiği Salim Güran ise mahkemedeki sorular karşısında tutarsız cevaplar verdi.

Telefonundaki mesajları neden sildiğini açıklayamayan amca Güran, Narin’in cansız bedeninin bulunduğu dere kenarına neden gittiğine yönelik soruları da cevapsız bıraktı.

Telefonundaki mesajları neden sildiğini açıklayamayan amca Güran, Narin’in cansız bedeninin bulunduğu dere kenarına neden gittiğine yönelik soruları da cevapsız bıraktı.
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